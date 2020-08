Press Release

August 13, 2020 DZXL interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Jorge Bandola at Willie Delgado Jr. ukol sa pagbubukas ng klase sa August 24 Q: Hindi pa daw pumapayag ang DepEd suspendihin yung August 24? Nagkakaroon na daw sila ng mga test broadcast kahapon? SEN WIN: Ako naman po ay sumusuporta sa pagbubukas ng eskwelahan sa August 24 dahil sa aking pag-aaral, dapat walang batang maiiwanan kahit na tayo po ay nasa ilalim ng pandemya. Sa mga ganitong punto kapag hindi po nag-aaral ang bata, hindi po sila matututo at doon po lumalala ang tinatawagan nating inequality yung mga kung saan yung may kaya nakakapagaral, yung mga hindi masyadong ay napagiiwanan. Pero yung sitwasyon natin ngayon ay kakaiba, ang sitwasyon natin ngayon ang lumalala. Makikita natin kaya tayo bumalik sa MECQ dahil tumtaas ang bilang ng may covid dito sa atin bansa. Ang tanong sa darating na August 19, kung itutuloy pa natin ang MECQ? Itong katanungan na ito ay mahirap sagutin dahil madami pang pwedeng mangyari. Sa ngayon ang alam lang natin, hindi gumaganda ang ating sitwasyon. Makikita natin nasa libo pa rin ang numero natin. Sa ganitong punto, ang aking rekomendasyon, kung hindi bumuti ang sitwasyon at patuloy na ipapatupad yung MECQ, mas mabuti na postpone muna natin ang pagbubukas ng eskwelahan dahil kung matatandaan natin yung pagdi-distribute ng mga materyales , kasama natin diyan ang mga guro at ang mga magulang. Sila yung lalabas para kunin yung mga modules. Q: So may human interaction pa rin lalo na sa mga lugar na mahina ang internet? SEN WIN: Ako, ang aking agam-agam at kinakatakutan ay yung paglabas ng ating mga guro at magulang. Marami akong nakausap na guro dito sa Valenzuela pati yung mga principals namin na talagang natataakot yung ating mga teachers. At karagdagan pa ho dito, dapat siguraduhin ng DepEd yung pagsuporta nila sa mga guro natin. ang ating mga guro parang pupunta ng gyera. Ang ating mga guro ang ating mga sundalo, sila ang unang susugod. Kung wala silang kasiguraduhan sa pagagamot, sa pagte-testing, yung tinatawag nilang after-care, yung pagbibigay ng suporta, talagang matatakot sila dahil walang kasiguraduhan ang kanilang pagagamot. Q: Mismong teachers ang nagsasabi na hindi handa ang DepEd? Nagsasariling sikap daw ang mga teachers sa pagagawa ng modules? SEN WIN: Ako mas kinakabahan ako sa paghahanda sa pagtulong sa ating mga guro. Yung po ang aking punto sa ating hearing kahapon dahil kasama sa paghahanda yung pagbibigay ng suporta sa ating mga guro. Ang pagdi-distribute ng mga materyales at paghahanda ng modules, guro po ang gumagawa. Marami sa ating mga guro pumapasok ng eskwelahan, nag xe-xerox, nag ri-risograph para maka-imprenta ng mga modules. Pero kung yung mga guro natin ay lalabas, malakig ang posibilidad na mahawaan ho sila tapos hindi nila alam kung saan pupunta, sino tatawagan, paano yung pagagamot. Kaya talagang magkakaroon sila ng agam-agam na lumabas para maipatupad itong distance learning. Q: Napaliwanag ho ba ng DepEd kung paano nila ide-deliver ang Learning Continuity Plan kung wala talagang dapat na human interaction? SEN WIN: Mahirap, hindi kaya ng 100% walang human interaction. Itong module na ito ay dadalhin sa bahay o kukunin ng mga magulag, doon pa lang may human interaction na. Yung paghahanda ng modules ini-imprenta sa eskwelahan, kaya yung mga teachers natin and principals di talaga maiiwasan na magkaroon ng human interaction. Ang ating punto lang naman dito dapat kasama sa paghahanda ang pagbibigay ng tulong sa ating mga guro at yun ang dapat bigyan ng kasiguraduhan ng DepEd. Q: Ano ang barometro ninyo na humhupa na ang sitwasyon at ligtas na magbukas ng klase? SEN WIN: Ang barometro natin dito ay ang hospital capacity. Ang DOH nagbibigay sila ng araw-araw na bilang kung ating hospital capacity tumataas at nakita ko doon sa tinatawag natin na covid ward, ito po yung ospital na pwedeng tumanggap ng mga covid patients, nasa 80% na tayo ibig-sabhin kapag may nagkasakit, malaking tsansa hindi na sila matatanggap sa ospital. Kaya nga ang panawagan ng mga doktor ay magkaroon muna ng MECQ para bumaba yung bilang na nai-infect at makahinga naman yung mga ospital. Yung yung isang barometro natin, isang measurement natin para malaman kung umaayos na ang sitwasyon natin. Q: Ano ang mabigat na dahilan ng DepEd para ituloy itong pagbubukas ng klase? SEN WIN: Tingin ko naman ang intension ng DepEd ay maganda dahil sabi ko nga noong una sinusuportahan ko yan dahil nga nakita ko parang umaayos yung sitwasyon. Noong nag ECQ, nakita natin bumagsak yung bilang nang nagkakasakit. Kung bumuti na ang bilang ng ating hospital capacity, pwede na tayo magbukas ulit ng eskwelahan pero ngayon iba na naman yung sitwasyon, itong mga nakaraan na linggo nagbago na naman yung sitwasyon at hindi naman kasalanan ng DepEd. Napakahirap lang talaga pigilan yung virus kaya importante na tayo ay maging flexible. Q: Ano ang plano ng DepEd para sa mag-aaral na may special needs? SEN WIN: Malaking hamon yan, sila yung tinatawag nating mga Learners with Disabilities (LWDs). Itong mga LWDs natin hindi lang pagututro sa classroom ang kailangan nila, kung hindi karagdagang espesyalista. For example, yung ating mga speech therapists. Dito sa amin, sa Valenzuela, nag-aaral sila mga classroom pero dinadagan namin ng suporta sa pamamagitan ng speech therapist kaya napakalaking hamon yan dahil kaonti lang ang ating mga speech therapists at ngayon kakailangan sila pumunta bahay-bahay para magturo. talagang malaking hamon, yan ang isang dapat natin tutukuan para hindi naman maiwanan yung mga LWDs natin. Q: Maraming LWDs ang nasa slum areas at mga magulang walang kakayanan para tulungan ang kanilang mga anak. SEN WIN: Yan ang isang bagay na paguusapan namin muli kaya nga itong pagububkas ng klase, man-to-man na ang pagbabantay dito dahil nga ang sitwasyon natin ay nagiiba-iba halos linggo-linggo. Yung pinaguspan nami na August 24 opening, humuhupa na yung sitwasyon pero ngayon kasi lumubha ang ating sitwasyon. Q: Dahil ang masusunod pa rin ang DepEd. SEN WIN: Ang ating mungkahi, ay para sa kapakanan ng ating mga guro at ating mga magulang na sila rin mismo ang magpapatupad ng modules na gagamitin ng ating mga estudyante.