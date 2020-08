Press Release

August 5, 2020 Transcript of Zoom Interview of Senate President Vicente C. Sotto III Q: Nahuli nyo si PhilHealth president Morales na hindi nagsasabi ng totoo doon pa lang sa interview nya kay Igan. What do you make of that doon sa kanyang character and credibility? SP Sotto: He should have been very careful sa mga sinasagot nya. So hindi -natin alam ngayon kung kailan sya nagsasabi ng totoo. Yun ang problema. Kasi nung ininterview sya ng media and that is one thing that I've learned through the years, since I was vice mayor up to the present, don't lie to the media because many people will listen to what you're saying. Maraming makakaalam ng sinabi mo, kung hindi totoo yun, merong nakakaalam na hindi totoo yun. So para kaya mong panindigan, lagi sabihin mo yung totoo. Kung ayaw mong sagutin sabihin mo ayaw mong sagutin. Hindi ba sinasagot ko kayo minsan ng 'I refuse to answer'? Kasi ayaw kong magsinungaling eh pero hindi ko kayang sagutin. Yun ang isa sa mga bagay na mabigat kasi pagdating doon sa hearing, nung tinatanong sya, baligtad na sinabi nya kesa sa sinabi nya sa media. So ang nangyari, napilitan akong ilabas, inilabas ko yung palitan nila ni Arnold. Pinadala pa nga sa akin yung kopya eh, kaya lang syempre dapat authorized ako ni Mike Enriquez na gamitin. I'm sure hindi naman nila mamasamain yun pero binasa ko na lang yung transcript imbes na iparinig ko pa. Magiging masyadong big deal pa kung iparinig ko eh dib a yung usapan nila? Pero eksakto yung transcript na binasa ko eh, yun na yun eh. Eh ngayon, ang pagsagot nya ang nakakalungkot, iwas pa rin. Imbes na sabihin nyang nagkamali ako, ang sinasabi nya hindi iba raw yung sinasabi nya. And you know I did not want to belabour the point. The important thing is that the members of the committee understand and understood what my point was. Yun ang mahalaga. Q: What does that say of Gen. Morales' character as head of agency ng PhilHealth SP Sotto: Well right now I'd still give him the benefit of the doubt. Meron pa ring possibility na napapaikutan sya at yung sinasabi sa kanya ay hindi accurate, hindi tama, pinagsisinungalingan sya. Ang mabigat kasi, pumasok sya roon, wala pa syang isang taon ngayon, yung mga nakapaligid sa kanya roon yun yung mga dati na. Panahon pa ng nung mga alegasyon ng mga korupsyon hanggang ngayon. At the very least, ang tingin ko he is blindsided. Now I hope the other side is not true, which is alam nyang nangyayari yun. Yun yung mabigat na pangyayari na sana hindi totoo, na I hope he's blindsided lang. Ngayon depende ngayon yun kasi sa reading mo sa mga sagot nya. Kasi ang tingin nung iba hindi sya blindsided, ang tingin ng iba, sa klase ng mga sagot nya, pinagtatakpan nya yung mga kasama nya. So well you can deduce it from there. Sa akin huh, I'm still willing to give him the benefit of the doubt. Q: Regarding overpriced network switches etc...you were saying na iba yung reaction sana na inaasahan nyo sa kanya SP Sotto: Oo, correct. Ang inaasahan kong reaction is indignant na, 'aba mali ah! Oo nga mali, hindi tama yan, sisitahin ko yan.' Yun ang ini-expect ko na sasabihin nya, na hindi ko papayagan ito. Q: And yet he continued to defend... SP Sotto: He was defending them. That was the sad part about it. Kaya nga mabigat ang impact nyan sa mga kasamahan ko. Q: Ano po dating sa inyo nung ganung attitude ni Gen. Morales SP Sotto: Well then he's was protecting something or someone pagka ganun ang dating. Q: Sa status ni Laborte, are you inclined to invite or subpoena him? Nag neg off na ata to testify SP Sotto: Hindi ko alam. Pagkaganun mas maganda i-subpoena na namin. We have to issue a subpoena. Tutal may mga in-issue na ako kagabi na subpoena duces tecum eh sa mga documents na hinihingi namin kasi may