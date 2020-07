Press Release

July 10, 2020 Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on Congress vote vs ABS-CBN "Kasama ang lahat ng kapamilya at kapuso at kapatid, galit tayo sa ginawa nila sa ABS-CBN. Itong hatol ng kamatayan para sa pinakamalaking estasyon sa bansa ay kamatayan din sa kabuhayan ng higit 11,000 nitong manggagawa at sa lahat ng mga tauhan nito at mga pamilya nila. Lalo na ngayong panahon ng COVID na 7 milyon na ang walang trabaho, dapat mismong gobyerno ang nagbibigay ng oportunidad para makapaghanapbuhay. Ngayon, aalisan pa ng trabaho ang 11,000. Ito ang gusto nilang mangyari: Sapitin ng 11,000 na mga empleyado ng ABS-CBN ang dinaranas ng mga OFW na pinabayaan na lang sa kalye, ng mga mangingisda ng Gem-ver na pinabayaan sa laot pagkatapos bungguin ng isang Chinese vessel noong nakaraang taon, at ng libo-libong mamamayan na naglalakad ng kilo-kilometro makarating lang sa trabaho -- habang binuksan agad ang mga POGO. Ito'y patunay na wala silang pakialam sa karaniwang tao. Patunay na interes ng iilan at hindi ng taumbayan ang inuuna. Ito ba ay patunay na walang maaasahan ang maliliit sa Administrasyon sa gitna ng pinakamatinding krisis ng ating henerasyon?"