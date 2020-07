Dispatch from Crame No. 853:

Sen. Leila M. de Lima's solidarity message for the inauguration of the Arnold Janssen Bahay Kalinga

7/17/20

Yesterday was the grand opening and blessing of the Arnold Janssen Bahay Kalinga in Bagong Silang, Caloocan which provides much-needed services and programs for our street dwellers and other beneficiaries.

We deeply appreciate and laud this initiative led by the ever-vibrant and dynamic Fr. Flavie Villanueva, whose extaordinary zeal and efforts are immutable.

Mula sa pagbubukas-palad sa mga nakikipagsapalaran sa lansangan, sa paggabay sa pamilya ng mga biktima ng karahasan at pang-aabuso upang makabangon at makamit nila ang hustisya, hanggang sa pagkakaloob ng ligtas na matutuluyan sa panahon ng pandemya, buong pagmamalasakit na tumutulong si Fr. Flavie sa mga nangangailangan.

Indeed, in this time of darkness and difficulties, there are still individuals and institutions who serve as beacons of light and hope to empower others.

Taos-pusong pasasalamat kay Fr. Flavie at sa lahat ng bumubuo sa Arnold Janssen Bahay Kalinga--ang tahanan at kanlungan ng mga kapwa nating tumatahak sa landas ng bagong pag-asa.