mga documents na hindi basta pwedeng hingin lang, na pwedeng sabihing nawala eh. Pareho nun, naamin nila kahapon na hindi pala nawala at hindi pala nya pinunit dib a yung mga transcript. Sinubpoena duces tecum ko na para ika nga eh maisubmit kagad sa amin. And hopefully, at the very latest is Monday matanggap namin yun para pagdating ng Tuesday napag-aralan na namin, nabasa na namin. Q: On threat sa buhay ni Laborte, subpoena na agad or titingnan muna situation nya SP Sotto: Kakausapin ko si Sen. Lacson. Hindi ko alam ang sitwasyon ni Col. Laborte eh. Q: May threat daw, may sumusunod kay Col. Laborte kaya kahapon hindi nag testify SP Sotto: We can always provide security for him. Q: Pwedeng napapaikutan sabi nyo si Morales, indication yun ng pagiging incompetent nya SP Sotto: It's possible na blindsided, papaikutan. I think it's a very harsh word naman kung sasabihin kaagad natin na incompetent. Kasi naman yung past records naman nya have never shown incompetence in administration and other jobs or work that he has done before. So incompetence is a very harsh word to use, at this point. Kaya lang sometimes mas gusto na nga ng iba na masabing incompetent kesa sa in collusion. Q: Ano magpapabago ng isip nyo to drop the benefit of the doubt that you're giving Gen. Morales SP Sotto: First, let me clarify muna, I was expecting him to sound indignant about the kind of overpricing that was happening under his nose. Doon yung indignation na hinihintay ko. At hindi nga ganun yung pinakita. Siguro magbabago yun, depende kung ano sasabihin nya sa amin in the coming days or sa Martes, in the next hearing. If he comes out clean and tells us everything that he knows, that he was trying to evade, then it will be a different story. But if he insists on evading or try to cover up for those people around him that are obviously pulling one over him eh syempre mawawala rin yung benefit of the doubt namin. Q: He admitted that he has yet to fire any official despite the many corruption allegations, what do you make out of that SP Sotto: Nakakapagtaka, nakakalungkot kasi pumasok nga sya doon para linisin eh pero wala pang na fire, walang nakasuhan, ang mga kinasuhan at nakasuhan ng NBI ay prinomote. Hindi matanggap ng mga kababayan natin yun. Ang ginamit nila kasi, sinabi nung taga HR ba nila yun? O si Atty. Del Rosario yata sinasabi na, o yung isa na iniisplikan na doon daw sa Civil Service policy basta walang conviction or indictment, complaint pa lang eh hindi daw napipigilan ang pagpo promote. Hindi katanggap-tanggap sa mga kababayan natin yun. May asunto eh! Meron complaint, bakit mo ipo promote? Hintayin mo muna. Pwede mo namang hindi tanggalin kung ayaw mong tanggalin pero huwag mong ipo promote. Q: Isn't that very telling already yun napromote yung mga may kaso and also Gen. Morales insisting na wala silang kaso until you challenged him and presented case numbers SP Sotto: Yes. It was very obvious even sa inyo. Sa amin at sa inyo, it was very obvious di ba? Doon sa unang tanong ni Marlon, sinasabi ko na kaagad eh hindi ba na he is either blindsided, was blindsided or he is protecting them. There's no in between. Q: What initial recommendations ang ibibigay ng committee with the initial details found yesterday SP Sotto: We're drafting pa lang some points. I'd rather not let the cat out of the bag pero siguro after Tuesday na lang. We're drafting already some points that were very obvious during the hearing. Yun na lang muna. Q: Pero magrerecommend kayo ng mga kakasuhan SP Sotto: Ah sigurado. Siguradong sigurado. Q: Demeanor ng witness, resource person, how important? Is it a major factor in drafting a report or making your own conclusion SP Sotto: Yes on a personal level. We can make conclusions on a personal level. But you know sometimes I have to detach myself from my personal level being the chair of the Committee