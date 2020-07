Press Release

July 5, 2020 Transcript of interview of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan with DZBB on Anti-Terrorism Law

Anchor: Ms. Nimfa Ravelo Q: Magandang umaga po sa inyo, Sen. Pangilinan. SFNP: Hi, good morning, Nimfa at sa mga nakikinig sa DZBB nagyong linggo ng umaga. Magandang umaga sa kanilang lahat. Q: At salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras. Senator Pangilinan. Batas na po 'yung Anti-Terrorism po na inyong tinutulan. Ano po ang susunod na mangyayari? Ano po ang inyong balak tungkol dito? SFNP: Well, sabi ko nga, hindi pa tapos ang boksing at tuloy-tuloy ang ating pagtutol dito at pinaghahandaan natin ang pagsampa ng isang petisyon sa Korte Suprema para kwestyunin ang ilang probisyon na naniniwala tayo ay kontra sa ating Saligang Batas, partikular sa Bill of Rights, sa mga usapin ng warrantess arrests, sa usapin ng hindi maliwanag, hindi ispisipikong pag-define ng terrorism na maaaring maging sanhi ng kung anu-anong mga kaso na maisampa kahit na hindi maliwanag o hindi klaro itong depinisyon ng terrorism. Q: Opo. Senator, kasi kahapon meron na pong isang grupo ng mga abugado led by Atty. Howard Calleja na nag-file sa Supreme Court at magpa-file din sina Atty. Chel Diokno. Ibig sabihin ay kahit na mayroon na pong mga naunang nag-file at maaaring mauna pa sa inyo, magpa-file pa rin po kayo? Bakit po? SFNP: Well, sa akin naniniwala ako na lahat ng naniniwala na ito ay labag sa Saligang Batas at apektado sila ay kung maaari, sabi nga eh dumugin ng mga petisyon ang Korte Suprema nang makita rin ng ating mga mahistrado na marami ang tutol dito at hindi pumapayag. Nabanggit mo si Atty. Chel Diokno. In fact, kami ang nagkausap almost a month ago, together with Sen. Risa at hinahanda nga natin ang ating petisyon. Ako, naniniwala ako na, alam mo ang ating mga mahistrado, tao din 'yan. They are human. May mga anak 'yan, may mga apo 'yan. At ako ay naniniwala, marami, pati sa mga mahal nila sa buhay ay naniniwalang untimely itong batas na ito at may mga constitutional provisions na kwestyunable din at baka sakali, sa dami ng ating sama-samang pagkilos, sama-samang pagtutol, baka sakali ay magkaroon ng liwanag. Maliwanag din sa atin, ito nasa Supreme Court na ito, sila ngayon ang magpapasya at ihahain din natin ang ating petisyon. Papayag ba ang Korte Suprema, bilang co-equal na branch na agawin sa kanila ang ilang kapangyarihan at authority at power na exclusive sa kanila, kasama na nga dyan 'yung issuance ng warrants of arrest? Q: Ayun nga, 'yung nga po itatanong kong kasunod na tanong sa inyo, Sen. Pangilinan. Ano po 'yung partikular ninyong tinututulan? Ano 'yung sinasabi ninyong provision nitong Anti-Terrorism Law na labag sa Konstitusyon. SFNP: Well, 'yung iba-ibang seksyon ano. Partikular 'yung-- Q: 'Yun pong nabanggit nyo sir, 'yung aagawin ang kapangyarihan ng korte na magpa-aresto, nasaan po 'yan sa anti-terrorism law, sir? SFNP: Ito 'yung Section 29, ito 'yung written authority by the anti-terrorism council para makapag-detain ng isang suspected na terorista for 14 days and extendable for another 10 days. 'Yung written authorization na ito, ibibigay sa law enforcement at 'yun, ang law enforcement dadamputin na itong suspected terrorist. 