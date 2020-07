Transcript on Interview with Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

DzBB's Bantay Balita sa Senado with Ms. Nimfa Rogado-Ravelo

Q: On Charter change initiative

SFMD: Alam mo, ang kailangan natin ngayon ay pagkain hindi sayaw; hindi Cha-cha ang kailangan natin. Yung walang hanap-buhay ang malaking problema. Kaya dapat i-lockdown na ang Cha-cha na ito dahil masyadong divisive; Sa ngayon, ang kailangan ay unity dahil ang laki ng problema ng ating bansa. Pero ano ang ginagawa? Binubuhay na naman itong Cha-cha. Dapat i-quarantine na itong Cha-cha.

Q: Ang katwiran po ay para raw po madagdagan sila ng budget; yung Mandanas rulling yung ini-invoke. Kailangan po ba ito?

SFMD: Hindi kailangan iyan dahilan ang interpretasyon ng Constitution ng ating Korte Suprema ay hindi pwedeng amyendahin ng Kongreso. Kung ano ang sinasabi ng SC kung ano ang ibig sabihin ng Constitution ay hindi pwedeng buwagin at palitan ng Kongreso, dahilan sa ating sistema ang Supreme Court ang may sole prerogative at kapangyarihan upang i-interpret ang Constitution. The interpretation of the Constitution by the Supreme Court cannot be repealed or revised by Congress. Under our system, the interpretation of the Supreme Court as to what the Constitution means cannot be revised. Halimbawa, hindi kami pwedeng magpasa ng batas na nagsasabi na dapat collection lang ng BIR ang kasama sa IRA. Kaya hindi kailangan ng institutionalization dahil iyan ay institutionalized na.

Q: Ibig sabihin Sir yung IRA ng LGUs ay saan po kinikuha?

SFMD: Sa ngayon, ang percentage ay nanggagaling lamang sa taxes collected by BIR. Ang sabi ng Korte Suprema, mali iyon. Kapag sinabi ng Saligang Batas na ang IRA ay manggagaling sa national taxes - ibig sabihin lahat ng buwis na nakokolekta ng pamahalaan Hindi lang yung kinikolekta ng BIR. Dahilan diyan, lumaki ang napupunta sa IRA, in fact is it so big that the SC also recognized that it should take effect only three years after the promulgation of the decision.

Yung sinasabing pag-i-instutionalize ay rason lamang iyan na ginagamit dahilan sa kahit hindi natin institutionalize iyan, iyan ay institutionalized na dahilan sa decision ng Korte Suprema.

Q: Yung isa naman po para raw po mapayagan ang full foreign investment

SFMD: Sa ngayon ginagawa na iyan. Isinusulong ng Senado yung mga ganyang batas. Halimbawa, yung tinatawag nating Cabotage law kung saan dapat payagan yung foreign cargo carriers to dock in ports other than Manila; iyan ay isinsulong kahit malakas yung lobby ng local private sector. Yug retail trade liberalization at Public Service Act, isinusulong din natin iyan. In general, I agree that we should remove restrictions on foreign ownership. Ngayon pwede natin gawin iyan by law at hindi natin kailangan mag-Cha-cha.

Kung magagawa naman iyan, maibibigay ang sapat na sweldo sa LGUs; nandiyan na rin yung mga foreign investors. Ano po ang intention nitong Cha-cha?

SFMD: Sa akin, ang intention ay para hindi matuloy ang halalan sa 2022 at kung matuloy man, alisin yung term limit. Hindi po tama iyan. Regardless kung kailan gagawin, hindi pwedeng ipagpaliban ang halalan sa 2022 o alisin ang term limit. Sa akin iyan ang purpose. Kahit sabihin nila na ito lang ang gagalawi, mali. Yung sinasabi nila na i-institutionalize ang Mandanas decision at alisin ang restriction on foreign ownership - unang-una, walang basehan iyan, dahilan sa maliwanag naman na institutionalize na ang Mandanas decision at yung pag-alis ng restriction sa foreign ownership ginagawa na iyan sa Senado.

SFMD: Although it is a good objective, kailangan i-liberalize natin, kasi talung-talo tayo sa investment ng Indonesia at Vietnam. Pero hindi iyan dahil sa restriction sa foreign investment, siguro dahil talagang mas maganda ang infrastructure sa Vietnam, mas maraming incenties na inalok. By law, sinisikap natin at ginagawa natin at nagawa na natin ng nakaraan na i-liberalize ang investment climate.

Q: Ano yung chances nito kasi kapag sinasabi na what the administration wants, it gets.

SFMD: Ako ay may tiwala sa ating kasamahan na makikita nila na hindi para sa kapakanan ng bayan ito. Ako ay naniniwala na haharangin ito sa senado at hindi makakalusot. Kaya siguro nag-umpisa sila ng mga propaganda na alisin si Sen. Kiko Pangilinan bilang chair ng Committee on Constitutional Amendments, kasama po iyan. Handa kami sa senado na lumaban dito; handa ako at handa kami sa minority na labanan ito. Si Senate President Sotto sinasabi niya na iba ang priority naming. The chance of it being passed in the Senate is very small.

Q: Merong report na inaamag na bodega yung test kits na naimbenta ng UP. Ngayon ang ginagamit na test kits ay ini-import pa sa China.

SFMD: Ito po ay kinokondena natin. Ito po ay kitang-kita ang inaction ng DOH. Lalo na rito, ito ay Filipino invention. Paano naman natin matutulungan ang ating mga kababayang professional at scientist. kung hindi sila binibigyan ng priority. Dito hindi naman priority ang hinihingi, action lamang para makapagbigay ng test kit at equipment sa mas murang halaga.

Q: Ini-expect namin na kasama iyan sa mga itatanong ninyo...

SFMD: Yes, ngayon pa lang itinatanong na naming at pagdating ng budget itatanong ulit naming. Kasama sa itatanong namin ay kung paano n'yo ba ginastos ang mahigit P45-B pondo para sa COVID-19. Sila ang may pinakamalaking budget kaya gusto kong malaman at paano ginastos ito. Saan napunta? Kailangan natin ito pero ang tanong, paano ba ginastos ito? May karapatan ng taumbayan para malaman ito. Hindi naming sinasabing ninakaw. Ang sinasabi natin ay they should account for it. Sang-ayon sa aming research, malaki ang napunta sa PPP at test kits: sino ba ang nag-supply, tama ba ang presyo?