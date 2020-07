Press Release

July 6, 2020 OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

Committee on Energy Hearing

July 06, 2020 May liwanag daw ang buhay.... pero bakit parang nangangapa sa dilim ang mga konsyumer at litong-lito sa kanilang electric bills? Nangyari na itong kalituhan noong May. Hindi ko inaasahang mauulit noong June dahil malinaw ang assurances na ibinigay ng Meralco sa huling JCEC hearing. Pero ang dami pa ring nagpadala ng reklamo sa opisina ko tungkol sa MERALCO bills nila. Iba't iba ang mga reklamong natatanggap namin. 'Yung iba, pinapa-bayad ng buo by June 30 ang bills nila noong lockdown. Ano ang nangyari sa installment? 'Yung iba naman, mula sa average na isang libo kada buwan, biglang naging 10,000 ang babayaran. Mayroon ding sarado ang negosyo na kung tutuusin ay halos walang konsumo sa kuryente, pero dumoble pa. Kaya naman hindi mo masisisi ang mga konsyumer na magreklamo. And if you look closely, misleading din itong monthly electricity consumption chart. Biglang taas sa May samantalang hindi naman yan ang konsumo mo sa isang buwan lang. Talagang kahit sino'ng tumingin ay magugulat. Sa dami ng problema at pagkalito sa electric bills, pahirapan pa ang mag-kwestyon at magreklamo sa Meralco. Tatawag ka sa helplines, cannot be reached. Ang iba, walang choice kundi pumunta ng personal sa opisina ng Meralco, pero pagdating doon, napakahaba ng pila. Ang mga tao, nagtitiis, hindi na ininda kung magkasakit o mayroong virus, dahil hindi nila alam saan ba sila unang mamamatay, sa COVID o sa pagbabayad ng napakataas ng electric bill. Sa araw na ito, Mr. Chair, gaya ng mga konsyumer na naghahanap ng liwanag sa kanilang electric bills, I want to know if these violations by MERALCO of the ERC's directives are deliberate.