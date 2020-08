Press Release

August 6, 2020 Ipamigay nang libre ng DOTr

IMEE: MANDATORY FACE SHIELD SA COMMUTER DAGDAG PASANIN SA MAHIHIRAP! Dagdag-pasanin at gastos para sa mga naghihikahos na mga Pinoy ang panibagong 'mandatory requirement' na face shield ng Department of Transportation (DOTr) sa mga pasahero sa jeep, bus, tren at eroplano na ipatutupad simula sa August 15 sa gitna nang patuloy na pananalasa ng COVID-19 pandemic. Itong galit na pahayag ni Senator Imee Marcos sa harap ng mga pagtutol ng nakararaming mga naghihikahos na mga Pinoy sa krisis na dinaranas dahil sa kawalan ng trabaho, kakapusan ng pangkain at nakatakda pang gastusin sa pagbubukas ng online classes sa August 24. "Dagdag pahirap ito sa ating mga kababayan. Imbes na pambili ng noodles, mapupunta sa face shield. Hindi pa ba sapat ang physical distancing at pagsusuot ng face mask? Meron pang barrier," pahayag ni Marcos. Pinaalalahanan ni Marcos si DOTr Secretary Arthur Tugade na huwag basta-basta na lang biglain na naman sa gastusin ang taumbayan dahil na rin sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa o empleyado at iba pang mananakay. "Alam nating dagdag proteksyon ito sa ating mga kababayan, pero sana tingnan din natin ang kakayanan at kalagayan nila sa buhay. Hindi dapat mandatory, kung sino lang ang may kakayanan na makabili. Sagad na ang mga mahihirap nating mga kababayan, bakit hindi na lang ito ipamigay nang libre? " dagdag pa ni Marcos. Nanawagan naman si Marcos sa Department of Trade and Industry (DTI ) na bantayan ang presyo ng face shield dahil malamang na biglang sumirit ang presyo nito sa merkado. "Hindi pa nga naipatutupad ang mandatory face shield, napabalitang biglang sumirit ang halaga nito dahil lumakas ang bentahan, at tiyak na sasamantalahin na naman ito ng mga ganid na negosyante, kaya dapat agapan na ng DTI at magpatupad ng price ceiling," ayon kay Marcos. Naglalaro sa P30.00 hanggang P40.00 ang presyo ng face shield at napabalitang sumirit na ito sa halagang P60.00 hanggang P65.00 bawat piraso.