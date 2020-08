Press Release

August 4, 2020 DTI dapat kumilos laban sa mga mapagsamantalang negosyante

'PRICE FREEZE' IPATUPAD SA PANAHON NG MECQ! - IMEE Nanawagan ngayon si Senador Imee Marcos sa Department of Trade and Industry (DTI) na magpatupad muli ng 'price freeze' sa lahat ng mga pangunahing bilihin upang mapigilan ang mga mapagsamantalang negosyante sa panahon ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ayon kay Marcos, tiyak na sasamantalahin ng mga tiwaling negosyante ang 15 araw na MECQ na ibinalik ni Pangulong Rodrigo Duterte at malamang na itaas ng mga ito ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga merkado. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19, kamakailan ay ideneklara ng Pangulo ang pagbabalik ng MECQ sa Metro Manila at sa ilang karatig probinsya ng 15 araw na nagsimula nitong Agosto 4 at magtatapos sa 18. "Price freeze ang dapat na ipatupad ng DTI! Tiyak na sasamantalahin na naman kasi ng mga salbaheng negosyante ang sitwasyon at itataas nila ang kanilang mga paninda kahit naghihirap na ang mga kababayan natin," pahayag ni Marcos. Ayon kay Marcos, nauna nang idineklara ng DTI, Department of Agriculture (DA) at Department of Health (DOH) sa pamamagitan ng isang joint memorandum ang pagpapatupad ng price freeze matapos isailalim ni Duterte ang bansa sa State of Public Health Emergency noong panahong umiiral ang Enhanced Community Quarantine (ECQ). "Kahit 15 days lang ang MECQ, sasamantalahin pa rin ito ng mga salbaheng negosyante. At price freeze pa rin ang katapat nila, pero siyempre kailangan kumilos at magtrabaho ang mga taga-DTI para tingnan ang presyo ng mga basic commodities," paliwanag ni Marcos. Binigyan diin pa ni Marcos na kailangang bantayan ang presyo ng manok, baboy, isda, mantika, noodles, bigas, de latang sardinas, tinapay at iba pang mahahalagang produkto na kalimitan ay binibili ng mahihirap na consumers o mamimili. "Hirap na hirap na talaga sa buhay ang bawat pamilya dahil sa COVID, kaya dapat bantayan ang presyo ng mga basic commodities. Kailangang mapahinto ang mga negosyanteng ito at ipakulong ang mahuhuling nagtataas ng presyo ng kanilang paninda," galit na pahayag ni Marcos.