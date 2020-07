Press Release

July 28, 2020 Dispatch from Crame No. 861:

Sen. Leila M. de Lima's Initial Response cum Commentary on the SONA 2020 Tapang at malasakit ang inasahan ng ating mga kababayan nang inihalal nila si G. Duterte. Sa halip, tamad at inutil ang gobyernong ating nakuha. Nasaan ang tapang? Kinikilala ng buong mundo ang ating claim sa West Philippine Sea. Subalit sa halip na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sumuko na si G. Duterte. Siya mismo nagsabi sa SONA, "inutil ako diyan, walang magawa." Maling-mali rin ang pagbanggit niya, na China is "in possession" of the disputed territories, isang pag-amin na may matinding implikasyon sa ilalim ng batas. Tayo na nga ang nanalo sa kaso natin laban sa China, tayo ngayon ang umuurong. Hindi lang ito kaduwagan, kundi katraydoran! Nasaan ang malasakit? Sa apat na taon ng administrasyon ni G. Duterte, wala siyang ginawa kundi maniil at mang-abuso ng kapwa Pilipino. Ilang libo ang pinatay sa war on drugs na walang nakamit na hustisya. Nananatiling wasak ang Marawi na hanggang ngayon ay hindi pa rin makabangon sa kabila ng bilyong pondong inilaan sa kanila. Ilang milyong pamilya ang nagugutom dahil sa kawalan ng ayuda at kabuhayan sa harap ng COVID-19 pandemic. Sa kabila ng mga ito, nagawa pa rin ng gobyernong Duterte na ipasara ang ABS-CBN na napakalaki ang ipinapasok sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang pag-empleyo sa libu-libong Pilipino at pakikipag-negosyo sa napakaraming Filipino companies at independent contractors. Ngayon naman, sa kabila ng kanilang tulong sa ating bansa sa panahon ng pandemya, inaatakeng muli ni G. Duterte ang iba pang mga malalaking kompanya gaya ng Ayala at Pangilinan groups. Wala siyang pakialam na tuluyang bumagsak ang ating ekonomiya para sa pansariling agenda na sirain ang kaniyang mga kalaban sa pulitika. Ilang libong OFWs ang na-stranded dito sa NCR kasama ng ilang libo pa na locally stranded individuals (LSIs). Sa halip na gawan nang maayos na paraan na ma-isolate at ma-test sila para sa COVID-19 habang unti-unti hinahatid ang mga nag-negative ay tila pinabayaan lamang silang maghintay ng napakatagal na panahon habang wala namang maayos na tirahan, walang ayuda at wala ring plano. Mas pinili pa ni G. Duterte ikampanya ang kaniyang alalay kaysa iayos ang Hatid-Probinsya progam. Tamad na gobyerno Sinukuan na ba ni G. Duterte ang COVID-19? Tila walang plano ang gobyernong Duterte ayusin ang ating bansa para makapamuhay tayo kahit may COVID-19 pandemic pa rin. Mukhang naghihintay na lamang siya na magkaroon ng bakuna mula sa China. Unang-una, maraming bansa na ang nagtagumpay laban sa COVID-19 pandemic kahit walang bakuna. Muli nilang nabuksan ang kanilang mga ekonomiya. Pangalawa, hindi lang ang China ang gumagawa ng bakuna. Karamihan ng developed countries ay malapit na ring makagawa nito. Bakit tila pinapaboran na naman niya ang China para doon bumili? Ano ang kapalit nito? Inutil na Pangulo Sa SONA kahapon ni G. Duterte, halata na hindi siya ang nagsulat o nagpasulat sa kaniyang speech. Ibig sabihin, wala siyang kontrol sa programa ng kaniyang administrasyon. Galing na mismo sa sariling bibig, "[k]ung hindi ninyo ako naiintindihan sa binabasa ko, mas lalo ako." Paano mangunguna ang pangulo kung siya mismo, hindi niya alam ang kanyang sinasabi, at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin? Parang pinaubaya na lamang niya sa kaniyang gabinete at sa China ang pamamahala sa ating bayan. Binanggit na naman niya ang death penalty. Paano makakatulong ang death penalty samantalang hirap na hirap ang kaniyang administrasyon na mag-convict ng mga tunay na kriminal dahil sa korapsyon? Paano tayo makakahuli ng totoong kriminal kung ginagamit ni G. Duterte ang kapulisan at kasundaluhan sa lahat ng bagay: mula sa pamamahala ng COVID-19 pandemic hanggang sa paniniil ng mga Pilipinong gusto lamang maghanap-buhay at ang iba'y naghahangad lamang ng hustisya at maayos na pamahalaan? At ang dami pang dapat ayusin sa ating justice system. #NoToDeathPenalty Pinagdiskitahan pa niya si Sen. Drilon sa pagsasabi niya ng totoo: na ang pamilya Duterte mismo ay isang oligarkiya. Gumuguho na ang ating bayan sa ilalim ng pamumuno ni G. Duterte. Talamak ang korapsyon na napilitang mag-resign ang ilang mga opisyal sa PhilHealth. Dumadaing na ang mga ospital, doktor at health care workers dahil sa kawalan ng tulong ng gobyerno. Aabot na sa ?9 trillion ang pambansang utang. Higit 8 million na Pilipino ang walang hanapbuhay, wala pa doon ang mga may hanapbuhay nga pero hindi makasuweldo dahil hindi makapag operate nang maayos ang kanilang pinapasukan. Malakas ang Pilipinas, kaya nating bumangon. Subalit kung hindi na kaya ng Pangulo na gampanan ang kaniyang tungkulin at ipaglaban ang ating bansa, isang napakabigat na kasalanan sa ating bayan kapag hindi pa siya magbitiw. (Access the handwritten copy of Dispatch from Crame No. 861 here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_861)