of the Whole, the entire Senate. Pero on a personal level, sa akin, malaking bagay ang yung demeanor, pag nagsasalita or pay may nagsasalita. For example, may nagsasalita at ang sinasabi ay maganda tungkol sa iyo o sa trabaho mo, ang acting na nakikita ko sa kanila, sa iba, hindi naman kina Gen. Morales lang, kundi sa iba pa rin, ang napansin ko through the years medyo parang kumukunot ang noo, parang kunwari eh hindi sya natutuwa doon sa naririnig nya. Pag gumaganun, tapos pagka meron namang sinasabing hindi maganda tungkol sa kanya, or may sinasabing hindi nya nagugustuhan, poker face na poker face, yun yung mga nagsisinungaling. On a personal note yan huh yan ang napapansin ko. Pagka straight face all the time yun ang mahirap. Pero merong mga nagsasabi ng totoo through their face na pag merong nagsasabi ng masama tungkol sa kanya, indignant eh at pagka naman maganda sinasabi eh makikita mo na natutuwa, nagsasabi ng totoo yung body language nya pero pag reverse, yun yung nagsisinungaling. Q: Is it safe to assume, given his unusual demeanor and apparent lying, na yung benefit of the doubt, konting konti na lang SP Sotto: Admittedly, kaya nga benefit of the doubt, it could go either way. Pero mabigat na yun, na part of the benefit na binibigyan ka na lang ng benefit of the doubt eh. Hindi sinasabing 'hindi, mukhang maayos ito.' Hindi ganun ang sinasabi eh. Pag sinabing 'mukhang maayos naman at meron lang dapat ieksplika', ayan yung on the side of the positive. Pero pagka sinabing 'Im just giving him the benefit of the doubt or we should give him the benefit of the doubt,' nasa negative na yun. Kaya it's up to him now to come out clean and we expect that in the next Committee of the Whole hearing, if he tells everything and tells all, dib a? At saka tigilan yung pagpo proteksyon doon sa mga kasama nya, then we'll see, we will find out, we'll be able to dig up the truth. Q: On PhilHealth might be insolvent by next year...is there a possibility na maglalagay na talaga ang Congress ng mas malaking pondo... SP Sotto: Ang tingin ko, ganito muna, I think we have to clean it up first. Kung sinasabi ni Gen. Morales na lahat daw ng mga health insurance groups, entities worldwide hindi raw nawawalan ng corruption dib a sinabi nya yun, sa opening statement nya pa lang binanggit nya yun at saka yung sinasabi nilang corruption na tinitingnan nila ay yung corruption doon sa mga ospital, sa paniningil ng mga mali. Hindi nya o hindi nila nararamdaman ang tumbok namin eh. Ang tumbok naman namin hindi yun eh. Alam nating nangyayari nangyayari at may mga pamamaraan na macorrect yun kung malinis sa taas. Kasi doon sa taas ang problema na tinutumbok namin. Hindi namin masyadong tinutumbok yung pandadaya ng mga doctor o ng mga ospital, ng iba hindi lahat, karamihan ng mga doctor naman mahusay eh pero may mga ospital na nakita mo nakikipag connive doon sa kung anong area ba yun, anong region yun, yun yung tinutumbok nila na corruption na kino correct. Eh kino correct natin, ang hinahanap namin yung nasa ilalim nila, yung nasa ilalim ng ilong ni Gen. Morales. Yung mga procurement, yung mga pagbibigay sa mga hindi dapat bigyan, ang lalaki ng binibigay sa mga hindi dapat bigyan at sa mga nangangailan matagal at mabagal at kung hindi pa nga sasabihan ng ospital na meron kaming lalapitan, ano ibig sabihin nun? Kulang na lang sabihin na kasi meron kaming nilagyan di ba? Q: On whether Morales was blind sided or just protecting his colleagues? SP Sotto: Kung 60/40 ibig mong sabihin dahil hindi 50/50 ano? Baka nandoon ako sa prinoproteksiyunan yung mga nakapaligid sa kanya. Baka 60 percent doon,m 40 percent yung blind sided. Q: Why? SP Sotto: Eh kase pagka merooon siyang hindi masagot pinasapa niya eh, pagkatapos magsalita nung pinagpasahan niya at saka niya parang sinsabi na tama. Nakuha mo? Madalas eh napakaraming pasa