Press Release

July 29, 2020 De Lima: Duterte's refusal to relinquish post is a sin to the nation, Filipinos A day after the President's State of the Nation Address last July 27, Opposition Senator Leila M. de Lima has reiterated her call for the resignation of Mr. Dutete amid his failure to fulfill his duties to the Filipinos in the past four years, especially in the middle of a global health crisis. De Lima, a social justice and human rights champion, said Duterte should relinquish his post because he brought nothing but sufferings to the Filipino people who continue to experience injustices under his regime. "Tapang at malasakit ang inasahan ng ating mga kababayan nang inihalal nila si G. Duterte. Sa halip, tamad at inutil ang gobyernong ating nakuha," she said in her Dispatch from Crame No. 861. "Malakas ang Pilipinas, kaya nating bumangon. Subalit kung hindi na kaya ng Pangulo na gampanan ang kaniyang tungkulin at ipaglaban ang ating bansa, isang napakabigat na kasalanan sa ating bayan kapag hindi pa siya magbitiw," she added. On Mr. Duterte's 5th SONA before the joint session of Congress at the Batasang Pambansa Complex, which lasted for nearly two hours, he failed to go into detail on a pandemic recovery roadmap for the country which the Malacañang earlier promised. The highlight of Duterte's speech include topics on oligarchy, the government's lapses in pandemic response, the West Philippine Sea, economy, drug war, human rights, plight of Overseas Filipino Workers (OFW), China, and death penalty, among others. In four years, De Lima said Duterte has proven his lack of courage and concern for Filipinos as he failed to enforce the Philippines' sovereign right over the West Philippine Sea and sown penchant in promoting brutal and deadly measures, respectively. "Kinikilala ng buong mundo ang ating claim sa West Philippine Sea. Subalit sa halip na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sumuko na si G. Duterte. Siya mismo nagsabi sa SONA, "inutil ako diyan, walang magawa.' "Maling-mali rin ang pagbanggit niya, na China is "in possession" of the disputed territories, isang pag-amin na may matinding implikasyon sa ilalim ng batas. Tayo na nga ang nanalo sa kaso natin laban sa China, tayo ngayon ang umuurong. Hindi lang ito kaduwagan, kundi katraydoran!", she said. She added: "Sa apat na taon ng administrasyon ni G. Duterte, wala siyang ginawa kundi maniil at mang-abuso ng kapwa Pilipino. Ilang libo ang pinatay sa war on drugs na walang nakamit na hustisya. Nananatiling wasak ang Marawi na hanggang ngayon ay hindi pa rin makabangon sa kabila ng bilyong pondong inilaan sa kanila. Ilang milyong pamilya ang nagugutom dahil sa kawalan ng ayuda at kabuhayan sa harap ng COVID-19 pandemic." De Lima likewise noted that "Sa kabila ng mga ito, nagawa pa rin ng gobyernong Duterte na ipasara ang ABS-CBN na napakalaki ang ipinapasok sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang pag-empleyo sa libu-libong Pilipino at pakikipag-negosyo sa napakaraming Filipino companies at independent contractors." The lady Senator from Bicol lamented how Duterte obviusly had no plans to improve the plight of Filipinos amid the COVID-19 pandemic as he continues to depend on China to address the health crisis. "Sinukuan na ba ni G. Duterte ang COVID-19? Tila walang plano ang gobyernong Duterte ayusin ang ating bansa para makapamuhay tayo kahit may COVID-19 pandemic pa rin. Mukhang naghihintay na lamang siya na magkaroon ng bakuna mula sa China," said she. In her Dispatch, De Lima slammed Duterte's failure to prioritize important matters, noting how he asked Congress to bring back the death penalty by lethal injection for crimes under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 in his speech. "Paano makakatulong ang death penalty samantalang hirap na hirap ang kaniyang administrasyon na mag-convict ng mga tunay na kriminal dahil sa korapsyon?" she asked. "At marami pang dapat ayusin sa justice system natin. #NoToDeathPenalty," she added. Ultimately, De Lima asked how can Duterte lead the country if he only depends on his officials and China in making plans and deciding for the future for the Philippines. "Sa SONA kahapon ni G. Duterte, halata na hindi siya ang nagsulat o nagpasulat sa kaniyang speech. Ibig sabihin, wala siyang kontrol sa programa ng kaniyang administrasyon. Galing na mismo sa sariling bibig, "[k]ung hindi ninyo ako naiintindihan sa binabasa ko, mas lalo ako,'" she said. "Paano mangunguna ang pangulo kung siya mismo, hindi niya alam ang kanyang sinasabi, at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin? Parang pinaubaya na lamang niya sa kaniyang gabinete at sa China ang pamamahala sa ating bayan," she added.