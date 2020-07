Dispatch from Crame No. 863:

Sen. Leila M. de Lima on VP Leni Robredo's assessment and recommendations re: COVID-19 pandemic

7/31/20

We see the stark difference in Duterte's SONA and VP Leni's recent statement on the COVID-19 crisis response initiatives.

I am certain that just like me, many others are thinking: 'Ikaw na lang sana, VP Leni, ang manguna sa krisis na ito.'

Kung gaano kasi kasabog, kalabo at kawalang plano ang administrasyong Duterte sa pagtugon sa pandemya, ganoon naman kakongkreto at kalinaw ang inilatag sa publiko ni VP Leni.

Sa apat na taon ng gobyernong ito, mula EJK hanggang sa pagtulak sa death penalty, puro pagpatay ang nasa utak ni Duterte.

Samantalang ang tutok ni VP Leni: pag-aangat-buhay at pagliligtas-buhay. Siya ang #BusyPresidente na nasa tamang lugar ang puso.

Malayong-malayo sa gobyernong kulambo na nagdala ng malas, delubyo at pasakit sa Pilipino. Ibang-iba sa Pangulong batugan at sunud-sunuran sa Tsina.