'Yan, dapat 'yan sa hudikatura. At 'yung Saligang Batas sinasabi that no warrant of arrest shall be issued, 'di ba, except upon probable cause determined personally by a judge. Q: Sir, ang paliwanag po dyan ni Sen. Ping Lacson na nag-akda nitong batas ay 'yung written authorization, nagde-designate po ng mga, halimbawa NBI o pulis na aatasan pong mag-aresto. Pero 'yung warrant of arrest ay manggagaling pa po sa korte. SFNP: Hindi 'yan ang pagkaintindi natin. Of course, sinasabi nila, pagka may isandaang abugado, may isandaan ding interpretasyon. Kaya nga may Korte Suprema. Although we believe, legal experts have already shared publicly, sina Justice Carpio, Justice VV Mendoza, have already expressed, Dean Mel Sta. Maria, pati ang UP College of Law professors, sila po ay nagkakaisa na may mga constitutional questions din dito sa batas na ito. Kaya talagang tayo'y pumapanig [sa kanila], kaya nga tayo'y bumoto ng kontra, dahil nga 'yun din ang ating paniwala. Q: Liban po dyan, ano pa po, Senator, 'yung maituturing nyo dito na parang kinukuha 'yung kapangyarihan ng korte. Kasama ho ba 'yung pag-freeze din ng assets? SFNP: Well, 'yung (pag)-freeze ng assets kasi kailangan ng Court of Appeals 'yan. Pero 'yung designation na ikaw ay isang terrorist o terrorist organization, 'yan, pwede ring gawin ng korte 'yan. Pero, even that, kahit na korte pa rin ang gagawa n'on, ang sinasabi ng batas, pwedeng gawin 'yan ng korte immediately. Magkakaroon ng preliminary proscription [or] designation bilang terrorist organization. Tapos meron pang anim na buwan para patunayan na hindi ka terorista. In the meantime, frozen ang assets mo. 'Yan, presumption of innocence nawala na, 'di ba? Pinapatunayan mo pang hindi ka terorista pero ikaw ay naka-detain at ikaw ay frozen na ang assets, 'di ba? So 'yan, concern din 'yan. Also, yung issue ng--yun na nga, designation and proscription of terrorist organizations and groups. Sabi nga natin, it is open to abuse, itong surveillance. Bibigyan sila ng kapangyarihan to go through surveillance. Eh alam nyo, 'yung PNP halimbawa, sino bang maniniwala na ang bitiw na salita ng PNP sa Oplan Tokhang, lahat ng mga anim na libong pinatay ay nanlaban. Eh 'di ibig sabihin, parang hindi kapani-paniwala 'yun at maraming ebidensya na lumalabas na planted 'yung baril. Parang si Kian, ang istorya nila nanlaban pero nung lumabas 'yung video eh kinaladkad palabas at binaril. Q: Pero sir, 'yung binabanggit po ninyo sa implementation na. Kasi sinasabi sir eto naman-- SFNP: Well, alam nyo, we have to take a step--two steps backward. From day one, itong administrasyon na ito, talagang pinalandangan nila 'yung draconian, kamay na bakal bilang patakaran, 'di ba? Pero anong nangyari after four years na kamay na bakal na patakaran? Ano'ng nangyari sa Oplan Tokhang na pinakamatinding kamay na bakal na patakaran. Hanaggang ngayon, bilyon pa rin ang nasasabat na shabu. 'Yung 1.6, 1.8 billion na pinalusot--6.8 billion na pinalusot, meron bang kinulong doon na drug lord? Meron bang BOC na pinarusahan doon? Itong kamay na bakal sa Oplan Tokhang, hanggang ngayon hindi naging matagumpay. 'Yung anti-terrorism measure, kamay na bakal na naman 'yan. 'Yung martial law sa Marawi, sa Mindanao, dalawang taon at kalahat, kamay na bakal, ano'ng nangyari sa Marawi? Hanggang ngayon, walang resulta, walang rehabilitasyon. Ang mga tao roon bakwit pa rin mahigit nang dalawang taon. Pangatlo, dito sa COVID, kamay na bakal na naman. Inaresto ang libu-libo, hindi ba? Nagkaroon ng pinakamahabang lockdown. O ano'ng nangyari sa COVID? Tumigil ba ang laganap matapos mong hulihin ang libu-libo? Hindi kamay na bakal ang solusyon sa problema ng COVID, sa solusyon ng problema ng terorismo, sa