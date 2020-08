Press Release

August 5, 2020 Dispatch from Crame No. 869:

Sen. Leila M. de Lima's Reaction to revelations during the PhilHealth Hearing Dalawa lang yan: inutil o corrupt. Sa apat na taon na panunungkulan ni G. Duterte at ng kaniyang mga tauhan sa PhilHealth, bakit tila nalimas na ang mga assets nito at nalubog sa matinding korapsyon ang ahensya? Hindi lang dapat sisantehin ang mga opisyal ng PhilHealth. Dapat kasuhan at ipakulong! Kung kailan pa nasa panahon tayo na umaasa lang ang ating mga kababayan sa tulong ng PhilHealth laban sa COVID-19 at nakaabang na sa implementasyon ng Universal Health Law, saka pa talaga nagnakaw itong mga mandarambong o mandurugas na ito. Karumal-dumal! Hindi ba kayo inuusig ng konsensya niyo? O wala na talaga kayong konsensya? O alam niyo lang naman na hindi aaksyunan ni Duterte ang kawalanghiyaan niyo laban sa ating mga kababayan?