OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON MASS FOR JUSTICE AND PEACE PRESS CONFERENCE

Pang-limang taon na na State of the Nation Address ng Pangulo, ngunit sa halip na napapanatag tayo sa estado at kinabukasan ng ating bansa, tila mas nananaig ang takot.

Ang takot na ito ay mas lalong naging masahol ngayong may pandemya at dahil sa kakulangan ng epektibong pamumuno. Ang kawalan ng isang malinaw at masinop na plano kontra-Covid, ang nakakahilong magkakasalungat na anunsyo ng mga opisyales ng gobyerno, ang hindi epektibong pagpatakbo ng Social Amelioration Program, ang paggamit ng pwersa laban sa mamamayan, ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano napabayaan ang publiko.

Sana sa darating na SONA, inaasahan natin na ang mga mabibitawang salita ay maipanatag ang publiko, na maipakita na may talino at karunungan ang mga plano at solusyon ng gobyerno; na may hustisya at katarungan ang lahat na nagawang pang-aabuso; na may respeto at dangal sa buhay at dignidad ng bawat Pilipino.

Nananaig man minsan ang takot, dapat hindi tayo maduwag. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat mawalan ng tiwala. Faith, not fear.

Kaya sa darating na SONA, July 27, isang karangalan namin na makilahok sa simbahang Katoliko sa isang misa. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo, kahit online, sa isang malawakang pagdasal para sa katarungan at kapayapaan ng ating bansa.

Maraming salamat kay Bishop Broderick Pabillo sa pagkakataong ito. Bilang isang habangbuhay na Katoliko na galing sa progresibong tradisyon, matagal ko nang niyakap ang paniniwalang si Hesukristo ay aktibista rin. While He walked this earth, He not only fed the hungry and healed the sick but he also challenged authorities by exposing their hypocrisies and making people imagine a world that is both just and ideal.

Sa araw ng SONA, sama-sama tayong manalangin. Sama-sama din tayong makilahok sa mga inisyatibo ng ibang grupo upang mas palakasin pa ang boses ng mga Pilipino. Sama-sama tayong magkaisa para sugpuin ang bawat kaba at takot. Sama-sama tayong lalaban para sa ating pag-hilom.

Proverb Hebrews 11:1 tells us: "Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Faith. Pananampalataya. Tiwala. Sa gitna ng isang napakadilim na yugto ng ating bansa, kumapit tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala. Pananalampataya sa Diyos at pagtitiwala na bukas ay may liwanag din.