Message of condolences by Senator Francis "Kiko" Pangilinan, Liberal Party president, on the passing of Senator Eddie Ilarde

"Taos-puso ang ating pakikiramay sa pamilya ni Senator Eddie Ilarde sa kanyang pagpanaw. Bukod sa pagiging Liberal at isa sa mga survivor ng Plaza Miranda bombing, nakilala ng sambayanan si Eddie Ilarde dahil sa pagiging isang batikang radio at TV personality sa kanyang programang 'Napakasakit, Kuya Eddie!' at Student Canteen.

Bagamat di kami nag-abot ni Senator Ilarde sa Senado, patuloy ang aming komunikasyon at ilang beses din niya tayong binisita sa ating opisina. Mapalad ako at sinali niya ako sa kanyang music album Famous 'Singers' kung saan napilit niya akong kumanta ng paborito kong 'If I Keep My Heart Out of Sight.'

Maraming salamat, Senator Eddie sa pagkakaibigan at payo, mga kwento at halakhak na ibinahagi mo sa amin! You will be missed. Rest in peace."