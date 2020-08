Press Release

August 2, 2020 TRANSCRIPT INTERVIEW OF SEN. FRANCIS PANGILINAN WITH DZRH DZRH News Interview

Isyung Pambayan

Host: Milky Rigonan

Speaker: Sen. Francis "Kiko" Pangilinan

August 2, 2020 Senator Kiko: Hi! Magandang umaga sa'yo, Milky at sa mga nakikinig sa DZRH. Good morning, magandang umaga sa kanila. Milky: Magandang umaga sa'yo, Senator Pangillinan. Nako, umpisahan na natin. Mainit ang panawagan ng mga medical associations, mga doktor, medical workers, frontliners na ibalik ang Mega Manila sa Enhanced Community Quarantine kahit dalawang linggo lang. Ano po ang masasabi niyo dito, Senator Pangilinan? Senator Kiko: Alam mo, hindi biro itong kahilingan nila at hindi dapat basta-basta isinasantabi. Sila ang nakaharap araw-araw sa pagharap dito sa pandemya at kung hindi natin sila didinggin ay maaari ngang magcollapse ang ating healthcare system kaya dapat talagang bigyan sila ng puwang, bigyan sila ng pagkakataon. Kung dalawang linggo lang 'yan, alam ko hindi biro pero mas hindi biro 'yong wala nang pwedeng tanggapin sa ospital o kaya ang pinakamatindi, nagkakasakit na ang ating mga health workers. Unti-unti na silang nababawasan at nalalagasan, hindi lang sa--hindi dahil namamatay, kung hindi naka-quarantine o 'di kaya'y nagkakasakit. 'Pagka na-quarantine 'yan at nagkasakit, e 'di wala nang magpapatakbo noong ospital. So hindi biro ito at kinakailangang dinggin. Ano pa ang suporta na pwede nating bigyan sa ating frontliners? 'Yan din ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Milky: Kasi ngayon, Senator Pangilinan, ang sabi nga ng mga doktor, mga frontliners natin, exhausted na sila sa dami ng mga COVID-19 patients pero 'yung sinasabi nga ang rekomendasyon na ito'y pinag-aaralan na daw ng Inter-Agency Task Force pero ang sabi naman ng mga economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang quote nga sa kanila sa kanilang mensahe sa mga frontliner, ang sabi, "we need to live with the virus,". Mukhang kung titingnan at pakikinggan 'yung panig ng economic managers ng pangulo, mukhang tututulan nila itong mungkahing ECQ kahit na dalawang linggo lang. Senator Kiko: Well, siguro ang kumpirmiso diyan ay 'di gawin nating sampung araw. Ibig sabihin, hindi pupwedeng magcollapse ang ating healthcare system at hindi pupwedeng malagasan pa ang ating mga nurses, ang ating mga doktor at 'di lang 'yon, pati ang medical staff. So, maghanap tayo ng kumpirmiso, maghanap tayo ng middle ground pero hindi pupwedeng balewalain ang kahilingan ng ating mga healthcare workers, ang ating mga doktor. Sila ang nasa harap 'nong pandemya ika nga at kung hindi natin sila tutugunan, paano magiging epektibo ang ating pagsugpo sa COVID. Anong saysay ng ekonomiya, 'di ba? Kung... Milky: ...nagkakasakit naman 'yung mga nasa harapan ng giyera dito sa COVID-19, 'diba Senator Kiko? Senator Kiko: Exactly. Exactly, oo. In fact, sinasabi nila, hindi na sila makakatanggap ng pasyente. Saan pupunta ang mga pasyenteng 'yon? E 'di lalong nagkalat ng sakit. Ideally, dapat nasa isolation centers 'yan, na mayroong medical supervision. Kung yung mga doktor mismo ay nagkakasakit na at mga staff nagkakasakit na, ano pang mangyayari sa atin? So, I think dapat bigyan ng puwang ang ating frontliners, suportahan sila, hindi basta-basta binabalewala. At ito nga ang malungkot, pabago-bago din ang nagiging direksyon at bitiw na salita 'nong mga in-charge. Iba yung sinasabi ng economic managers, iba 'yung sinasabi ng spokesperson, iba naman ang sinasabi ng Malacañang. Noong una, hindi na, tapos mamaya, pag-aaralan