eh, nagtitinginan kami ni Ping at ng lahat eh, basta ipinasa, diba parang ano eh, "o sagutin mo yan", parang ganun eh, tapos pagka sumagot na , diba,? Parang ganun eh. Ako naman, napakatagal ko na kasing nanonood at nag-paparticipate sa mga hearing kaya nakikita namin yan. Ang problema ng mga uma-attend sa amin sa hearing, wala kaming rules, hindi katulad sa korte wala kaming objection na tatanggapin, lahat ng tanong pwede sa amin, kaya yung tmga tanong ko minsan talagang piercing at saka nakakaipit. Ngayon pagka nagsasabi ka ng totoo hindi ka maiipit, pero kapag umiiwas ka ipit ka, madali kang maipit. Lalo na yung katabi ko ay isa sa pinakamagaling na imbistigador sa Pilipinas, kaya talagang mahuhuli't mahuhuli. Q: On whether Morales has been negligent? SP Sotto: Ang hirap. Mahirap eh, mahirap isipin yan medyo mahirap ang sagot diyan, hintayin natin sa Martes masasbi ko kung, negligence lang yan o alam niya nagyayari. Q: On whether execom members are liable? SP Sotto: Oo, mabigat yun. Mabigat yung mga testimoya nanarinig natin tungkol dun sa execom. Hindi madadaan sa basta kaila lang iyon. Hindi kami basta maniniwala na ikinakaila mo lang, kase walang mapapala na magsinungaling yung nagsasabi nung ganun, eh kitang kita yung mga board resolutions na kinilos nung execom may mga tabingi talaga, kitang kita. Nakita mo naman yung disgruntlement ni Dra. Mercado, halatang halata, ayaw lang niyang sigurong idiin yung mga alam niya pero kung mag sasalita si Dra. Mercado palagay ko maraming masasabi yun eh. Kasi inunahan niya ako ng sagot nung tatanunginko yugn why, nung tinanong ko, "balita ko nag retire ka" sabi nya Yes, tapos sinabi na niya agad na may mga personal reasons, family ganyan, eh ang kasunod ko talagang itatanong sa kanya nun ay Why? Ba't ka nag resign. Ang ini-expect ko sanang sabihin niya na disgruntled na ako dito. Kase I've known Dra. Susie Mercado since 1992 when I was in the Senate and she will not get herself involve in something na maagrabyado ang gobyerno o agrabyado yung kumpanya o ang mga tao, hindi papasok yun eh kaya. Tanungin niyop siya ba't siya nag retire, yung totoo. Ang tingin ko disgruntled. Q: On the possible liability of execom members? SP Sotto: It's not for me to say at this point, let's wait for the conclusion of the investigation. Q: On what can the Senate do to address the possible collapse of Philhealth next year? SP Sotto: As I've said earlier baka hindi ko lang na elaborate. Linisin muna, kailangan linisin, hindi yung relationship ng mga ospital as mga sa babang regional or whatever. Sa taas muna yun ang kailangan linisin, grabe doon eh. Pag nangyari yun magaganahan ang kongreso na tulungan sila maraming paraan, una may mga collection sila, may collection sa sin taxes papunta sa kanila. Pagkatapos napakaraming plano ng Presidente na pwedeng pwedeng makatulong sa kanila, un ana yung pagbebenta ng properties ng gobyerno na natutulog lang na sobrang laki ng pakinabang pero wala tayong napapala. Unang una na yung national bilibid prisons, ilang daang ektarya ang nasasayang doon, samatalang kapag sinunod yung unang sinasabi ko pa lang, na regional ang rehabilitation o ang establishments ng penitentiaries, regional penitentiaries, ang laki ng mai-aalis mo at maluluwag mo roon. You can convert it into a university belt na na napakalaki at napakalawak. Trillion eh, pag kinompute niyo ang halaga I don't have the figures right now, pero pag kinompute niyo yun maibebenta ng gobyerno yan, trillion ang halaga at gaganda pa yung area na yun it will be a growth corridor, instead of a growth corridor of criminals inside the national bilibid prisons. It will be a growth corridor for the economy at saka yung makukuhang pera doon ay napakalaki na magagamit ng gobyerno. Unang una na sa PhilHealth para sa kalusugan ng mga kababayan natin at napakarami pang ibang pwedeng mapagagamitan, yung