Dispatch from Crame No. 842:

Sen. Leila M. de Lima's Call for Reckoning of

the Sins of Duterte and his Enablers

Ang pagbalahura, slut-shaming at pagpakulong kay De Lima. Ang pagpatalsik kay Sereno. Ang guilty verdict kay Maria Ressa. Ang pagpasa ng Anti-Terror Law. At ngayon naman, ang pagbasura sa ABS-CBN franchise renewal.

Hangga't may mga mambabatas tayong nagpapagamit, Korte Sumpremang sunud-sunuran lamang, militar na nagbubulag-bulagan at business community na walang pakialam, lalong lalaki ang ulo at sungay ng dyablo sa Malacañang at lalong lulubog ang bansa natin.

Tandaan sila. Mga tuta. Mga accomplices at enablers. Spineless sycophants. Yung mga tahimik at tumatahimik lamang. Tandaan ang mga ginawa nila at hindi ginawa.

Huwag na huwag natin kalilimutan mga kasalanan nila. Let the reckoning begin NOW.

#InvestigateDuterte #ResignDuterte #OustDuterte