natin. Tapos--talagang dito tayo nakakakita 'nong, saan ba talaga 'to patungo, ang ating kampanya laban sa COVID? Milky: At ang tanong dito Senator Pangilinan, ano ba talaga ang mas matimbang sa gobyerno, ang kalusugan ba o ang ekonomiya? Kasi 'di ba kaya rin nahahati ang posisyon ng pangulo dito, kapag kinonsulta niya ang economic managers, mukhang nababago ang kaniyang paninindigan dahil ang kinokonsidera, sobrang matatamaan na daw ang takbo ng ating ekonomiya kung palalawigin pa uli ang ECQ o kaya ay magkakaroon muli ng mga panibagong kautusan kaugnay dito sa mga programa dito sa pandemic. Senator Kiko: Alam mo, nandito na tayo. 'Yun ang nakakalungkot sa lahat. Paano tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya babalikan ko 'yong aking matagal nang minumungkahi dahil sa failure of leadership, dapat matagal nang sinibak si Secretary Duque kasi kahit na ano pang meeting nila, habang nariyan at chairman ng IATF ay napakita nang hindi kaya sugpuin itong COVID hanggang ngayon, aabot na ng mahigit nang isang daang libo ang pasyente, ang may mga sintomas o 'di kaya'y mga positive cases tapos biglang nagkaroon ng magic, 'yong 38,000 biglang gumaling lahat. Milky: Oo nga, nakakalito eh. Senator Kiko: Pati 'yon labag sa kanilang mga rules kasi ang sinasabi ng kanilang rules, pupwede ka lang ma-clear kung mayroong licensed doctor na mag-c-clear nong pasyente. So 'yong 38,000, ano yon? Dahil licensed doctor si Secretary Duque, pupwede niyang i-clear 'yong 38,000? Hindi ata iyon ang layunin ng rulings na ito. Dapat personal na nakikita nong doktor 'yong pasyente, nagkaroon na siya ng tatlong araw na walang nang symptoms, labing-apat na araw ang kinumpleto niya na quarantine at dapat makita siya ng doktor at ma-clear siya. 38,000 ang bigla nilang kinlear sa isang araw. So pati 'yon, paano nangyari 'yon? Ano'ng paliwanag nila? Tapos chairman pa siya ng PhilHealth, chairman of the board ng PhilHealth. Iimbestigahan ngayon ng Senado, si Senate President Sotto... Milky: ...at ni Senator Ping Lacson... Senator Kiko: So, sabi ko nga, imbis na mass testing, naging massive stealing sa PhilHealth. Imbis na contact tracing, ay naging contract fixing sa PhilHealth; tapos imbis na treating, lining their pockets ang nangyari dito. Talagang--kaya sabi ngayon reklamo ng reklamo, hindi. Alam mo--alam niyo, buhay ng libu-libo natin mga kababayan at hanapbuhay ng milyun-milyong nating mga kababayan ang nakataya rito. Hindi pupuwedeng kinukunsinti ang kapalpakan at kinukunsinti ng katiwalian. Milky: Nababanggit mo itong failure of leadership ni Secretary Francisco Duque III, mayroon resolution ang Senado noon na magbitiw siya sa tungkulin, pero of course, sabi nga ng pangulo ay nandoon pa rin ang kaniyang tiwala. Ngayon Senator Kiko, ang gobyerno naghahanda na--- Senator Kiko: Maawa naman sana sila sa ating mga kababayan. Maawa sila sa taumbayan. Sibakin na po si Duque at maghanap ng mas mayroong kakayahan. Alam mo--we have over a close to a hundred thousand cases. Ang Malaysia, 8,000. Ang Thailand, 5,000 cases. Paano tayo napalayo sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano nangyari ito? HIndi dapat kunsintihin ang kapalpakan. Hindi dapat kunsintihin ang katiwalian. Milky: Eto nga, Senator Kiko. Ang sabi ng pangulo naghahanda na ang gobyerno para doon sa ilalabas na vaccine kontra COVID-19 at mukhang may kausap na--ang China nga. Pero ang sinasabi nga ng ating mga kababayan, mayroong hope tayo dahil at least magkakaroon na nga ng bakuna kontra COVID-19, pero ang mangangasiwa ulit nito ay DOH--diba? Sa pamamagitan ni Health Secretary Francisco Duque III. Paano kaya itong procurement ng bakuna kontra COVID at yung pagiging effective ng bakuna? Ang kailangan din kasi--ay ang pangamba ng ating mga kababayan ay baka mag-ala Dengvaxia ang kahihinatnan nito. Senator Kiko: Dalawang punto: Unang-una, speculation lang yung magkakaroon na ng vaccine dahil ang mga eksperto ang nagsasabi na at the earliest end of the year or mid-next year. Pangalawa, tama. 