Press Release

July 31, 2020 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON DOH's DATA INTERPRETATION AFTER 'MASS RECOVERY' REPORTING Wala pa ngang mass testing, may mass recovery na! Nakakalito at nakakaduda ang papalit-palit na reporting system sa COVID-19. Dahil sa kabagalan ng pag-collate at pag-report ng data, at ngayon pati sa recovered cases, nalilito na ang publiko. Clear communication is what will earn the people's trust. The Department of Health (DOH) needs to fix their communication with the public. Kailangang malaman ng publiko kung ano ang totoong nangyayari every step of the way. Kailangang magpaliwanag din ang DOH sa ni-report nilang 'mass recovery'. Data is vital. Hindi tayo makakatugon nang maayos kung hindi natin alam ang kumpletong larawan ng problema. People are anxious and tired. Huwag na nating dagdagan, DOH.