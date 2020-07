DZAR 1026 interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Angelo Almonte, Jhomel Santos at Pelita Uy ukol sa telcos, Bayanihan 2 at death penalty

TELCOS

Q: Ano ang reaction natin doon sa telco issue sa SONA ni Pangulong Duterte?

SEN WIN: Hindi na bago itong issue sa ating lahat, marami sa ating dismayado sa serbisyo binibigay ng telcos. Natuwa nga tayo sa pangatlong telco na papasok dahil karagadagang kompetisyon sa industriya pero dahil sa COVID eh naantala yung pagpasok netong third telco. Ganunpaman, talagang dismayado tayo at talagang makikita natin ngayon sa pagiimplementa noong tinatawag nating distance learning na sana kung meron tayong internet at maganda yung internet natin, pwede tayo makapagturo ng bata gamit ang internet, cellphone at laptop. Kaya lang marami talagang lugar na di naabot ng cell site, ng data o internet, doon tayo nagkakaroon ng problema. Nakita ko doon sa SONA ni Presidente yung kanyang frustration, yung kanyang galit, yung kanyang pagkakadismaya sa serbisyo ng telcos dahil ikaapat na taon na ito at ganun pa rin. To be honest, wala naman tayong nakitang pagbabago na ginawa netong telcos.

Q: May statement ang Globe saying they're trying their best to comply to the ultimatum ng Pangulo? Yung Smart ayaw maglabas ng statement.

SEN WIN: Natural lang na maghahanap sila ng dahilan pano sila reresponde sa ating Pangulo pero ang pinaka-basic, nagdudusa tayo sa serbisyo. Ilang taon na tayong nagdudusa sa pangit na internet, ilang taon na tayong nagdudusa sa drop calls, parating choppy. Kahit dito sa Valenzuela ganun po nararanasan namin eh nasa siyudad na kami ah. kaya ang ating punto naman, nilalabas lang ng ating Pangulo yung saloobin ng bawat isa. Ganun ang naririnig ko sa lahat kaya ang importante ngayon sa mga telco eh hindi magdahilan kung hindi aksyunan dahil kung meron man pagkukulang ang gobyerno, sabi kasi nila kulang ang cell site, dapat matagal na silang naghanap ng solusyon kung paano gawin ito hindi puro dahilan. Kung meron man solusyon, dapat ngayon pa lang nararamdaman na natin.

Q: Posible na i-take over ng gobyerno itong telco services?

SEN WIN: Ako naman hindi ako komportable na i-take over ng gobyerno dahil ang gobyerno alam na natin na hindi magaling na operator at manager. Makikita natin yung MRT ilan taon nang gobyerno nago-operate pero hindi pa rin maayos-ayos, meron pa ngang mga nalugi. Kung maglagay ng tao ang gobyerno diyan, sigurado magkakaroon ng mga sariling interes at hindi magiging maayos ang pamamalakad. Sa akin, ang pinakamagandang mensahe sa akin, ang ating Pangulo ngayon ay seryoso sa pagsasaayos netong serbisyo ng mga telco at yung mga sangay ng gobyerno tulad ng NTC, yung paborito nating NTC eh dapat gumalaw na sila at talagang kumbaga parusahan na yung dapat parusahan. Kung dapat amyendahan yung batas para maging mas mahigpit, gawin natin yun dahil itong regulator natin, itong NTC, sila rin puro dahilan, dinadahilan rin nila na kulang ng ngipin ang batas.

Q: Bakit nga po ba yung NTC kapag tinanong sa internet signal, tinuturo ang DICT? Kapag DICT naman ang binalingan, NTC naman ang sinisisi? Sino ang responsable?

SEN WIN: Ang NTC ay isang sangay o nasa loob ng kagawaran ng DICT, so ito ay isang attached agency ng DICT. Ilan beses ko na rin yan nakakausap, puro turuan pero sila talaga ang regulator ng telcos, nagkaroon na kami ng ilang hearing tukol sa masamang serbisyo at ang NTC wala nang ginawa kung hindi turo lang ng turo. Kaya ang totoo pong may responsibilidad, tungkol sa performance ng telco ay ang NTC. Ang DICT ho ay policymaker sila po ang gagawa ng per say kung saan tayo pupunta, anong teknolohiya ang gagamitin natin pero yung talagang dapat mahigpit sa performance ng telcos, NTC ho yan.