'Yung efficacy nito ibig sabihin ang bisa nito, ito ba ay talagang--o dahil nag-eeksperimento na naman, ika nga ang ating mga kababayan. And then, tama 'yung punto na kahit ano ang ilagay mo na program diyan, eh kung ang namumuno ay talagang palpak, ay talagang--kumuha na lang tayo ng bato, ipukpok na lang natin sa ulo natin dahil ganoon din siguro ang magiging resulta noon. Sakit ng ulo pa rin. Milky: Pero Senator Pangilinan, halimbawa lang magkaroon na ng bakuna, mayroon bang dapat na maging rekomendasyon ang Senado dito na, puwede ba huwag na lang ang DOH ang mangasiwa dito. Dahil sa kung andiyan at mananitili pa rin si Health Secretary Francisco Duque III sa DOH at siyang mangangasiwa, ang question dito una, ay ang kanyang leadership at 'yung efficacy kung epektibo ba 'yung makukuha nating vaccine kontra COVID-19. Senator Kiko: Alam mo, simple lang eh, tanggalin siya. Bakit kinakailangan pang kunsintihin ang kapalpakan? Maliwanag naman, limang buwan na eh. Alam mo, andoon ka, Milky, noong February 4, Senate Committee hearing. Milky: Senate hearing Senator Kiko: Sinabi ni Duque--tinanong ko kay Duque--'Yun na nga, sabi ninyo 80 'yung persons na under investigation--tinanong ko sa kanya 'yan eh. Tapos ang sabi niya, confirmed 80. Tinanong ko, ilan doon sa 80 ang galing sa Wuhan? February 4 'yun ah. Hindi niya alam. Tapos naalala ninyo 17 percent lang ang kinontak tracing doon sa unang kaso. 'Yung mga eroplano, hindi rin niya alam iyon. Doon niya lang nalaman na 17 percent. Doon niya lang nalaman. Di rin niya alam ilan ang taga-Wuhan. Alam mo kung ilan sinagot niya--dahil galing ito sa staff niya--by February 4, 31 doon sa 80 ay galing ng Wuhan. Tapos tinanong natin, ano'ng nangyari sa contact tracing ng 31? Dahil ang sabi ng eksperto, isang pasyente na positive, after seven days apat na libo na ang potentially puwede niyang mahawaan. So 'yung 31 na 'yun, in one week, puwedeng isang daan libo na ang nahawaan noon. So tinanong natin, ano ang nangyari sa contact tracing, sabi nila "hindi na namin na-contact trace, nakauwi na eh" 'yung 31 na taga-Wuhan. Doon pa lang nakita na natin. Kaya nga sabi natin failure of leadership noon pa lang eh. Milky: Noon pa lang, Senator Kiko, di ba 'yung sinasabi mong Senate investigation. May mga recommendation na noon na magkaroon ng ban sa pagpasok ng mga biyahe abroad lalo na sa China, pero tinanggihan niya noon, di ba? Senator Kiko: That's right, sabi it will be--there will be diplomatic repercussions. Inuna pa 'yung diplomatic repercussions kaysa sa health repercussions ng ating mga mamamayan. Kaya noon pa lang, ang panawagan natin ay magbitiw na siya dahil failure ang leadership. Nakakalungkot. Sabi ko nga--ibabalik ko--libo-libong buhay ang pinag-uusapan dito, dalawang libo mahigit na ang namamatay at milyon-milyong trabaho at hanapbuhay ang nakataya rito. Hindi pupuwedeng kunsintihin ang kapalpakan, hindi pupuwedeng kunsintihin ang katiwalian. Dapat kung anuman ang magiging program ng gobyerno, walang saysay 'yan kung hindi nila babaguhin ang liderato ng IATF, ang chairman ng IATF mismo ang dapat managot. Milky: Mapalitan. Ang gobyerno patuloy pa rin dito sa mga COVID response. Ang Senado handang makipagtulungan diyan, Senator Kiko. Ang Senado pinagtibay last week, ang Bayanihan 2, pero ikaw lang yata ang bumoto against doon sa panukala. Baka hindi pa naririnig ng ilan nating mga kababayan 'yung posisyon mo kung bakit ka bumoto ng hindi pabor sa Bayanihan 2. Senator Kiko: Maliwanag na palpak 'yung pagtakbo ng COVID response natin. 