mga ganun. So hindi ako natatakot doon sa actuarial life eh, matatakot ako sa actuarial life kung hanggang ngayon ay ganyang puro corruption ang nagyayri. Q: On whether he believes that Philhealth cleansing should start from the top SP Sotto: Pwedeng sabay yun. Yung, nawawala sa baba madaling sitahin kapag malinis sa taas. Masisita nila yun. Diba, yung pag bibigay ng benefit claims, eh di first come, first serve, diba, eh di walang lagayan. Ito una kong natanggap ngayon eh, eh di bukas bayaran na ito. Sino ang gagawa nun? Sa taas, sa taas, hindi naman sa baba, dito ang claims eh. So kaya sabi ko napakahalagang malinis iyan. Eh nagpalit nga tayo ng president, ng CEO ang iniwan natin doon iyun pa rin, ang executive committee at saka mga nagpapatakbo iyun pa rin. Eh yun yung involve sa corruption daw nung nakaraan. Si CEO ferrer inalis nila inilipat sa DOH, undersecretary. Q: On whether it is realistic to overhaul PhilHealth SP Sotto: Kaya yun, kaya ng administrasyon yun, kaya ng gobyerno yun, kahit sinong administrasyon kayang gawin yun. Ang importante roon yung mga kontrobersiyal na mga posisyon na may mga aligasyon ay palitan mo at humanap ka ng mga ipapalit na talagang, ika nga eh medyo mahirap i-corrupt. Q: On the kind of qualification needed in the PhilHealth SP Sotto: Sa ngayon, nasubukan na eh, sinubukan na doctor nung araw pa, hindi daw mahusay ang pagpapatakbo. Pinalitan ng military eh mukhang hindi din maayos yung takbo, business man ang ilagay mo dahil ang Philhealth negosyo, parang negosyo, business yan eh. Kung meron kang businessman na magaling, na matino na makukumbinsi mon a tanggapin yan palagay ko yun ang solusyon. Hindi mo kayang lokohin sa pera ang businessman, hindi mo kayang lokohin sa pera yun. Kaya nga pipiliin mo yung businessman na ilalagay mo doon. Kailangan yung businessman na ilalagay mo roon una sa lahat mayaman, pangalawa magaling, eh kung tatanggapin nga lang ni Ramon Ang yan eh siguranong malinis yan, hindi naman papayag yun. Yung ganung klase ang ilagay mo doon tignan mo paghindi napakaganda ng takbo niyan. Alam ninyo ba na nagawa nnoong araw yan sa Isabela. Nagawa yan ni Jun Dy, nung siya ang gobernador. Alam niyo ban a ang Isabela merong sariling health insurance, nung araw nung panahon ni June Dy na siyam na taon yata iyun. Nakakapag pa hearth transplant pa sila, ganun katindi yung helath insurance nila doon. Pinapadala sa maynila, ganun katindi ang collection nila maliit lang pero nagagawa nila. Kase yung gobernador walang intensiyong kumita, ang intensiyon yung nakukuhang helath insurance ginagamit talaga sa constituents niya. Check niyo yan mga nakaraang taon panahon ni Jun Dy na siyam na taong na governor tignan ninyo meron silang health insurance. Meron pa din yata ngayon pero lumiit ang scale tapos karamihan lumipat na ng Philhealth. Kaya pwede, pwede basta magaling ang magpapatakbo. Q: On reports about depletion of Philhealth funds SP Sotto: Pag hindi napigil ang korupsiyon doon talagang dapat na matakot tayo. Pero pag napigil may mga padating eh meron naman padating sila, mayroon silang income, mayroon silang investments. At sabi ko nga hindi mangingimi ang kongreso na tulungan sila kung malinis ang nakikita at ang Presidente magagamit yung mga plano niya na i-dispose yung mga natutulog na properties ng gobyerno, magagamit din yung mga yun sa direktan gtulong sa tao, yun direkta pa nga eh, direktang tulong sa tao iyun eh. Q: On whether the PhilHealth controversy is an example of the "whiff of corruption" that should be acted upon Sp Sotto: Oo. kaya nga ang ginagawa naman ng Pangulo ay palit ng palit. Eh bak akulang lang yung pagpalit baka pinapalitan mo sa taas lang dapat baka palitan mo dapat yung nakapaligid doon. Q: Do you believe Morales et al will have a judgement day in the eyes of the President SP Sotto: Tignan natin sa Martes, after Tuesday