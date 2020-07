Transcript of DZMM Interview with

Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

SFMD: Unang-una, noong dinepensahan ko ang ABS-CBN, iyan po ay hindi dahil sa Lopezes. Wala po akong utang na loob sa mga Lopez. Aking dinepensahan ang ABS-CBN dahilan sa freedom of the press. Sa aking tingin, ang pagkawala ng prangkisa ang ABS-CBN ay malaking kawalan sa ating kalayaan sa pamamahayag. Iyan po ang isang rason bakit ako dumepensa sa ABS-CBN.

Pangalawa, yung 11,000 tao ay mawawalan ng trabaho dahil sa hindi makatarungang pagputol ng Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN.

Ngayon doon sa sinasabi niya sa Manila Water at Maynilad, wala po akong pakialam doon. Kung anoman ang kontrata, hindi po ako kasali roon. Mayroon akong alam na ibang abugado na yumao na na siyang naging abugado talaga at nagtulak ng kontratang iyon. Hanggang ngayong hindi ko pa nakikita yung kontrata na iyon. Kaya nagtataka ako bakit ako ang sinasabi ng Pangulo na may kagagawan ng kontrata na iyon.

Q: Yun pong binanggit niya na kayo raw po ay miyembro ng ACCRA Law?

SFMD: Taong 1990 po wala ako sa ACCRA Law. Ako po ay nag-retire na noon. kahit anino ng kontrata na iyan hindi ko nakita.

Q: This is very unusual to say the least na sa isang SONA, kayo yung medyo napuntirya. Meron bang nangyari?

SFMD: Hindi ko po alam. Siguro siya ang tanungin n'yo. Ako, I am taking up public issues kagaya ng ABS-CBN. Kung bakit ako ang pambungad at panghuli sa kaniyang SONA ay hindi ko po alam.

Q: Napaka-symbolic kasi ng SONA ang for you to be mentioned.

SFMD: Hindi bale, kasamat lahat iyan. Ngunit ang maliwanag sa akin, unang-una, wala po akong utang na loob sa Lopezes at nang depensahan ko ang ABS-CBN, iyan po ay dahilan sa freedom of the press at sa aking tingin, hindi makatarungan ang pagputol at pag-deny ng prangkisa sa ABS-CBN, dahilan sa ang epekto niyan sa freedom of the press. Lalo na ngayon na kailangan ng taumbayan ang impormasyon tungkol sa COVID-19 at malaki ang papel ng ABS-CBN doon. Pangalawa, yung 11,000 mga manggagawa sa ABS-CBN ay mawawalan ng trabaho. Dahilan doon I took up the cudgels for ABS-CBN. Doon naman sa Maynilad, hanggang ngayon po ay hindi ko pa nakikita ang anino ng kontratang iyan. Wala akong tinawagan ni isa noong panahon na iyan ay ikino-consider ng pamahalaan - panahon ni Pangulong Ramos iyan. Wala po akong pakialam doon.

Q: Outside of yung mga patutsada sa inyo, can we have your reaction overall on the SONA?

SFMD: I was looking for a more specific way forward tungkol sa ating response sa COVID-19. Tingnan ko muna ulit yung kaniyang speech.

Q: Ano ba ang damdamin ninyo sa oligarchy?

SFMD: Talagang problema iyan. Masama ang epekto ng oligarchy sa ating democracy. Dapat pigilin ito. Sa aking tingin, dapat mga structural reforms. Halimbawa yung anti-competition law natin dapat lakasan siguro at buksan pa anga ting sistema para sa mas malakas na competition. Sa akin po hindi talaga tama at maganda ang epekto ng oligarchy.

Q: Yung oligarchy daw ikinabit ninyo sa anti-dynasty na kaya daw dapat kayo ang nagsusulong nito?

SFMD: Matagal ko na pong inihain ang anti-dynasty bill bago pa ang panahon ni Presidente Duterte. Ako ay naniniwala na yung sinasabi ng Saligang Batas na dapat magpasa ng panukalang batas sa anti-political dynasty at akin lamang sinusundan ang sinasabi ng Saligang Batas.