Q: Nahihirapan daw ang telcos magtayo ng cell sites dahil LGUs daw yan, ang sunod dahil public service itong ino-offer, pwede bang magkaroon ng batas ng magkakaroon ng ceiling ng presyo ang kanilang services?

SEN WIN: Ang telecommunications industry natin ay deregulated ho yan, ibig-sabihin mga pribadong korporasyon po ang nago-operate diyan sa telecommunication industry pero tulad kung magkano yung icha-charge as consumers, yan po any dumadaan sa NTC bilang regulator natin dahil ang telecommunications ay isang public service. Ibig sabihin ho itong mga telcos ay binigyan natin ng pribilehiyo para mag-operate. Itong pribilehiyo na ito ay dapat ho gampanan ng maayos. Sila rin ho ay may franchise, ibig-sabihin hindi komo binigyan ng franchise eh pwede na nilang gawin yung gusto nilang gawin. Meron rin ho yang mga responsibilidad na dapat nilang gawin at isa nga sa kanilang responsibilidad ay maghatid ng magandang serbisyo. Ngayon, narinig ko na rin yung sa LGUs, yung mga permit, meron na tayong batas, napakagandang batas na ipinasa two years ago, Ease of Doing Business Act kasama ho dito yung pagpapasimple at pagpapabilis ng application ng mga permit kaya again, meron na ho tayong batas, meron na tayong mekanismo dapat ho ginagawa na nila ito para hindi na natin nararamdaman itong pangit na serbisyo.

Q: In other words, naging complacent ang ating telcos for so long?

SEN WIN: Kasi dalawa lang talaga kaya sangayon ako sa third telco, wala na tayong choice, ayaw mo sa Globe punta ka a Smart, kung ayaw mo sa Smart pupunta kas a Globe. Eh pinagpapasapasahan lang tayo dahil alam nila wala tayong choice, yun ang problema. Kaya hindi ho sila nagpupursige na ayusin yung serbisyo.

Q: Sa new normal, internet-based na tayong lahat, dahil nakasalalay dito ang kabuhayan at komunikasyon naming lahat?

SEN WIN: Kung hindi tayo magiging mahigpit, kung hindi magsasalita ng ganun ang ating pangulo, eh walang gagalaw talaga baka tapos na termino ganun pa rin. Mabagal pa rin ang internet natin, may areas pa rin na walang signal. Dito ho sa amin ang sama ng Globe, nagrereklamo kami wala naman nangyayari. Ang punto lang naman ho dito masakit man ang nasabi ng ating Pangulo pero yun po ang damdamin ng lahat lalo na doon sa ngayon na nagkukumahog po gumamit ng internet sa pagtuturo at sa pagaaral. Sa ibang bansa, kung titignan natin mas malinaw pa yung pagtawag mo kung ang kausap mo nasa Japan kaysa sa pag tiga dito yung kausap mo. Natatandaan ko may tumawag sa akin, twenty minutes na kami naguusap, nasa Japan ako nun, walang drop call, pero dito sa atin dumaan ka lang ng Edsa siguro pwedeng kang makalimang drop call. Masakit po ang sinabi ng ating Pangulo pero yung po ang katotohanan at kung nasaktan ang mga telco dahil yan sa serbisyong binibigay ho nila.

Q: Ibig sabihin ho pag umabot ng Disyembre at nakita nating hindi nag-improve ang Kongreso po ay susuporta sa sinabi ng Pangulo?

SEN WIN: Itong prangkisa ay pribilehiyo na binigay sa kanila ng taongbayan kaya ito ay pwede ring bawiin kung sabihin ng taong bayan na sawa na kami sainyo, Globe o Smart, bawiiin na lang namin ibigay namin sa iba, pwede ho yun gawin. Kaya dapat tandaan ng mga telcos hindi ho nila pagmamayari ang frequency at franchise, pagmamayari ho natin lahat yan.

