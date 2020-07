Press Release

July 17, 2020 OPENING STATEMENT: SENATOR FRANCIS "KIKO" PANGILINAN AT THE #SONAGKAISA PRESS CONFERENCE Nag-umpisa ito at naging inspiransyon iyong ating mabilisang pagpupulong, pagpress con noong June 11 para magkaroon ng sama-sama at concerted na pagkilos noong June 12. Mabilisan dahil dalawa o tatlong araw lang yata nagkausap iyong mga iba't ibang mga grupo at mabilisiang nagkaroon ng pagkakaisa. Magandang simulain. At dahil dun sa naging matagumpay na pagkilos, concerted effort noong June 12, naisip natin na ngayong darating na SONA, mas matinding pagkakaisa ang kinakailangan nating gawin dahil mula noong June 11 at 12 hanggang ngayong July, napakaraming mga pangyayari ang naganap. Sunod-sunod na pagganap ng iba't ibang mga developments sa ating bansa na masasabi nating hindi maganda. Nabanggit ni Brother Armin na ito ay napakalawak na pagkakaisa. Ang paniwala ko ay ang huling beses na nagkaroon ng ganitong kalawak na pagkakaisa ay noong 1999 o year 2000. Ibig sabihin po ay dalawampung taon na mula noong nangyari itong ganitong napakalawak na pagkakaisa ng iba't ibang mga grupo at indibidwal. Hininaharap natin ang problema ng COVID, ng gutom, ng pagsasara ng ABS CBN, panggigipit sa press freedom, ng kawalan ng trabaho, at Anti-Terror Bill, at iba pang malalaking issue na may direktang epekto sa ating buhay. Kaya magandang araw sa kanilang lahat. Sa darating na SONA, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga kilos protesta para kalampagin ang gobyerno sa makupad nitong pagkilos, sa katiwalian, sa panggigipit, sa Anti-Terror Bill, at iba pang mga mabibigat na usapin. At ako'y natutuwa na nabigyan tayo ng pagkakataong magsalita. Alam kong marami pang iba na nariyan na kinakailangan ding kilalanin at ma-acknowledge. So napakagandang pagkakaisa para sa ating bayan. Para sa ating mas matinding pagtutol sa ilang mga hakbang na naniniwala tayo ay hindi makakabuti sa ating mga kababayan. Muli, magandang araw. And we open this and welcome everyone.