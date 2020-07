Press Release

July 6, 2020 Transcript of Sen. Francis "Tol" Tolentino's insight during the Committee on Energy Hearing - Hawak hawak ko po yung electric bill ko ngayon, napakahaba po ng paliwanag ng MERALCO na kahit ako po hindi ko na rin maintindihan, "Dear Francis Tolentino, we hope this finds you safe and healthy amidst the pandemic" tapos ang haba po ng explanation 1 page. Payments made will be credited to previous bills, ang haba po. Ang ibig ko pong sabihin Mr. Chair, maaari po na nakadagdag din sa kalituhan yung pagpapaliwanag po ng MERALCO. Tapos ngayong araw na ito, naglabas sila ng dalawang page na advertisement. Ito pong diaryo na hawak ko ngayon ay Philippine Star, "Understanding your May 2020 bill residential customers". Kapag binasa niyo po ito, kanina ko pa po binabasa, lalo ko po hindi maintindihan, tapos po mayroong mga tatawagan ditong number, siguro po pag tinawagan ninyo ito, if you want to talk to a customer relations officer press 1" wala na po sigurong katapusan ito. Ang ibig ko hong sabihin Mr. Chair, hindi ba ho kayang ma-simplify ito? Para sa ordinaryong Pilipino na bakit ganito tumaas, sino yung kokontakin at i-simplify na lang nila itong kanilang pagpapaliwanag na lalo ho sigurong nakadagdag sa kalituhan. Yun lang ho Mr. Chair. Siguro yung messaging kailangan ayusin and communications nila. I'm sure this hearing will be very productive - This representation is proposing a measure in tandem with the chairman kung makakagawa kami ni Senator Gatchalian ng bill, ito pong ginastos ng ating mga nagtatrabaho sa bahay ay pwedeng ikarga bilang deductible expense sa pagbabayad ng buwis dahil po nabawasan yung gastos ng kanilang pinapasukan whether this is a government agency, a private corporation eh hindi na po sila nagtrabaho dun sa opisina nila, hindi kumonsumo ng aircon at kuryente, nagtrabaho po sila dun sa kanilang bahay, dadagdag po dun sa kanilang gastusin. So I am proposing publicly with Senator Gatchalian if we can craft a measure amending the National Internal Revenue code providing for an appropriate, considerable, reasonable deduction on gross income of any tax payer who was able or required to work away from the office and then generated additional MERALCO consumption because he was able to produce something for the government office or for a private employer. Siguro ito po yung naiisip kong dapat idagdag dito. Maraming salamat po Mr. Chair.