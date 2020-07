Dispatch from Crame No. 843:

Sen. Leila M. de Lima's comment on Sen. Bato's advice to

ABS-CBN employees

Sen. Bato's telling ABS-CBN employees to just look for other jobs smacks of insensitivity and callousness, if not downright arrogance. Paano sila makakahanap ng trabaho eh may pandemya nga?

Sen. Bato should be reminded that his President failed miserably in his promise to address labor woes such as providing decent and regular jobs to Filipino workers and ending the pernicious practice of contractualization. Kaya wala pa ngang pandemya, kalbaryo na ang dinaranas ng ating mga manggagawa.

Bakit kaya hindi na lang ang payuhan ni Sen. Bato ay si Duterte mismo para magtrabaho? Sabihan nya na mag-seryoso naman sya sa pamamalakad nya sa harap ng krisis. Magkaroon na kamo si Duterte — sa wakas! — ng plano at konkretong aksyon sa lumulubha pang pagkalat ng COVID-19 sa bansa, sa pagkawala ng maraming trabaho, at paglubog ng ating ekonomiya.

Wag kamong ang inaatupag niya ay ang pagpapasara ng ABS-CBN, pag-harass kay Maria Ressa, at pag-terrorize sa mga kritiko. Gawin ni Duterte ang kanyang mandato — hindi yung manda roon, manda rito, na wala namang direksyon at motibasyon kundi kapritso at kagahaman sa pwesto.

Duterte: ikaw ang magtrabaho! ###