'Yung Bayanihan 2, bilyon-bilyon. 10 billion ang mapupunta sa mass testing. Another 15 billion mapupunta sa contact tracing. Eh kung iyon pa rin ang namumuno--eh, diba ang ating--hindi dapat binibigyan ng bilyon-bilyong piso ang palpak na pamamahala. Hindi dapat. Hindi dapat binibigyan dahil mauuwi rin sa wala. Bilyon na ang ginagastos natin. Bilyon na--daang bilyon na ang ginagastos natin. Nasaan na tayo ngayon? Kaya ako'y bumoto kontra, hindi dahil ayokong suportahan ang ating mga frontliners, kung hindi dahil 'yun ang aking mensahe: na kinakailangan sibakin si Duque. Dahil kapag hindi siya sinibak, 'yung bilyon na 'yun ay di ko nakikita na masusugpo natin ang COVID at hangga't hindi natin nababawasan ang pagtaas ng kaso, hindi natin mabubuksan nang buo ang ating ekonomiya. Matatakot pa rin ang mga taong lumabas. Matatakot pa rin ang ating mga manggagawa dahil hindi nila alam na parami nang parami--ang agam-agam ay padami nang padami ang mga kaso. We have no economy to speak of until we address the health crisis--itong patuloy na kumakalat na COVID. Milky: Senator Pangilinan, isa pa pong mainit na isyu ngayon sa Senado ay 'yung pagtalakay sa death penalty bill pero diyan ka lang. Mag-commercial break lamang po kami. Babalikan natin ang ating panayam ngayong umaga kay opposition leader, Francis Pangilinan. ---Commercial Break--- Senator Kiko: Good morning ulit, Milky, and sa ating mga nakikinig. Magandang umaga. Milky: Magandang umaga ulit. Pag-usapan natin ang mainit na issue pa rin, itong death penalty. At ang sabi ni Senator Richard Gordon, didinggin daw ito ng kaniyang komite bilang Chairman ng Justice Committee at Blue Ribbon pero in the proper time. At ano ba ang posisyon mo dito, Senator Kiko, sa pagbuhay sa death penalty bill sa harap ng mga problema sa pandemya? Senator Kiko: Alam mo, bumoto ako pabor sa abolisyon ng death penalty noong 2006 dahil nga naniniwala ako hindi ito ang solusyon para matugunan ang kriminalidad. Maraming nagsasabi ngayon na ito daw ay solusyon sa criminality pero base sa datos at sa ating research, ito ay hindi maliwanag na naging deterrent sa kriminalidad, una 'yon. Pangalawa, sa panahon ng COVID, itutulak natin ang napaka-divisive na panukala. Hindi pa nga natin natututukan nang husto itong problema ng COVID, tapos ang ating response death penalty? Hindi, sabi ko, hindi na ba sapat itong napakarami nang namamatay kaliwa't kanan, hindi na nga tama 'yon, 'yong kultura ng kamatayan, 'yong kultura nung pumapatay tapos itutulak natin sa gitna ng pandemya? Mali ang prayoridad kung ganito ang itutulak sa ngayon. Ang dapat tinutulak ngayon hindi 'yong paano pumatay. Ang dapat tinutulak ngayon paano natin tiyakin na mananatiling buhay ang ating mga kababayan, ligtas ang ating mga kababayan, at paanong 'yong hanapbuhay ay maprotektahan. Imbis na hanap patay, dapat hanapbuhay ang ang ating itinutulak. Alam niyo 'yong COVID response, ginawang, ginawa nilang designated contact tracing [czar] si Mayor Benjie B. Magalong. Sabi niya, wala pang 1% ng mga nag-respond na local governments ang mayroong contact tracing, pero ang announcement ng IATF noong isang linggo, ang contact tracing sa lokal na ibibigay. At ang stress ko dito is, hindi pa natin natutugunan nang maayos itong pagsugpo sa COVID tapos tatalakayin natin kamatayan at death penalty. Hindi tama ang prayoridad, baluktot. Dapat unahin itong COVID, magkaisa tayo sa