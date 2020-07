Press Release

July 13, 2020 Dispatch from Crame No. 846:

Sen. Leila M. de Lima on Cayetano's recent tirade against VP Leni Robredo Here comes House Speaker Cayetano again, doing what he does best ever since he became one of Duterte's henchmen for power and ambition's sake—blabbering lies and excuses to save face or to please Duterte and his fanatics. Babatikusin pa nya si VP Leni Robredo, eh totoo namang nagpa-banjing-banjing sila sa mas dapat tutukang mga usapin. Di ba't inabot sila nang siyam-siyam bago sinimulan ang pagdinig sa franchise renewal ng ABS-CBN? Kung hindi pa pupunahin, hindi pa nila gagawin ang trabaho. Kamusta na nga pala 'yung 50 milyong pisong kaldero na ipinagtanggol ni Speaker Cayetano? Napakagandang simbolo nito lalo na sa panahon ngayon—sa kung anong prayoridad ng gobyernong ito at kung paano nila sinasayang ang pondo sa mga walang katuturang proyekto. Hindi nga siguro natutulog sa pansitan ang Kongreso. Ang tama: karamihan sa kanila ay sunud-sunuran lang sa kapritso ng Pangulong batugan at tinutulugan lang ang sandamakmak na problema ng bayan. What a pity!