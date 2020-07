Press Release

July 17, 2020 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE RETRENCHMENT OF ABS-CBN WORKERS Imbes na COVID-19 ang pinatigil, trabaho ng mahigit 11,000 workers ang nanganganib matigil habang nasa gitna tayo ng pandemya. Hindi pa kasama dito ang mga maaapektuhang tricycle drivers, karinderya, manininda, at iba pang naghahanap-buhay sa may Mother Ignacia. Hindi totoong na-dismantle ang oligarkiya. Ang na-dismantle ay ang buhay ng mga ordinaryong manggagawa. Solusyon sa krisis ang dapat hatid natin ngayon, imbes na dagdag-krisis. Dati rin ako sa media. Pero higit pa dito, ako'y Pilipino na nakikiisa sa mga kapwa ko Pilipinong nalulungkot, nagdadalamhati, at natatakot sa kung ano'ng hatid ng bukas. I stand with ABS-CBN workers.

I stand with secure and dignified work.

I stand with press freedom.