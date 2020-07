Press Release

July 26, 2020 Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan, Liberal Party president, on SONA

Let us breathe freely on SONA: Pangilinan "Hindi makahinga. Yan ang nararamdaman ng maysakit ng malalang COVID. Hindi rin makahinga at gutom ang 5.2 milyong Pilipino, pinakamataas na bilang mula 2014. Hindi rin makahinga, gutom at nababahala ang 8.9 milyong Pilipinong nawalan ng trabaho, kabilang na ang 74,000 jeepney drivers na pinipigilang mamasada at 11,000 manggagawa ng ABS-CBN nang tanggalan ito ng prangkisa. Yan din ang nararamdaman ng mga magulang ng 5.7 milyong grade school at high school students na nag-drop out ngayong pasukan. Hindi rin makahinga, gutom at nababahala at galit tayong lahat dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga nahawahan ng COVID sa kabila ng pinakamatagal na lockdown at kapangyarihang binigay ng Kongreso sa Administrasyon na mag-realign ng budget; Dahil pinahirapan pa ang UP test kit habang ang mga imported at mas mahal na test kit ay minadaling bilhin; Dahil inuna pa ang Anti-Terror Law; Dahil may kumikita pang mga kurakot sa perang dapat napupunta sa mass testing, contact tracing, at treatment. Hindi makahinga. Gutom. Nababahala. Galit. Yan ang ipahayag natin sa #SONAgKAISA. Dahil sa pagpapahayag ng ating galit at sa pagpapakita natin ng pinakamaingay na protesta lamang makikinig at magbabago ang baluktot na kilos ng isang nakaluklok na gobyerno."