kung ano man ang kahihitnan ng mga pagpupulong ng Committee of the Whole ng Senado kung ano ang rekomendasyon namin siguro naman it will have weight on perception of the palace. Q: On Commissioner Belgica's recommendation regarding 31 philhealth officials SP Sotto: Magadang balita iyon sapagkat ang ibig sabihin noon medyo nasa tama ang tumbok namin sa hearing namin. Kaya ng pina-iimbita ko si Commissioner Belgica na umattend sa amin sa Tuesday para marinig natin sa kanya first hand at makadagdag siya sa mga nalalaman at nakikita namin and then he can confirm any of the allegations of both sides. Makakatulong yun. Q: On executive session being requested by Morales SP Sotto: Ang sabi niya gusto niya humingi ng executive session so he can explain his side. Bakit kailangan ng executive session if mag eexplain ka lang ng side mo eh di parinig natin sa tao, iparinig natin sa publiko kung ano yung ine-explain mo. Ngayon, kung humihingi ka ng executive session because you are going to name names, bibigyan kita ng executive session agad. I will ask for a formal motion from my colleagues. Lahat ng binigyan namin ng executive session at pinatawag namin sa executive session kahit noon pa hanggang ngayon ay talagang dahil may ilalahad, na may mga tatamaan na maganda din naman na huwag maisa publiko muna dahil hindi tayo nakakasiguro or mnaarign masaktang yung mga pamilya yung mga ganun. Tignan mo yung sa bilibid ganyan, diba binigyan naming ng executive session inilabas lahat doon, kaya naming binigyan ng executive session dahil handing sabihin lahat. pero kung.. yung ang sinsabi niya eh.. tignan ninyo sa records, sa journal sinsabi niya eh to explain my side. That is why I am asking for an executive session to explain my side. Why do you need an executive session to explain you side? Explain it to the public, explain it to the people, kung ganun lang ang sasabihin mo. Pero kung ang sinsabi niya, may I request for an executive session your honor, because there are things that I have to divulge, that I cannot divulge publicly. Ah eh mabilis pa sa alas kwatro, tawag agad ako ng executive session. Q: Sir even after the hearing wala siyang ganung klaseng commitment? SP Sotto: Before the hearing nagpasabi, gusto daw niyang mag executive session. Kaya nga sabi ko, doon sa nagsabi sa akin, pinsabi ko kaagad, oo pwede basta meron siyang mga ilalahad na hindi dapat maisapubliko sige. Eh dapat mai-sapubliko yung pagtanggol mo sa sarili mo kung i-isplika mo yung sarili mo. Unless na sasabihin niya na, your honor kse pag sinsabi ko baka ganito gawin sa akin or baka meron ganito, ganyan... edi sana sinsabi niyang ganun diba? Sabi lang niya he will explain his side eh. Q: What can the PhilHelath members expect out of this hearing? SP Sotto: Oo, talagang ang hearing na ito para sa mga members PhilHelath, in other words 98 percent of the Filipino. Kase para siguradong makakarating sa kanila yung tulong para rin sigurado yung mga, ika nga yung collection ng mga ospital ay makakarating at magiging maasyos ang pagpapatakbo ng kalusugan natin, kailangan malinis natin eh at matanggal natin pati yung mga duda yung mga masasamang gawain, mga maling gawain, mga overpricing, mga pinag aksayahang mga pondo, kailangang makita natin ito at mapigil natin. Q: Ano po ang assurance na this time meron na talagang mananagot at hindi na palulusutin ito? SP Sotto: Ang problema kase sa amin lang we have no prosecutorial powers, but we can recommend, but also we have the power naman to change the law, so in aid of legislation itong hearing namin meron akong at this point na suiggestion na mga plano, tatapusin namin ganging Tuesday, ang plano ko is amyendahan namin yung PhilHealth law at kung ano yung nakikita natin butas dito yung kilos ng board o yung kilos ng executive committee o yung kilos ng president, sisikipan natin dito sa batas na