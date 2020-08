Press Release

August 3, 2020 Dispatch from Crame No. 867:

Sen. Leila M. de Lima's Short Reaction to Duterte's Outburst vs. Healthcare workers 8/3/20 Dapat kasi ang naging focus ni Duterte sa kanyang SONA 2020 ay yung paglatag ng mga konkretong plano para tugunan and COVID-19 health crisis, lalo na ang suporta sa healthcare system at mga healthcare workers. Yan naman talaga yung inaasahan ng buong bansa noong July 27. Pero wala! Ngayon, nagalit si Duterte sa mga doktor na nagpahayag lang naman ng kanilang mga saloobin. Karapatan nila yan. Habaan na lang muna daw ang pasensya nila. At wala na daw ayuda sa mga mahihirap? Kanya kanya na lang? What a heartless leader...