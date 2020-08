Press Release

August 8, 2020 Bong Go urges PSC to aid national athletes and release allowances on time May mga natatanggap akong reklamo tungkol sa delayed na pagbigay ng mga allowances ng ating mga athletes at coaches para sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo. Ngayon ay Agosto na. Tinatawagan ko ng pansin ang pamunuan ng PSC kung maaaring tingnan ang reklamong ito. Ayusin ang dapat ayusin at ibigay ang dapat ibigay. We are in the middle of a pandemic and everyone is having difficulty. Our athletes and coaches who bring honor to our country are no exception. Alam kong hirap din kayo sa inyong mga pondo dahil sa mababang remittances mula sa PAGCOR. Nabawasan na nga kamakailan ang kanilang mga monthly allowances, sana huwag naman ma-delay pa. Alam kong kaya ninyong matugunan kaagad ito. Bilang Chair ng Senate Commitee on Sports, magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating mga atletang nangangailangan ngayon.