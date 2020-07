Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

DzBB with Ali Sotto and Arnold Clavio

21 July 2020

Q: Ano ang wish list ng opposition pagdating sa SONA?

SFMD: Unang-una, ang opposition is willing to cooperate sa administration tungkol sa pandemic na ating hinaharap ngayon. Alam mo, halos 70,000 na ang naapektuhan, halos 2,000 ang namatay. Kaya itong SONA ay isang pagkakataon para maipresenta ng Pangulo ang overall ang comprehensive plan on how to survive this pandemic. Alam mo sa panahon ngayon, just to survive is already an achievement. Ano po ang kailangan para mapigil ang pag-spread ng virus? The IATF should take a second look at what they have done. They should review their performance kung paano sila maging epektibo. Aminin natin, mukhang hindi epektibo ang IATF dahilan sa patuloy pa rin ang pagkalat ng COVID-19. Ano ba yung nagawa ng Taiwan, Thailand, Vietnam na hindi natin nagawa? Ano ba ang ating gagawin para mapalakas ang ating health system para makapaghanda tayo para kung maulit ito, at least nakahanda tayo.

Ano ang kailangan gawin ng administration? Kami ay tutulong para ma-stimulate ang economy. Kailangan ng pondo ngayon at saan tayo kukuha ng pera? Ito ba ay panibagong buwis o manghihiram tayo? Mahirap siguro mag-impose ng bagong taxes dahil nakadapa yung mga negosyo.

Assuming na may pondo, saan natin gagamitin ito? Ano ang priority dahilan sa hindi naman sapat ang ating salapi? Ito ba ay ilalagay sa special amelioration program and similar programs para makabili ng mga kailangan ang ating mga kababayan o ito ba ay dapat ideretso sa industries para maibalik ang kanilang operation at mabigyan ng trabaho ang ating manggagawa.

Ito po kailangan dito ang comprehensive plan. Kailangan po maibalik ang tiwala natin. Kung walang confidence ang tao, hindi susunod sa mga sasabihin ng gobyerno - Si Sec. Duque hindi po ba? Kung wala kang tiwala o kumpiyansa, talagang hindi ka susunod at kapag hindi ka sumunod, talagang magtuturuan. Ang sabi nila, pasaway ang mga tao at ang sabi naman ng tao, aba naghahanap kami ng trabaho.

Ibig kong makita pagdating ng SONA, ano po ba ang overall plan natin? Nakakalungkot man sabihin pero hindi ko alam kung mayroong comprehensive plan na inihayag sa publiko na ito ang dapat gawin para makalabas tayo sa sitwasyon natin ngayon.

Q: Kung sa COVID-19, syempre hihingi ng pondo sa Kongreso?

SFMD: Alam mo, hindi problema yung authorization. Ang problema mayroon ba tayong sapat na pondo? Huwag nating kalimutan na ang budget ay authority to spend, ang importante ay kung saan kukunin ang budget.

As I've said, handa kaming tumulong at maki-cooperate.

Hindi pa naming naririnig kung magkano ba talaga ang kailangan para maibalik ang sigla ng ekonomiya at kung saan manggagaling ito: sa panibagong buwis ba o sa panghihiram. Iyan po ang isa sa ating mga wish list natin ang marinig ang overall comprehensive plan para maibalik ang sigla ng ekonomiya dahilan sa wala akong naririnig sa IATF, sa DOH, kung paano matutugunan ang problemang ito.

Q: May nabasa po ako na kailangan ng P1.3 trillion pero ang sabi masyadong malaki iyon

SFMD: Iyan ang problema natin, magkakaiba ang polisiya. Mayroong proposal na gumastos tayo ng mahigit sa deficit para mapasgila ang ekonomiya. Mayroon naman ibang sector na nagsasabing huwag manghiram at gumastos sa mahigit sa kaya natin. Ang tanong: sapat ba ang P140-B para matugunan ang problema natin at mapasigla ang ating ekonomiya.

