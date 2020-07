Press Release

July 8, 2020 Grace Poe's Interview Transcript dzMM Failon Ngayon with Ted Failon Ted Failon: Senator, good morning po, Ma'am, and thank you. Sen. Grace Poe: Magandang umaga po, Manong Ted, at sa mga nakikinig, magandang umaga po. ON MERALCO Failon: May nagtanong kaagad, magkano raw po ang inyong electric bill? Malaki rin ba, Ma'am? Poe: Huwag na baka maiyak pa kayo. Basta 'yung aking electric bill tumaas talaga, katulad ng marami, nadoble. Ikinukonsidera ko naman na lahat kaming mag-anak ay nandito ngayon sa bahay dahil nga nag-ECQ tayo at ngayon ay GCQ. Pero gayunpaman, hindi naman siguro dapat doble. Pero hindi lang naman ako ang umaray. Si Lola Flora sa kanyang bahay, siya talaga iba, pinakuwestiyon niya ang bill niya. So ngayon, under protest pero parang nagbayad lang siya ng minimum dahil nga sabi niya medyo ridiculous. So lahat naman yata tayo ay pinagdaraanan ito, sana maklaro na lang. ON CONNECTIVITY Failon: Sabi nga po ni Madam Agnes kanina, 50,000 complaints ang tinanggap ng opisina. Ma'am, ano ho ang nangyari sa inyong hearing kasi nga po kami ay nagbabantay din dito para po sa serbisyo ng mga telco, particularly po sa internet. Poe: Doon nga sa napanood ninyo, halos wala ngang nangyari sapagkat sa umpisa pa lamang ay hindi talaga kami makakonekta ng maayos. Hindi ko naman sinisisi ang internet provider mismo 'nun dahil maraming mga iba't ibang participants rin, iba't iba rin naman ang mga service provider nila. Mismo 'yung technical difficulties din sa Senado ang naging dahilan 'nun pero 'yun pa rin ay isang signos sa nangyayari talaga sa ating connection. 'Yung isa ngang guest namin, si Mr. (Efren) Cabotage ng Ilocos Sur, isa siya sa aming resource person sana, taga Ilocos Sur siya, siya 'yung teacher na umakyat sa bundok para magkaroon ng signal. Tapos 'yun nga, Manong, noong naghe-hearing kami tinatawag ko na dahil pagkakataon na niya mageksplika ng kanilang sitwasyon, ng mga teachers doon sa Ilocos Sur ay nawalan din siya ng signal. So, 'yun po talaga ang nangyayari ngayon sa ating bansa na nakakapag-alala sapagkat kapag nag-umpisa na ang klase at sinasabi nga nila na hybrid na, online o 'yung iba naman sa telebisyon o sa radyo magkakaroon ng instructional ay hindi talaga makakakonekta lalung-lalo na sa mga malalayong probinsya. Failon: So, Ma'am, nagbigay na ho ba sa inyo ng report ang mga telco doon po sa coverage nila at kung ano ang mga ginawa nilang reform o mga pagpapaunlad sa kanilang serbisyo? Poe: Manong, hiningi po namin 'yan 'yung report nila sapagkat 'yun nga masama nga 'yung aming connection noong araw na 'yun kaya ang latest na submission date nila ay July 13, doon po nila maibibigay ang update kung ano na ang nangyayari sa connectivity. Ano 'yung mga programa nila para sa DepEd, para sa mga estudyante at hindi lamang 'yon, 'yung update na rin sa mga cell tower nila at 'yung isa pa, 'yung tinataguriang third telco, pero hindi naman natin masasabing third telco, may mga iba't ibang telco companies pero 'yung Dito Telecommunity, ano na 'yung kanilang update dahil binigyan rin nila kami ng maikling update doon sa kanilang serbisyo dapat. Failon: Opo, kahapon na-interview ko si Adel Tamano, ang sabi niya March 30, 2021 dapat po ay nasa market na sila. Sila po ay commercially available Ma'am. Poe: Well 'yun ang sabi din nila sa amin. Ganito 'yun, Manong, today is actually the first anniversary na binigyan sila ng certificate of public convenience and necessity, so CPCN 'yan. Ibig sabihin, dapat by today nag-commercial rollout na sila sa mga pangako nila, 37 percent of the population will be covered with a minimum of 27 mbps. May mga 2,500 cell tower na dapat ipapatayo nila pero, sa ngayon, 1,300 pa lamang ang nagagawa nila. Pero ang sabi ni Atty. Tamano, kahit na 1,300 cell tower ay matutugunan nila 'yung 37 percent na nangangailangan ng coverage. Pero ito na nga 'yun, Manong, today dapat ang kanilang technical launch pero humingi sila ng palugit at sila naman ay nabigyan ng six months kasi nasa kontrata 'yan na pwede sila humingi ng dalawang grace period of six months each. Ang sabi nilang dahilan ay force majeure, 'yan ay malinaw. Pero gayunpaman, nilinaw ni Undersecretary Rio na 'oo nga, hindi pwede ang force majeure pero pwede silang bigyan ng temporary extension ng NTC if there's something beyond the control of the franchise holder.' So, isa 'yan na nagpapatunay na kung ang NTC ay nakikinig sa rason na makatotohanan, katulad niyan, totoo namang meron pa tayong COVID pandemic at hindi naman talaga natutuloy ang lahat ng construction, ay pwede talagang bigyan ng extension. Failon: Kailan po Ma'am ang inyo pong hearing ulit kung saka-sakali man na kayo ay magpapatawag pa para lang ho nating maiklaro nga kung nasaan na po tayo noong una pa nilang