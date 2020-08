Press Release

August 1, 2020 Dispatch from Crame No. 864:

Pahayag ni Sen. Leila M. de Lima sa pagkwestyon ng Prosecutors at ni Sec. Guevarra kung bakit ngayon lang ang pag-file niya ng Motion for Bail 8/1/20 Sabi ng mga Prosecutors sa kaso ko at ng DOJ Secretary, "late" daw ang pag-file namin ng Motion for Bail. Dapat daw noong umpisa pa lang ng kaso kami nag-file. Hinahamon ko ang DOJ na magpakita ng anumang nakasulat sa batas, sa Rules of Court o sa mga desisyon ng Korte Suprema na may taning ang pag-file ng bail motion habang nililitis ang kaso. Malinaw ang nakasaad sa Konstitusyon at Rules of Court na pwedeng mag bail "before conviction" o bago maghatol ang korte, kapag hindi malakas ang ebidensya. Ang dapat sagutin nila nang maayos ay yung sinasabi namin sa Motion, na wala o walang sapat na ebidensya laban sa akin sa akusasyon na Conspiracy to Commit Illegal Drug Trading. Alam nila na wala, o wala talagang ebidensya. Pero, syempre, hindi nila aaminin yan. Paano nga naman magkakaroon ng matino o credible na ebidensya sa isang peke o gawa-gawang kaso na bunga ng personal vendetta at political persecution ng isang tao na siya na ngayong pinakamakapangyarihan sa buong bansa?!