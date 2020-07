Press Release

July 28, 2020 On media queries re PRRD seeking reimposition of death penalty by lethal injection

Lethal injection for COVID, punishment for stealing PhilHealth, DoH funds: Pangilinan "COVID, gutom at kawalan ng trabaho ng milyon-milyon ng ating mga kababayan at ang matinding kurakot at kapalpakan ng palakad sa DoH at PhilHealth sa gitna ng pandemya ang tunay problema. 'Yan ang dapat ayusin ng Administrasyon. Walang saysay ang death penalty sa pagtugon sa pinakamatinding krisis ng kalusugan at ekomomiya na hinaharap ng bansa. Ang dapat i-lethal injection ay yung COVID at ang patuloy na pagkalat nito. Ang dapat parusahan ay ang mga nagnanakaw ng pondo ng PhilHealth at DoH yan ang dapat tinututukan ng gobyerno hindi itong death penalty. Ang dapat binibigyang pansin ay ang libo-libo nating mga kababayan na stranded ngayon sa Rizal Memorial Coliseum sa gitna ng ulan at baha, habang umaasang maihahatid sila ng pamahalaan sa kanilang mga probinsya. 'Yan and dapat tinututukan ng gobyerno, hindi ang death penalty. Hangga't hindi nasusugpo ang pagkalat ng COVID, hindi makakabangon ang ekonomiya. Hindi rin matutugunan ang gutom at joblessness ng ating mga kababayan. Kung buhay muna bago lahat kagaya ng sinabi ni Presidente Duterte sa kanyang SONA, bakit hindi unahin ang mga buhay na nanganganib dahil sa COVID? Kung buhay muna bago lahat, bakit death penalty ang naiisip na solusyon? Kagaya noong unang isinulong ang death penalty ng administrasyon noong 2017, mariin pa rin ang aming pagtutol laban dito. Sa gitna na pandemya at ng matinding kahirapan at kawalan, ang bukang-bibig at hangarin ng Adminisitrasyon ay pumatay? Tama ba yun?"