Q: Ano po pwedeng gawin ng LGU sa issue ng cell sites?

SEN WIN: Matagal nang problema yan, ang ginawa ng NTC dalawang bagay, unang-una meron na tayong Common Cell Tower Program na ibig sabihin kunyari ako magpapatayo ako ng cell site, lahat kayo pwede kumabit na sa akin. So hindi na minamandato ang telco na magtayo ng sarili nilang cell site, pwede nang third party ang magpapatayo ng cell site. Pangalawa po, meron na tayo ngayong tinatawag na Anti Red-Tape Authority (ARTA), sinimplehan na ho yan kaya kung may LGU na ayaw sumunod ay kakasuhan ho yan, pwede matanggal sa pwesto. So, meron na ho tayong mga mekanismo kaya hindi ko maintindihan bakit hindi ginagamit ito, dalawa na nga lang silang nago-operate dito sa ating bansa.

Q: Sa isang lugar minsan isang company lang ang nagwo-work or bakit ako walang signal pero yung isa meron?

SEN WIN: I hope hindi yun yung tinatawag natin na collusion dahil nga dalawa lang sila, kumbaga pinaguusapan na lang nila, 'o pare dito ka, o ako dito ako' para hindi magaway para kahit na magbagsakan ng presyo magkuntsaba na lang tayo. Ang pahiwatig nila of course sasabihin nila hindi pero kaya nga isa pang reporma na ginawa ng ating pangulo ay yung third telco kaso nga tinamaan naman ng COVID pero nandiyan na yung tulong galing sa gobyerno, nasa kanilang kamay na na gamitin ho para ma-improve ang serbisyo. Hindi ho to bago, ilan taon na tayo nagdudusa dito eh wala naman nangyayari.

Q: Magpapatawag ho ba kayo ng senate inquiry para i-audit itong mga telcos para sa ultimatum na binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte?

SEN WIN: Pwede po, pwede magkaroon ng inquiry sa oversight committee nila. Ginagawa natin ito kahit hindi pa expired yung prangkisa nila, pwede magkaroon ng oversight at kung natuklasan nga natin na may anomalya at marami talaga tayong konsyumers na dehado, pwede ma-revoke ang franchise nila, pwede kanselahin yung kanilang prangkisa.

Q: Paano kung one cell tower mag she-share yung tatlo, eh paano kung yung mga opisyal ng Smart mag-join na lang sa bagong telco tapos yung opisyal ng Globe mag-join na rin, puro collusion yung mangyayari?

SEN WIN: Yung dalawa mas madaling magkuntsabahan pero yung pangatlo mahirap na kaya the more the merrier. Kaya kung meron pang pangapat pwede pa eh pero ngayon hostage talaga tayo sa dalawa.

Q: Ihambing natin sa water services, di po ba noong nagwala yung Pangulo, inayos nila ang serbisyo sa tubig pagkatpos nagpalit ng mga pinuno? Baka mamaya yung pinuno ng Smart lumipat sa third telco?

SEN WIN: Kaya dapat ho talaga ang gobyerno ay maging alisto, maging mapagmasid dahil marami pong pwede mangayari para malusutan itong issue na ito. Kaya kasama na ho kami sa Senado na pinapanood at minomonitor itong sitwasyon.

BAYANIHAN 2.0

Q: Done deal na po ang third reading? Ipapasa na ho ba yung Bayanihan 2?

