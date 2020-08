Press Release

August 8, 2020 MENSAHE NI SEN. LITO LAPID SA PAGPANAW NI DATING SEN ALFREDO LIM Kasama ng buong bansa, lubos akong nagkikidalamhati sa pagpanaw ng aking kaibigan at kasamahan sa public service na si dating Senador Alfredo Lim. Nakikiramay ako sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Napakalungkot malaman na maging ang isang tapat na naglilingkod sa bayan ay hindi nakaligtas sa sakit na covid 19. Masakit sa aming mga kaibigan ni Fred na sa huling sandali, hindi man lang namin sya madalaw at hindi man lang kami nakapagpaalam ng maayos. Habang-buhay kong dadalhin ang mga alaala nang makasama ko sya sa trabaho sa Senado noong 13th Congress. Naging mabuting magkaibigan kami at bagamat parehas kaming Senador, Mayor tawag ko sa kanya dahil dyan sya napamahal sa ating mga kababayan. Sa tagal ng panahon na naging Mayor sya ng Maynila, napalapit sya sa mga tao at napahanga nya ang marami kasama na ako, sa kanyang mabilis at matapang na aksyon. Nakilala ko rin sya bilang isang napakabait na tao. Dahil sa yaman ng kanyang karanasan sa pulitika bilang Mayor, kalihim ng Department of Interior and Local Government at naging hepe rin ng National Bureau of Investigation, talagang pinahahalagahan namin ang kanyang mga payo lalo na sa aming mga nakababata sa larangan ng pulitika. Paalam, Mayor. Ginupo ka man ng sakit at kalabang hindi natin nakikita, sa huli pipiliin kong itago ka sa aking alaala bilang isang malakas, matikas at matapang na lingkod-bayan. Tangan ko sa aking puso at isip ang lahat ng ating kwentuhan, biruan at mga payo mo para sa akin. Isang saludo para sa Mayor na tunay na nagmahal sa mga Pilipino.