likod ng maayos, mabilis, at episyenteng pagsugpo dito sa COVID, iyon ang ating pagkakaisa. Mayroong ding mga nagsasabi, ang gulo, bumabatikos kayo, magtulungan na lang. Alam mo, magtutulungan tayo, walang problema 'yon, basta ang ating layunin iisa, 'yung tama, episyente, at maayos na pagsugpo sa COVID. Lahat 'yan makukuha ninyo ang ating 150% support, basta ang pinag-uusapan natin 'yong tama, maayos, episyente, at hindi 'yong palpak na pagtakbo ng ating kampanya laban sa COVID. Senator Kiko: We will unite, we will unite for as long as our common goal is to defeat COVID and to protect the jobs of our people. Pero kung ganito, paano tayo magkakaisa kung magkakaisa tayo sa kapalpakan at sa katiwalian. No, Sir. Pasensya na po. Tayo ay dapat magsalita. Tayo ay dapat, hindi dapat tayo manahimik, kung nakikita natin ang kapalpakan, dapat punahin dahil 'yon lang ang paraan para 'yung baluktot ay baguhin at ayusin. Milky: Senator Pangilinan, noong 17th Congress mayroong ding attempt na buhayin ang death penalty pero talo sabi nga e no, 'yong bilang ay mukhang mas konte ang mga pro death penalty kung para sa anti. Ngayon sa bagong komposisyon ng 18th Congress, andiyan ang mga Administration Senators Bato Dela Rosa, Christopher Bong Go, Francis Tolentino, at 'yong iba pa na mga kaalyado ng Pangulo. Sa bilang ba ninyo Senator Kiko, maisusulong ba itong death penalty, lalo na inondorso niya sa kaniyang katatapos pa lamang na State of the Nation Address. Senator Kiko: Sa totoo lang, hindi ko pa nabibilang. Pero sana, siguro bago noong COVID, mas malaking chansang maipasa. Sana, dahil nga dito sa COVID, ay mag-isip-isip ang ating mga kasamahan sa Senado na hindi ito ang prayoridad, ang dapat nating tuunan ng pansin, buo, dahil buhay at hanapbuhay ng milyon-milyon ang pinag-uusapan dito. COVID ang problema, hindi ho itong death penalty ang issue. At hindi death penalty ang solusyon. Milky: So ang mayroong, maganda 'yong ano, 'yong palitan ninyo ng mga pahayag last week ni Senator Bato Dela Rosa at sabi mo nga e hindi ito 'yong tugon ngayon, dahil dapat ang priority ay ang pagtugon sa pandemic COVID-19 at kahirapan at kawalan din ng trabaho. Senator Kiko: Tama 'yon. Alam niyo, again, even if maayos 'yong patakbo ng sistema doon sa COVID, I'm still not supporting a death penalty reimposition. Pero, buti sana kung maganda 'yong patakbo nung COVID e, 'di ba. Buti sana kung talagang natutugunan ''yung panawagan ng mga frontliners, at 'yong hanapbuhay at 'yung ayuda ay nabibigay nang sapat at husto. E pati nga ang pagbigay ng ayuda, 'yung second month ng ayuda e as of two weeks ago, three weeks ago, wala pang beinte porsyento ang nakakatanggap e. Natanggap nila 'yong una, pero 'yong pangalawa wala, wala pang beinte porsyento ang nakatanggap. Milky: Hindi pa nakakaabot sa iba. Senator Kiko: So kung ganito ang magiging palakad natin sa COVID, bakit tayo nagbibigay ng priority sa death penalty, ano ang saysay 'nun? Sa gitna ng pandemya, buhay at hanapbuhay ang dapat nating i-priority, hindi 'yung pumatay. Milky: Hindi ba napahapyawan ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA itong mga kinakailangang marinig natin: let's say yung COVID-19 response, at ilan pang mahahalagang programa nung gobyerno na dapat sanang ipatupad sa ilang mga taon na lang ng Duterte Administration. Senator Kiko: Hindi nga kongkreto. Yun ang ating kalungkutan doon sa SONA na inaasahan natin na 'yung maliwanag, kongkreto, at ispesipikong mga patakaran para matugunan ang COVID, at 'yung hanapbuhay at trabaho, at 'yung ekonomiya. 