Press Release

August 5, 2020 STATEMENT OF SEN. MANUEL 'LITO" M. LAPID ON THE DEMISE OF SEN. EDDIE ILARDE Taos-puso akong nakikiramay sa pagpanaw ng isang kaibigan at dating kasama sa industriya ng showbiz na si Eddie Ilarde. Nakaabot sa akin ang malungkot na balita mula sa kanyang anak na si Liza. Malungkot isipin na hindi na umabot sa kanyang ika-walumpu't-anim na kaarawan si Eddie na ilang linggo na lang sana mula ngayon. Gayunpaman, masayang balikan ang alaala ng isang Eddie Ilarde na nagmula sa payak at simpleng pamumuhay. Kilala natin si Eddie bilang isang masipag na tao na naglingkod sa bayan bllang isang Councilor, Congressman at naging Senador din. Walang makakalimot sa alaala ng tinaguriang "Kuya Eddie" na umantig sa puso ng ating mga kababayan dahil sa kanyang programa sa radyo na "Kahapon Lamang," na nagbigay tinig sa istorya ng maraming Pilipino. Maituturing na haligi ng industriya ng telebisyon at radyo si Eddie lalo't kabilang sa kanyang mga naging programa ang noo'y sikat na sikat na Student Canteen. Sa kanyang mga nalalabing taon, hindi rin sya natinag sa paglilingkod sa mga senior citizen sa pamamagitan ng kanyang Golden Eagles Society. Maraming salamat sa iyong serbisyo sa bayan at pagkakaibigan, Eddie. Nawa'y marami ring maantig na puso sa langit gamit ang iyong mala-anghel na boses. Paalam, kaibigan.