Press Release

August 16, 2020 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

DZBB's Bantay Balita sa Senado hosted by Ms. Nimfa Rogado Ravelo Q: On Bayanihan 2 SFMD: Unang-una, ibig kong ipahayag na magkakaiba ang total amount. Sa Senado, P140 billion ang pondo, sa Kamara ay P162 billion. Nagkakasundo ang dalawang panig na siguro aabot tayo sa P162 billion. Payag ang senado diyan. Ano ang mga benepisyo? Sa Covid-PCR testing, P10 billion; cash for work program, P15 billion; cash subsidy in employees in small businesses, P17 billion; mayroon ding P50 billion para sa loan program sa pamamagitan ng LBP, DBP; mayroon ding para sa agriculture na P17 bllion; transportation industry, P10 billion. Although pinag-uusapan pa kung saan mapupunta ito. Q: Paano Sir sa social amelioration program? SFMD: Mayroon iyan, P5,000 to P8,000 depende kung saang lugar. Q: Iyon pong SAP, may amount na po? SFMD: Iyan po ang aking pagkaala-ala nasa P5,000 to P8,000. SFMD: Mayroon din akong proposal na yung mga telco. Sa ngayon mahigit 30 ang clearances na kailangan nila bago makapagtayo ng isang cell site tower. Q: Maraming buwan po aabutin iyan kaya ang bagal ng internet natin SFMD: Ako po ang nag-proposed na suspindihin muna natin yung permits. Isa lang ang dapat ibigay, yung building permit. Maliban diyan wala ng ibang clearance o permit from any national o local agency. Q: Gaano po katagal ang suspension? SFMD: Tatlong taon. Kapag nag-apply ang kumpanya for building permit, dapat aktuhan within seven working days. Kapag hindi naaktuhan ay deemed approved na. Q: Dahil po diyan bibilis ang internet service sa atin? SFMD: Inaamin nila na mahina. Pero ang sinasabi nila ay mahina dahil hirap na hirap kami magtayo ng tower. Q: Paano po yung mga health care workers na nagkakasakit na? SFMD: Yes, magkakaroon iyan. Yung mga health sector workers na nagkakasakit dahil sa serbisyo, mayroong assistance na P15,000 para sa tinamaan with mild symptoms; P100,000 para sa severe cases; at P1 million para sa pamilya ng mga namatay na HCWs. Ito po ay retroactive. Q: Paano po popondohan? SFMD: Sa pamamagitan ng realignment ng mga proyekto na hindi pa nauumpisahan. Halimbawa, doon sa TIEZA dahilan mahina ang kanilang paggamit ng pera nagkaroon sila ng P15 billion na cash kaya ang nangyari ay ni-realign ang P12 billion. SFMD: Ihabol ko lang, yung pong mga utang o loans pala, may 60 days grace period na napagkasunduan sa bicam. Q: Yung POGO Sir, hindi ba dapat gamitin ito para pondohan ang Bayanihan? SFMD: Pinag-aaralan natin kung ano ang pwedeng gawin para makatulong naman ang POGOs rito, mayroong P50 billion utang ang POGOs. Q: Sa PhilHealth, dahil sa inyong imbestigasyon nakita yung palakasan dahil sa IRM. Ano po ang dapat mangyari sa IRM? SFMD: Suspended siya, ngunit hindi ibig sabihin matitigil ang benepisyo galing sa PhilHealth. Ang IRM ay reimbursement mechanism ngunit ang ginawa nila ay cash advances. Tuloy pa rin yung benepisyo na nakalaan sa ating PhilHealth programs. Sinasabi ngayon ng DOJ na mayroong sabwatan ang PhilHealth at hospitals, kasama na diyan yung IRM. Kung maalala ninyo, ang sabi nila P8,150 ang Covid-19 test kit. Nang magreklamo ako ibinaba nila sa mahigit P3,000. Kung isang million ang ite-test, P4.7 billion na ang overpricing; kung dalawang billion ang ite-test, aabot sa P9 billion. Q: Ano po yung dapat mangyari rito sa IRM? SFMD: Unang-una, yung mga Covid-19 cases ay covered pa rin iyan. Yung sinuspinde ay yung cash advances. Mayron silang allocation na P27 billion; nag-advance na sila ng P14.9 billion. Ang sinuspinde ay patuloy na pag-cash advance. Q: Ibig sabihin, kahit walang IRM tuluy-tuloy naman po. Bakit may IRM pa? SFMD: Iyan ang malaking tanong. Bakit may IRM pa? Hanggang ngayon ay hindi pa na-liquidate. Q: Ang ibig sabihin po ninyo itigil na ang IRM? SFMD: Tama, itigil na itong IRM. Kaya mayroong IRM dahil ang bagal ng pagbayad ng PhilHealth sa mga hospitals. Yung mga hospitals hirap na, marami silang serbsiyo na nagawa na at humihingi ng reimbursement. Kung aayusin ang sistema at kaagad na maproseso itong mga claims, hindi kailangan itong IRM o cash advances na ginagawa nila. Q: Hindi kailangan ng IRM, kung nababayaran ang mga hospitals. Kailangan po bang isabatas iyan? SFMD: Hindi po kailangang isabatas iyan. Ang sistema sa loob ng PhilHealth ang dapat baguhin. Ayusin nila ang sistema, mabilis na pag-reimburse ng claims, hindi kailangan ang IRM. Q: Sa Tuesday, ang resumption ng hearing sa PhilHealth. Ano yung gusto ninyong marinig? SFMD: Unang-una, ano ba ang ginawa niya? Ang PhilHealth ay nasa ilalim ng DOH. Siya ang chairman ng PhilHealth. Matagal na ang anomaly. Ano ba ang hakbang na ginawa niya para mabawasan man kung hindi man mapigil. Galit na ang taumbayan. Ito ay para sa health sector. Ang laki ng pera na inilalagay ngunit ang serbisyo na ibinibigay ay kulang. Q: Ibig pong sabihin, hindi pwedeng walang pananagutan dito si Sec. Duque? SFMD: Hindi pwede iyan. Kaya ang unang tanong ay ano ang ginawa niya.