Q: Bakit itinutulak pa rin ang Corporate Income Tax eh kailangan natin ng buwis.

SFMD: Pareho po ang pag-iisip natin diyan. Siguro kailangan nating ibaba, pero ang timing ang mahalaga. This is an effort to attract foreign investment ngunit ito ay long-term. Ang importante sa ngayon at tignan natin kung magkano ang kailangan natin. Iyan ang unang dapat sagutin. Kung magkasundo na tayo sa figure, tingnan natin kung paano makakahanap ng pondo. Kung hindi pwede ang dagdag na buwis, eh di mangutang tayo. Lahat sa mundo ang problema ay lumalaki ang kanilang deficit.

Gusto kong marinig sa Pangulo kung magkano ba ang kailangan natin para makaahon sa kahirapan dala ng COVID-19.

Q: Sa briefing ng Pangulo, ang direction nila ay bakuna.

SFMD: Sa tingin ko mas advanced ang ibang bansa sa research sa bakuna. Ang importante ay yung kakayahan nating bilhin ang bakuna na ito. Kailangan din ng budget doon.

Sa akin, kaya gusto ko marinig. Kung sasabihin nila ay ang solution ay bakuna, in the meantime na wala pang bakuna, ano po ang gagawin natin para matugunan ang kahirapan ng ating mga kababayan dahil sa COVID-19.

Q: Ano po yung ssusuportahan ninyo?

SFMD: Yung Bayanihan 2, sinusuportahan namin iyan. Ngunit diyan pa lang ay hindi na nagkakasundo ang Kongreso at DOF dahil sa ceiling. Ang sabi ng DOF dapat P140-B lang at sabi naman ng HoR ay P1.3 trillion. Kailangan ay may mapagkasunduan na figures at pagtapos ay how do we respond at maghanap ng budget.

Kung sasabihin natin na ang pangangailangan natin ay P1.3 trillion, saan natin kukunin? Ang problema ay naghuhulaan tayo kung magkano ang kailangan natin. DIto pa lang ang hirap ng gumawa ng plano at magpasa ng batas.

Q: Ang isang napilay tayo ay yung remittance ng OFWs. Ano ang nakikita n'yo rito lalo na ngayon na pinapauwi sila galing sa ibang bansa?

SFMD: Ang sa akin, unang-una, wala kang magagawa sa ibayong dagat. Sa akin, ang solution ay nasa atin. Paano ba natin mabigyan ng trabaho o pangkabuhayan itong mga umuwing OFWs para mabuhay sila habang nandito sila at baka pagdating ng panahon, makabalik sila. In the meantime, ano po ba ang magagawa natin para matulungan sila. It goes back to the issue, ano ba ang plano ng pamahalaan?

Q: On issues on BuCor

SFMD: Unang-una, natatakot ako rito. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Given the history of BuCor, talagang nakakatakot ito. Paano mo malalaman kung itong si Sebastian, baka nandiyan lang naglalakad sa tapat ng GMA (laughs).

Alam mo, ang sinasabi ng BuCor na hindi pwedeng i-relase. Maling-mali ito at sana ay ma-correct ng ating iginagalang na si Justice Sec.Guevarra. Ang policy behind data privacy act is to protect the people from being harmed from the invasion of their property. Pangalawa, itong death hindi kasama iyan sa sinasabing sensitive personal information na hindi pwedeng i-release. In fact kailangan mo nga ng death certificate, a public document.

Kaya nagiging suspicious kaso hindi natin alam kung ano ang nangyari. Siguro kailangan ang full disclosure. Remember na nang siya ay namatay, limited yung right to privacy niya kasi nakakulong na siya. Kasi kung may privacy rights ka kailangan ng search warrant sa mga kubol. Habang nakabilanggo, ang prinsipyo is some of your civil and political rights are deemed suspended.

Isa pa sa batas, kung kailangan na ilabas ang isang data para po sa kalusugan ng sambayan, iyan ay exempted sa Data Privacy Act. Lalo na rito na nakakulong sila.