SEN WIN: Actually nagbabasa nga ako ngayon, binabasa ko nga po yung Bayanihan 2 at yung laman neto. Ipapasa na ho ngayon yung Senate version, marami hong laman ito, halos 45 minutes bago ko matapos basahin itong batas pero ang tatlong pinakaimportanteng punto dito, una, bibigyan ho ng ng kapangyarihan ang Pangulo na mag realign ng pondo dahil ngayon ang sistema natin pag naaprubahan na ng Senado hindi na pwedeng galawin ng Pangulo. Ngayon meron na siyang kapangyarihan na galawin. Pangalawa tuloy pa rin yung suporta natin sa paglaban sa COVID, pambili ng testing kit, hospital, PPE's, tuloy pa rin ho yun. At pangatlo, pinakabago na kasama dito yung tinatawag natin na recovery, so yung mga negosyo natin ay matutulungan na, yung mga maliit na negosyante matutulungan na at maghahanda na tayo sa pagbubukas ng ekonomiya natin. ako naniniwala ako na malapit na dumating yung vaccine, marami na kong nababasa. Hopefully by October, November, nandiyan na yan. Kailangan natin maghanda dahil pag dumating na ho yan, dapat masuportahan natin yung mga negosyo natin na makabalik ulit.

Q: Libre ba yung vaccine?

SEN WIN: Meron tayong Universal Health Law, ang pakay ho nito ay mabigyan ng insurance ang bawat isang mamayan at itong insurance ay pwede niyang gamitin pangbili ho ng vaccine. So kung may Philhealth ka, kung wala man, madali naman mag-apply ngayon, magagamit mo ito pangbili ng vaccine kung magsakit ka.

DEATH PENALTY

Q: Ano po yung inyong tingin sa pagbubuhay ulit sa death penalty?

SEN WIN: I'll be honest, nag-file ako ng sariling version na ang death penalty ay limitado lang sa mga drug lords pero yung ibang crimes hindi ako sangayon. Yang mga drug lords kahit saan kulungan mo ilagay yung mga yan mag nenegosyo at mag nenegosyo at kung matandaan natin ang pera na umiikot sa mga drug lords, hindi millions kung di billions kaya madali ho nila ma-corrupt yung mga nasa New Bilibid Prison. Kahit sino ilagay natin na head ng NBP nakokorupt ng mga drug lords kasi ang laking pera ang pwede nilang pakawalan at kahit nasa loob sila nagnenegosyo pa rin. Itong mga na-cremate na druglords hindi natin alam kung cremated ba talaga o nagkaroon ng body switching pero ito mga convicted drug lords na ito, meron na silang sintensya, hindi na sila makakawala pero dahil nga kahit sa loob nakakapag negosyo nga ho sila, edi tuloy pa rin ang pagkalat ng droga sa atin. Kaya para sa akin dapat putulin yung ugat. Napakahirap po, kaya ito rin nangyayari sa ibang bansa, tulad sa Mexico, napakabigat ho ng tinatawag nilang narco-politics nila doon.

Q: May statement ang Integrated Bar of the Philippines, sabi niya ang masama daw sa ating bansa ay yung justice system, yung malamya yung pagfa-file ng kaso kahit matindi na yung nakukuha sa isang tao dahil naku-corrupt?

SEN WIN: Kaya nga ako nilimitado ko sa drug lords dahil alam natin na itong mga drug lords talagang may kakayahan ito. Kaya nila kumuha ng isang katerbang abogado. Pero kapag na sintensyahan na sila, nakakulong ka na sila, pwede na ma-apply sa kanila yung death penalty.

Q: May mga matitinding personalities na naabswelto?

SEN WIN: Tama ho kayo. Kung sinusundan niyo, natandaan ko nung Mayor pa ako sabi sakin ng bagong ward namin na ang bago ma-convict ang isang drug lord, napakahirap dahil unang-una may lagayan na, pagdating sa piskal may lagayan na, sinampahan mo sa hukom may nalagayan na. Eh nakakulong nagkakalagayan din eh. Kung matatandaan natin, may instance na yung mga druglord dinadala sa kulungan papuntang ibang lugar. Minsan na-ambush eh, nawawla yung sasakyan. Kaya hindi natin pwedeng tratuhin nang simple ang kaso ng mga drug lord dahil may kakayahan talaga sila.

Q: Lahat nako-corrupt?

SEN WIN: Yung ho talaga yung nakakalungkot.