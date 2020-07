Paalala sa Pangulo: Unahin ang pandemya at ang ekonomiya

Pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa Ikalimang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte

Mas pinalalala ng krisis sa pamamahala ng gobyernong ito ang krisis sa COVID-19. Instead of laying down a comprehensive plan for the country to combat COVID-19, the President opened his SONA by assailing his critics and ranting about his personal grudge against the media. Clearly, walang maayos na plano.

Gusto ko lamang ipaalala: Mr. President: COVID-19 ang kalaban, hindi ang taumbayan. Mr. President: COVID-19 ang kalaban, hindi ang mga aktibista. Mr. President: COVID-19 ang kalaban, hindi ang media.

The president's SONA was not a SONA. It was not the state of the nation, it was not even an address. Hindi iyon ang totoong estado ng bansa.

Sa umpisa palang ng talumpati ng Pangulo, puro pagbanat sa mga oligarchy ang siniwalat ngunit sino ang papalit sa mga oligarchies na na-dismantle niya kuno? The oligarchies clustered around the president himself. The president makes no promise unchain government from serving vested interests.

The President uttered the same incoherent statements that did not present a health and economic roadmap that could lead us through this pandemic. Issues of unemployment and hunger were not directly addressed. Walang trabaho at gutom ang mga Pilipino, pero ang mga inunang isyu — death penalty, drug war, at kung anu-ano pa.

Maliwanag na na-mishandle ng gobyerno ang pag-responde sa pandemya. The government wasted the past four months of lockdowns and community quarantines. Sa lahat ng ito, kailangang may managot.

Kailangan niyang makinig sa mamamayan. Mabuti pa si Xi Jinping pinakikinggan at nakakausap ng Pangulo. Pero nakausap ba niya ang mga ordinaryong Pilipino para malaman ang hinaing nila sa gitna nitong krisis?

Tama na ang pamumulitika sa pandemyang ito. Panahon na para magkaisa laban sa COVID-19. Ngunit para umusad, kailangang may pag-ako ng pagkukulang. Kailangang ding may pagkilala ang gobyerno na ang COVID-19 crisis ang pinakamalaking problemang kinakaharap natin ngayon. At ang kawalan ng simpatiya, plano, at kakulangan ng liderato mula sa pamahalaang ito ang pumapangalawa.

Liwanag ang kailangan ng mamamayan, ngunit mas lalo lang tayong nalito at nadismaya.