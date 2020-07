Press Release

July 10, 2020 Senator Sonny Angara on the House committee's decision not to grant ABS-CBN's franchise Nakakalungkot kapag di nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Nakita natin na madaming ahensya ng gobyerno ang nagsabing walang violation ang ABS-CBN, 'di tulad ng sinasabi ng iba. So ang BIR, SEC, atbp. ang nagsabi na walang paglabag ang kumpanya sa mga batas. Masama ang magiging epekto sa ekonomiya nito di lamang sa media o broadcasting industry kung saan isang industry leader ang ABS-CBN kundi sa industriya ng advertising at sa creative industries o pursuits- producing, editing, music scoring, acting, directing, set design, atbp. Bukod dito may di rin maganda ang epekto nito sa press freedom o malayang pagbabalita at sa uri ng ating demokrasya.