'Yun nga lang, si Senator Drilon ang naging puno at dulo. Milky: Simula at umpisa ng SONA ay si Senate Minority leader Franklin Drilon 'yung naging paksa ng SONA ng Pangulo, Senator Kiko. Senator Kiko: Sabi ko nga, ang kalaban natin 'yung COVID. Ang kalaban natin 'yung katiwalian at kapalpakan sa pamamahala doon sa COVID, hindi si Senator Drilon ang kalaban po natin, with due respect. Milky: Kahapon ay death anniversary ni former president tita Cory, Senator Kiko Pangilinan, 11th death anniversary niya na 'no? Senator Kiko: Yes, that's right. 2009 po siya--August 1. Milky: Baka may mensahe ka rin sa mga taga-suporta pa rin ni former president Cory Aquino. Senator Kiko: Well, ang ating naging mensahe, at ito'y na-post din natin na... siya ay lumaban sa katiwalian at diktador. Siya ay nagsakripisyo para magkaisa ang taumbayan kontra sa katiwalian at kontra sa pang-aabuso. At hindi siya sumandal, sabi ko, sa mga politikong kaalyado ng diktador. Hindi siya sumandal sa military ng diktador. Hindi siya sumandal sa--ang kanyang hugot--humugot siya ng lakas sa kanyang panalangin sa Diyos, paniniwala sa Diyos, at tiwala sa taongbayang kumikilos. So, that should serve as a lesson. In the end, ang taongbayang nanindigan para matigil ang pang-aabuso, para matigil ang katiwalian, at para matigil ang baluktot na palakad. Ang taumbayang naninindigan ang isa sa matindig puwersang maaaring magpatalsik ng abusadong pamumuno at pamamahala. Milky: Panghuli nalang, Senator Pangilinan. Baka mayroon kang huling mensahe sa ating mga listeners na sa iyong pagkakataon. Senator Kiko: Well, ako po ay humihingi din ng pasensya sa ating mga kababayan dahil nga, bilang kasapi ng Senado, we are trying our best. 'Yung Php160B na Bayanihan package, karampot lang ito, napakaliit. That is another reason why, sabi natin, tatawanan lang ng COVID at ng ekonomiyang naghihingalo itong Php160B. Sabi nga ni Senator Recto, 'yung kanyang explanation sa vote, 'yung Php160B, labing-tatlong araw lang ng sweldo ng gobyerno 'yun. Pero ang ating pinag-uusapan sa COVID ay trilyong pisong danyos o losses, over a trillion pesos worth of economic losses already. And we will try our best to push for more support, for our workers, for our small and medium enterprises. Dalawa ang kalaban natin dito: 'yung health crisis at 'yung economic crisis. At hangga't hindi natin natutugunan ng tama 'yung health crisis, hindi magbabago ang economic--hindi natin matatamo ang economic recovery. We have to do both, but it has to start with leadership. Kaya tayo po ay panawagan pa rin nating maawa po sila sa taumbayan. Baguhin na po ang pamumuno ng IATF. Dapat palitan na po si Secretary Duque para magkaroon ng mas maliwanag, mas mabilis, at mas maayos na patakbo ng ating kampanya laban sa COVID. At doon lamang, 'pag maayos na ang patakbo, tulad ng ibang bansa, uulitin natin: ang Malaysia 8,000 cases, ang Thailand mga 5,000 cases, tayo tatama na ng 100,000. Sino ang palagay mong mauunang makabangon muli sa economic recovery? Hangga't pataas ng pataas iyang nagkakasakit sa atin, at umaabot na ng daang libo, hindi tayo magkakaroon ng economic recovery, hindi natin ma-susustain--mananatili ang gutom, mananatili ang joblessness. Iyan ang dapat natin ituon at tayo ay committed na itulak ang maayos at siyentipiko at makabuluhang kampanya para masugpo ang COVID at magkaroon ng economic recovery ang ating bansa. Milky: On that note, Senator Pangilinan, maraming salamat sa oras ngayong umaga. Magandang umaga. Senator Kiko: Maraming salamat din, at magandang araw sa kanilang lahat. Mag-social distancing, maghugas ng kamay, at manatiling-- Milky: Mag-face mask. Senator Kiko: Thank you, thank you. Milk: Maraming salamat. Magandang umaga po. Senator Francis Pangilinan.