solusyon sa problema ng droga. Kinakailangan komprehensibo, hindi puro pananakot, hindi puro pagmumura, hindi puro pagkulong. Hindi ho ganun ang solusyon sa malubhang problema ng ating bansa. Q: Sir, kung hindi po draconian measure ang kailangan, partikular po sa terrorism, ano ho ang solusyon dito, Senator? SFNP: Nung nagkasama kami ni Rep. Mujiv, former governor ng ARMM, sabi nya nung panahon nila, meron talaga silang de-radicalization program. Q: Ano po ibig sabihin no'n, Sir? SFNP: De-radicalization program, tulad daw sa Malaysia, binibigyan ng trabaho, binibigyan ng values formation 'yung mga rebelde. Over 200 na mga Abu Sayyaf ay nagbalik-loob precisely because hindi kamay na bakal ang ginamit, kundi komprehensibong programa na kasama ang pagtugon sa problema ng kahirapan. Q: Pero sir puwede sabihin na longshot po iyan, andito na ang problema natin ng terorismo, nandiyan na sila, namumugad na nga actually sa Mindanao. Mayroon na pong reports na mga naghasik ng terorismo. Nangyari na iyong Marawi. So hindi ho ba puwedeng.... SFNP: Babalikan ko pa rin. Ano'ng nangyari sa Marawi? Ngayon, mayroon bang resulta sa pag-rebuild at rehab, wala. Ano'ng nangyari sa Oplan Tokhang na ginamit ang kamay na bakal para takutin, para lipulin ang mga adik? Hanggang ngayon ba wala nang shabu? In other words, magandang pakinggan iyong anti-terror bill, anti-terror law magandang pakinggan pero ano ang naging resulta ng kamay na bakal na paggamit ng mga batas at implementasyon ng kamay na bakal. Hindi solusyon ang kamay na bakal. Iyan ay short-sighted. Strategically dapat komprehensibo ang approach, hindi lang kamay na bakal. Ang problema dito sa anti-terror bill, ganun na nga, wala namang komprehensibong education program na sinisiwalat. That's why I believe na marami ang mga mangyayaring pang-aabuso dito, tulad ng pang-aabuso sa Oplan Tokhang, tulad ng kakulangan ng resulta dito sa Martial Law sa Marawi, tulad na rin ng kakulangan dito sa resulta sa COVID. Kapag kamay na bakal ang ginamit at iyon lang ang tinutulak, lahat tayo, lahat tayo masasaktan, malalagay sa panganib. Q: Senator Pangilinan, ito ho ha, hindi ho ba kaya mayroon kayong ganyang objection dito at nandiyan iyong pangamba sa anti-terrorism law ay because si Pangulong Duterte ang presidente at kayo ay nasa oposisyon...Kung iba ho ang Presidente at kapanalig... SFNP: Hindi ganun kasimple iyon kasi kung sinasabi natin na iyon ang dahilan. Tingnan natin iyong nakaraang apat na taon. Kaya ko nga binabalik, ano ba ang resulta ng kamay ng bakal? Naresolba ba ang droga, illegal na droga? Mayroon bang nakulong sa Customs official na umaming napalusutan ng shabu, tone-tonelada? Wala e. In other words... this is open to abuse under this authoritarian regime. Mahirap talagang sabihin na magkakaresulta ang kamay na bakal given itong apat na taon. Dapat sigurong busisiin natin nang husto ano ang naging resulta ng kamay na bakal nitong apat na taon? Dito na lang sa COVID, ano ang naging resulta ng kamay na bakal? Kamay na bakal is one aspect but it is not... nakita na natin sa COVID hindi iyon ang solusyon. Iyong ibang mga bansa nga, hindi na nag-lockdown pero natugunan nila iyong pagpapababa ng pagkalat ng COVID. Tayo longest lockdown, ano'ng resulta? Isa pa, iyong mga nag... alam mo noong andoon ka sa Senate hearing, I think it was 2019, 2018 October di ba mayroon daw Oplan Red October. Iyong LP daw kasama ang CPP-NPA at mga... Q: Nagpaplano daw po kayong pabagsakin ang administrasyon. SFNP: Yes di ba... May nagpakalat noon. O e di