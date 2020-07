Press Release

July 1, 2020 Sen. Pres. Vicente C. Sotto III

Eulogy for Senator Ramon Revilla Sr. An American novelist once said, "We all die. The goal isn't to live forever, the goal is to create something that will." Undoubtedly, Ramon Revilla lived up to this saying - through his craftsmanship as an actor, his dedication as a producer, through his service as a legislator, his passion as a socio-civic leader, and through his selfless love as a father. Kasama ng Senado, ng buong bansa, at ng angkan ng aming pamilyang Sotto, ay taos-puso akong nagpapa-abot ng pakikiramay sa pamilya at mahal sa buhay ng magiting na dating Senador Ramon Revilla Sr. - to some of us in the 9th to the 12th Congress as mentioned by Sen. Joey Lina earlier, from 1992-2004, we fondly called him Don Ramon. To some, Mang Ramon, to some, Manong Ramon. Nama-alam sa atin ang isang inspirasyon at haligi ng dalawang mundo - ang mundo ng pinilakang tabing at ang mundo ng serbisyo publiko. Hindi ganun kadali ang maging bahagi ng dalawang mundong ito, na parehong nakasalalay sa pagtangkilik ng mga mamamayan ng buong bansa. Ito ay mapapatunayan lamang sa dami ng nanonood ng iyong pelikula at sa dami ng bumoboto sayo sa pambansang halalan. Hindi naging madali kay Don Ramon ang una niyang pagsabak sa mundo ng pulitika, sapagkat hindi siya kilala bilang Jose Bautista. Ngunit sa sumunod na halalan, nang taglay na niya ang "Anting-anting" ng pangalang Ramon Revilla, at ng mga makasaysayang pag-ganap sa mga makatotohanang pelikula na hango sa tunay na buhay na gawa niya tulad ng "Nardong Putik", "Kapitan Edi Set" at marami pang iba ay naluklok na siya at nakapaglingkod bilang senador ng bayan. May biruan nga kaming dalawa, aside from the fact that I indeed learned the issue of adulation from Sen. Revilla as mentioned by Sen. Joey Lina earlier, meron din kaming biruan dalawa na noong kami ay magkasama na 1992, nagkataong one and two naman kami sa eleksiyon na yun, mas mahirap sa larangan ng pelikula, kaysa pulitika, sabi namin, sapagkat sa pelikula kapag nagustuhan ka ng taumbayan, ay sila pa ang magbabayad ng para panoorin ka. Kabaliktaran sa larangan ng pulitika. Bilang senador, nakatitik ang pangalan ni Don Ramon sa mga batas natin tulad ng Republic Act 8150, mga Nabanggit kanina ngunit hindi maaaring hindi ko banggitin ulit, yung Public Works and Highways Infrastructure Program of 1995 na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino lalo na iyong mga nasa liblib na lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng prayoridad sa pagpapagawa ng mga daan at imprastraktura sa mga lugar na ito. Ang Republic Act 8294, na nauna nang nakilala bilang "Revilla Law", na nagpababa sa parusa ng illegal possession of firearms. Ang ilang pagbabago sa Republic Act 6425, o ang Dangerous Drugs Act, na nagpapataw ng habambuhay na pagkabilanggo sa mga drug traffickers at sa iba pang illegal drug-related crimes. Ang Children's Media Act as mentioned earlier na layunin ang lahat ng network ng telebisyon na magtalaga ng tiyak na bilang ng airtime nito para sa mga pang-edukasyong palabas. Isa pa sa batas na maiuugnay kay Ramon Revilla na tunay namang marami ang nagbenepisyo at isa pang pinangalanan din bilang "Revilla Law" ay ang Republic Act 9255 na nagpapahintulot sa mga anak ng magkapareha na hindi kasal na gamitin ang apelyido ng kanilang ama. Tunay naman na ang bunga ng labindalawang taon ni Don Ramon, Sen. Ramon Revilla, bilang mambabatas ay isang dakilang pamana na nakaukit sa bulwagang ito at sa henerasyon ngayon at sa mga susunod pa. Ardently, even before Ramon and I became colleagues in the Senate, my better half, Helen, was his leading lady in the movies Kapitan Kulas in 1975 and Lagablab ng Concepcion in 1977. It was in those movies that we first met. As a matter of fact my eldest daughter, who is currently my Chief-of-Staff here in the Senate, who was around three or four years old around that time, even played a role as their daughter in that movie. Our relationship goes deeper than that. He hired me as his musical director for a number of his big hit movies. Noon palang alam ko na kung gaanong kaayos at maasikaso siya sa trabaho. He would spend hours with me while I lay in the music tracks for his movies. Nakabantay siya roon, hindi dahil sa wala siyang tiwala sa akin, kungdi gusto niyang makisama sa pagpupuyat namin at dinadalhan niya kami ng pagkain, usually galing ng Imus. Ganun kagaling ang pag-aasikaso niya. As a matter of fact, proven again dito sa kanyang libing kinukwento sa akin ni Sen. Bong Revilla, pati itong pagyao niya ay inasikaso niya. Palagay ko ay magandang marinig natin mamaya kung paano ikukuwento ni Bong Revilla sa atin yan. Those were the days that we will continue to remember him by, and that we are glad to have known him. It was a great honor and privilege. His memory will live on in his family of movie stars and public servants, following indeed in the footsteps of their honored patriarch. Salamat, Don Ramon. Salamat Jose Acuña Bautista, Sr. Paalam, Senator Ramon Revilla.