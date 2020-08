Press Release

August 14, 2020 RESPONSE OF SEN. BONG GO

Re: Postponement of Opening of Classes Nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte at sa Department of Education headed by Secretary Liling Briones sa pagtugon sa naging panawagan ng marami na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng bagong school year. Sa pag-urong ng school year opening sa October 5, magkakaroon ng dagdag at sapat na panahon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante, teachers, learning institutions at education authorities sa pag-implementa ng flexible o blended modes of learning. Layunin po natin na masigurong may pantay pantay na pagkakataong makapag-aral ang mga kabataan, anuman ang kanilang antas sa buhay at asan man silang parte ng bansa, sa paraang ligtas at hindi masyadong pabigat sa kasalukuyan nating sitwasyon. Alalahanin po natin na marami pa pong hindi nakakabili ng kailangan sa eskwela o wala pang pambayad ng matrikula dahil nawalan ng trabaho. Katulad ng sinabi ko noon, hindi naman natin gusto na makompromiso ang kanilang pag-aaral. Gusto lang natin siguraduhin na ligtas at magiging maayos ang implementasyon para hindi na madagdagan ang paghihirap ng mga tao. Buhay at kapakanan ng mga Pilipino ang palaging uunahin natin. Maraming salamat po.