under this anti-terrorism law, magpakalat ka lang nang ganun, ilabas mo lang sa social media nang paulit-ulit na fake, o e di puwede na akong kasuhan ng anti-terrorism, di ba? Q: (Inaudible) gamitin ang anti-terrorism law... SFNP: At paulit-ulit since 2016, pag nagkaroon ng eskandalo. Kayo namo-monitor niyo sa Senate iyan. Ano ang sinasabi noong naiipit sa administrasyon? Kasalanan ng LP, conspiracy kasama ang LP. Q: May provision po doon sa anti-terrorism law na hindi kasama, naka-specify na hindi kasama sa ituturing na terrorism ang legitimate na political dissent, iyong mga activism, hindi po ba iyon sapat na assurance? Tsaka iyong guarantee ngayon nina Sec. Esperon, ng DILG, ng DND na hindi naman daw ito aabusuhin, sapat din daw ang safeguards... SFNP: Kaya nga tayo may Saligang Batas e. Ang dali-daling sabihin na hindi ito aabusuhin. Pero nandiyan ang Saligang Batas bilang basehan at batayan kung ano ang dapat maaaring magawa at maaaring kapangyarihang maisagawa ng anumang ahensiya. That's why we believe this is inconsistent with the Constitution and we will bring it to the Supreme Court. Q: Sir two questions na lang. Kayo ho sa Liberal Party, sa oposisyon, nagwo-worry ho ba kayo na kayo ay isama doon sa mga tutukuyin o ipepetisyon sa korte na ideklarang terorista? SFNP: Sabihin na natin, nangyayari na nga kasi bago pa mapasa iyong batas na kami ay sinisisi at inaakusahan at pinaparatangan nang walang basehan. Iyong huli, iyong anti-sedition, di ba noong panahon ng eleksiyon, sabi kami ay involved dito sa Bikoy. Sinampahan pa nga iyong mga kandidato, pati si Vice President, sinampahan ng sedisyon. Ano ang sinabi ng DOJ? Hindi ba, walang ebidensiya, pero mayroon pa ring sinampahan. Sa LP, dinismis, pero kay Sen. Trillanes, hindi ito dinismis. Ilang beses na kami ay laging inaakusahan. So ibig sabihin, tumahimik na lang tayo, huwag na tayong bumatikos, tanggapin na lang natin lahat ng kalokohan kasi baka sampahan ka. Tayo ay nangangamba na dahil sa nakaraang tatlong taon, lagi tayong inaakusahan nang walang basehan bilang Liberal Party. Bakit magbabago na hindi na kami aakusahan ngayon na walang basehan? So dapat we cannot be overconfident or we cannot be complacent. We have to be vigilant because there can come a time... mag-fake news lang nang paulit-ulit nang isang linggo na kami ay terorista.. ang nangyari kay Sen. De Lima ganun.. di ba? Q: Doon sa isasampa niyong petition sa Supreme Court, iyong nakasampa na at isasampa ninyo, ano po ang inyong kumpiyansa, o ano po ang inyong tsansa, na chances ng inyong isasampang petisyon, given na may ilang mga desisyon ng Supreme Court na pumanig sa administration? SFNP: We have to exhaust all remedy. Whether we win or not, is another thing altogether, but we have to fight. Q: With that sir, maraming salamat po Senator Pangilinan. SFNP: Maraming salamat din at magandang umagang Sunday sa lahat, maghugas ng kamay, huwag magpupuyat at mag-social distancing para manatiling ligtas sa COVID. Last point ko na lang, ang problema natin COVID. Ang problema natin kagutuman. Ang problema natin, paano natin maililigtas ang ating mga sarili at mahal sa buhay dito sa COVID. Pero ang binibigay sa ating solusyon o kaya aksiyon, inuuna iyong pagsara ng ABS, inuuna itong anti-terror bill. Salungat sa mga daing ng ating mga kababayan. At iyong mga nagdadaing kinukulong pa. Hindi tama, hindi tama, kailangang tutulan. Sabi ko nga, hindi man natin maipanalo ito, hindi ibig sabihin hindi tayo dapat tututol at lalaban. Salamat po. Magandang araw.