sinasabi na mga pagbabago po at reporma kumpara po ngayon, hindi lang po sa internet kundi maging sa mga cell site ng ating mobile phone, mobile service? Poe: Sa ating mga kababayan, 'di ba napapansin ninyo talaga, hindi lang mabagal ang connection natin, marami tayong drop calls at mahal ang ibinabayad natin. At totoo 'yan, dahil ikumpara mo sa ibang bansa, ang Pilipinas yata sa Southeast Asia, number two sa pinakamahal pero isa sa pinakamabagal, kung hindi pinakamabagal pa. Sa ngayon, Manong, nasa less than 20,000 cell tower tayo. Ang ating mga kapitbahay, katulad ng Vietnam at Indonesia ay nasa 50,000 or 70,000 cell tower. Makikita mo talaga na kaya mababa ang kalidad ng ating connection. Kaya importante talaga na ang telco katulad ng Dito ay mag-deliver sa kanilang pangako na magpatayo ng mas maraming cell site at kung may iba pang kumpanya na magkakaroon ng magandang telecommunication service ay mas may pagpipilian ang ating mga kababayan. Parang pumunta ka lang sa tindahan at makikita mo, kung isa lang ang produkto ng sabon na nandoon, natural 'yun na rin lang ang kukunin mo. So, 'yung produkto na 'yun ay pwedeng magtaas ng singil kahit na pangit ang kalidad. Ganoon ang nangyari sa atin ngayon sapagkat ang napagpipilian lang natin ay dalawa, 'yung iba ay very minor players na...Kaya si Asec. (Emmanuel) Caintic ng DICT, siya po ang magiging pinuno nitong komite na ito na bubuuin ng DILG, DICT, DPWH, DHSUD na magbibigay ng IRR para maging mas mabilis ang approval kasi nasa batas na po 'yan, hindi lang talaga sinusunod. ... ON PUBLIC TRANSPORT Failon: Sige po, Ma'am, ito po ay napapanahon ang inyo pong hearing para once and for all nga, ma-address na itong problema dito na tayo po ay way way behind na ho sa usapin po ng telekomunikasyon. Ma'am meron ba kayong update, last na lang po ito, doon po sa mga jeepney? Kasi po, I'm sure bilang bahagi rin po ng inyong komite, 'yung paglilingkod din po ng public transport, particularly mga jeepney ngayon na hindi pa ho nakakabiyahe at marami na nga ho ang ito na, hindi lang po gutom kundi 'yung frustration at hindi alam kung kailan sila makakapaghanapbuhay. Poe: 'Yun na nga po. Alam mo naglabas yata ng order na pwede na sila magpasada at a certain time pero 'yung application today 'di ba. Pero 'yung problema, dapat pa kasi nila 'yan i-publish rin sa UP Law Center parang 'yun ang sinasabi ni former LTFRB Board Member Lizada pero hindi pa nagagawa 'yun, so that's very basic. On the other hand, tayo naman ngayon ay under an emergency situation so baka naman pwede; kaya lang problema 'yung application mismo ng permits ng ating jeepney driver parang online yata ang kanilang application pero hindi agad-agad nasasagot, may backlog. Tapos 'yung isa pa, 'yung actual, 'yun nga ang problema 'di ba, kailangan 50 percent capacity so nais natin malaman kung papaano matutugunan ng gobyerno 'yung kakulangan nga ng kita ng ating mga driver sapagkat 50 percent lang ang papayagan na sumakay sa mga jeep. So, luging-lugi talaga sila doon. Unfortunately, dito sa Bayanihan One, walang provision specifically para nga dito sa kakulangan pa, except doon sa pantawid para sa kanila, na sana maibigay na ng buo doon sa mga hindi pa nakatatanggap hanggang sa ngayon. Wala pa tayong hearing sapagkat hinihintay natin kung papaano nga ito, 'yung pagpapatupad ng mga bus lane, pagkakaroon ng pagpapasada muli ng mga jeep para makita kung ano ang progress 'nun para kapag ipinatawag natin meron na tayong ideya kung ito ba ay nagiging matagumpay o kailangan talagang umisip ng ibang paraan para ito ay maging mas maayos. Failon: Abangan din po natin kasi sa inyo pong Bayanihan to Recover as One Act, 'yung Bayanihan Two, sabi po ni Senador Sonny kasama doon 'yung provision na wala munang phaseout ng anumang uri ng public transportation including jeepney sa panahon ng pandemya. Do you agree, Ma'am? Poe: 'Yun naman talaga palagi ang aking tinatayuan na kailangan kapag roadworthy, ibig sabihin ligtas, hindi smoke belcher, 'yung dati na, payagan naman natin. Kung dati kulang na nga tayo ng masasakyan, kapag bumalik lahat ng ating mga kababayan sa trabaho, granted na merong mga work from home at ang ating MRT ay hindi rin at full capacity, wala naman tayong choice. At saka isa pa, ang dami na nga nawawalan ng trabaho, ano ang gagawin mo sa kanila, marami ring mga OFW ang umuuwi, walang trabaho. Hindi naman makalabas ang ating mga pamilya para kumain sa labas, maraming restaurants ang nalulugi. Tapos ito pang pinakamahihirap ang, malaking dagok pagka talagang pinatanggal natin lahat 'yan. Failon: Yes, Ma'am. Thank you very much sa inyong panahon this morning at kami po ay makikibalita ho ulit once na magkaroon na po ng submission na ang mga telco sa kanila pong mga ginagawang pagpapaunlad sa kanila pong serbisyo. Mabuhay po kayo Ma'am. Thank you po. Poe: Salamat po, Manong. Magandang umaga po.