pagaamyenda natin. Madali lang ito dahil amendment madaling maipasa, dahil amendment lang ito dun sa original law. So yun ang isa sa mga nakikita natin, pero nung naghehearing kahapon ang kinukwento sa akin nung mga nagmomonitor s facebook sa website ng Senado meron daw mga nagsasabi wala naman daw mangyayari diyan, eh hering daw ng hearing, sana narerealize nila na una walang kaming prosecutorial powers isa, pangalawa, meron kaming mga kumpletong committee reports diyan sa mga hearing na yan sa mga nakaraan hanggang sa ngayon at ang mga committee reports ngayon lalo na nitong 17th at 18th congress dahil sa leadership naming mga senador ngayon ito'y nakakarating sa floor at pinapasa namin sa floor at dinidibate naming yung laman nung mga committee reports. Hindi tulad nung araw na natutulog lamang sa committee, gagawa ng committee report hindi nakakrating sa plenary. Ito ngayon nakakarating and rekomendsyon namin sa ombudsman, sa Sandigan, sa NBI, sa DOJ nadoon nakakarating hanggang doon lang ang kaya naming at pagpapalit o pagbabago ng batas. Wala po sa kamay namin yung mag kaso. So kung umaangal kayo dahil merong hindi nakakasuhan o hindi nasasampahan ng kaso o hinid nacoconvict ay yung executive department yun ano, yung judiciary ay executive department ang tanungin ninyo hindi kami. Q: On interim reimbursement mechanism, overpriced ICT...dapat ba held in abeyance muna yun? SP Sotto: Hindi pwede. Dapat yun itigil yun. May mga COA recommendations na nga eh. Tigil na yun. Pangalawa, hindi pupwede yung sa RIM yung ginagawa nila, baka magka Covid eh kaya namin binigyan, anong klaseng sagot yun? Hindi ba? Eh merong mga ospital na may Covid eh, eh yun ang unahin mo. Q: sa RIM, itigil yung pagbibigay sa non-Covid hospitals? SP Sotto: Oo saka baka sasabihin nila hindi kasi baka merong ibang sakit doon. Pino point out pa ni Sen. Pia na dapat naman ituloy. Oo yeah pero hindi ganun kalaki. At saka yung RIM ay para sa Covid. Specific yung paggagamitan. Ganun lang kasimple yun eh kaya napakadali ng analysis namin sa committee. Q: Pano yung sa mga susunod at pano mababantayan na reasonable talaga yung releases, sino magbabaston SP Sotto: Sa ngayon palagay ko sa nangyari kahapon ay mag-iingat na sila. Hindi magtutuloy basta basta yang nangyayaring yan. Ngayon para hindi na maulit, sabi ko nga, kailangan ito, ang recommendasyon namin, kung talagang mapapatunayan na mali mali yung ginawa at talagang matindi yung corruption eh talagang i wipe out na yun, wipe out yung mga opisyales doon na involved at palitan ng matitino. Q: From Morales down to.... SP Sotto: All the way down kung saan may mga ano, hindi maisplika ang mga alegasyon sa kanila. Q: Sa ngayon hindi nyo pa nire recommend na palitan si Morales SP Sotto: Bibigyan pa nga natin ng pagkakataon hanggang sa Martes na mas maliwanagan pa natin kung ano ang mga pangyayari at baka sakaling medyo magbago ang tema nila at masabi nila na ganito yung mga pagkukulang, ganito yung mga pagkakamali namin. Makikita natin. Q: Kung hindi umayos ng sagot, same demeanor, same answer, immediately you'll recommend to the President na sibak SP Sotto: Yes, magju judgmental na kami. Magiging judgmental na kami. Q: Yung sub-committee on justice, napag-usapan ba nung Monday, na finalize na yung hinihingi ni Sen. Bato SP Sotto: Hindi pa eh. Hindi namin napag-usapan kasi nga medyo naging masalimuot yung mga naging pag-uusap eh. Nagkaroon ng iba pang pinag-usapan. Hindi namin na-take up kay Dick eh. Pero hindi problema yan. Ako, I don't think magkakaroon ng problema kasi talaga namang ginagawa naman dati yan. As a matter of fact, talagang they were just trying to, my colleagues were just trying to stick to the rules kaya nagbigay si Sen. Gatchalian para maging member si Sen. Dela Rosa, para pwede syang maging sub-committee chairman. Ang totoo nun, hindi kailangan nun. Kahit sinong senador pwedeng mag sponsor ng isang batas with the permission of the committee. As a matter of fact, kita mo merong mag re report out ng isang batas hindi ba may tatayo mag i sponsor din, naghahanda rin ng sponsorship speech yan, hindi lahat yun member kadalasan nung committee. Kung minsan nga hindi member ng committee yun pero sumusuporta sa bill. We were just trying to stick to the rules pero pwede talaga yun. Kaya hindi nakakapagtaka na maging sponsor si Sen. Dela Rosa nun. In fact Sen. Pacquiao sa pagkakaalam ko gusto rin at kung kakailanganin, kung kakailanganin nila ako eh di tutulong ako. Q: Roque said the President won't remove Morales unless may evidence of corruption. Sa tingin nyo may maipe present kayong ebidensya SP Sotto: Hindi ako. Hindi kami. Yung mga may alegasyon. Yung ang mag pe present ng mga ebidensya at after Tuesday, we will give the President a copy of our committee report if we have the evidence that he is looking for. Q: It's up to the President to act on it SP Sotto: Oh yeah. Oo. Q: Yung series of lies ni Morales dun sa hearing, how much weight will that hold in terms of the committee report SP Sotto: Mabigat yun. Mabigat. How much weight? Q: Bakit po mabigat? Pa substantiate lang po SP Sotto: I don't think it's a small lie. You should not lie. Ganun kasimple ang usapan. I don't think simple yun eh. You're talking to a media personality or you're talking to a radio announcer or interviewer and the people are listening to you. Nagsinungaling ka. What does that make of you? You're lying to them. Ano akala mo hindi malalaman na nagsisinungaling ka? Anong iniiwasan mo? So later on, hindi ka na nagsisinungaling, when will we believe you? Kailan ka namin paniniwalaan eh nagsinungaling ka dati? Ngayon ba hindi ka nagsisinungaling? Matatanong ka pa ng ganun eh. Unlike yung hindi mo kayang sagutin yung tanong eh wag mo ng sagutin. In the first place kung hindi mo kayang sagutin at medyo duda ka doon problema wag kang magpa-interview hindi ba? Iwas pusoy. Ayoko, hindi ko alam yan. Eh ang lakas lakas ng loob mo eh. Humarap ka tapos nung tinanong ka 'wala ako dun kaya hindi ko alam yung kwento.' Ganun yung sagot eh. Q: Kalaunan papasok sya sa perjury, si Morales SP Sotto: Hindi. Kung ginawa nya yung pagsisinungaling sa hearing Q: Under oath naman sya hindi ba SP Sotto: Yun ang problema. Sa nakikita ko, kung minsan nagsisinungaling sa mga interview kasi hindi under oath. Hindi ginagawa sa korte, usapang press kaya...pero sa ibang tao kasi, pagka ganun, mahirap kang paniwalaan. Q: Issue of credibility SP Sotto: Oo. Q: Pasok sa perjury yung sabi nya walang kaso pero pinakita mo may kaso po SP Sotto: Hindi ko masabi kasi ako din nagbigay ng excuse sa kanya eh, tinanong ko sa kanya is this to the best of your knowledge, ginanun ko eh, sabi nya oo eh. So pwede nyang sabihin talagang hindi ko alam na may kaso pala. Pero dapat makarating sa President yun na yung mga nangyayari sa paligid nya ay hindi nya alam. Q: Kulang sa mga requirements, kaya nade delay release yung mga claims sa ilang mga hospitals SP Sotto: Anong requirements ba makakapagpahirap na hindi kayag ibigay ng mga hospitals? Ang ibibigay lang mga ano, eto yung mga ganito, eto yung mga members... 98% nga ng mga Pilipino members na hindi mo na nga kailangan hingan ng card eh. Kahit sinong Pilipino hindi mo na nga dapat hingan ng card eh kaya nga may UHC. Bakit magtatagal? Ano yun eh palusot yun eh pag ayaw bigyan dib a? Pero pag may padulas, anong mga requirements sige na ibigay mo na yan. Di ba? Alam natin yun, ganun nangyayari yun eh. Q: Dapat na bang pag-isipan ng Pangulo yung pagpapalit, rigodon or reshuffle sa PhilHealth SP Sotto: Siguro palagay ko dapat pag-isipan na nya pero kukumpletuhin namin by Tuesday and siguro after that we can give our recommendation. Sa ngayon nanghihingi ng ebidensya eh, hanapin natin yung ebidensya.