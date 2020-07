Press Release

July 1, 2020 Poe: Closing digital gap must be a priority Lamenting the "sad state" of internet in the country, Sen. Grace Poe underscored the need to make internet access widely available and affordable amid the COVID-19 pandemic (Sa gitna ng kalunos-lunos na kalidad ng internet connection sa buong bansa, iginiit si Sen. Grace Poe ang mabilisang paniniyak ng maasahang signal sa gitna ng pandemya). "The current state of internet access in the country demands urgent attention as millions of Filipinos are trying to lead new normal lives at home. Those working from home, the millions of students anxious about online learning, and all those who depend on the digital economy are all waiting for the digital life to get better (Ang kasalukuyang kalagayan ng internet sa bansa ay dapat agarang pagtuunan ng pansin dahil milyon-milyong Pilipino ang apektado sa ilalim ng bagong normal. Ang mga nagtatrabaho sa kani-kanilang mga tahanan, ang mga estudyanteng balisang hindi makasali sa online learning at ang iba pang sektor ay naghihintay na mapabilis pa ang internet)," said the public services committee chair in her opening statement at the hearing on the state of internet connectivity in the country. Poe rued that the Philippines remains laden with connectivity issues and has fallen behind in the ASEAN region in terms of broadband speed (Ikinalulungkot ni Poe ang sitwasyon ng konektibidad ng Pilipinas dahil napag-iwanan na ito ng ibang rehiyon sa ASEAN pagdating sa bilis ng internet). "This is the sad state of internet in our country. May gadget nga pero wala namang signal; may signal nga pero wala namang load para makapag-internet. Kung mamalasin pa ay wala nang maayos na gadget, wala pang signal, wala pang load (Nakakadismaya ang estado ng internet sa ating bansa. May gadget nga pero wala namang signal; may signal nga pero wala namang load para makapag-internet. Kung mamalasin pa ay wala nang maayos na gadget, wala pang signal, wala pang load)," she said. In a recent Speedtest Global Index, internet speed in the Philippines was among the slowest, ranking it 110th out of 174 countries (Sa pinakahuling Speedtest Global Index, isa ang Pilipinas sa may pinakamabagal na internet, na naglagay sa bansa sa pang-110 lamang sa 174 na mga bansa sa nasabing usapin). "Ang bilis ng internet sa bansa ay kalahati lamang ng regional average ngunit isa tayo sa may pinakamataas na internet cost-halos katumbas na ng Singapore kung saan 'di hamak na mas mabilis ang internet," Poe said. Last November, Poe prodded the Department of Information and Communications Technology to make sure that the third telco, Dito Telecommunity, delivers on its commitment to improve internet speed and coverage in the country through the construction of 2,500 cell sites by July 2020 (Noong Nobyembre, nanawagan si Poe sa Department of Information and Communications Technology na siguraduhing kayang tuparin ng ikatlong telco, ang Dito Telecommunity, ang ipinangako nitong mas mabilis at malawak na sakop ng internet sa bansa sa pamamagitin ng pagkumpleto ng pagtatayo ng 2,500 na mga cell site pagdating ng Hulyo 2020). Poe earlier stated that government officials responsible for further delays in setting up crucial infrastructure needed for digital connectivity across the country must be brought to account (Nauna nang sinabi ni Poe na dapat panagutin ang mga opisyal na nagiging sanhi ng pagkaantala ng pagtatayo ng mga kritikal na imprastrakturang kailangan para sa internet connection). As the committee pushes for urgent solutions, Poe said she will pursue long-term policies that will not only lower the barriers to market entry but also address the need for better internet among other badly needed services (Kasabay ng paghahanap ng agarang solusyon, sinabi ni Poe na itutulak rin niya ang mga polisiya na hindi lamang mag-aalis ng mga hadlang sa mga papasok na mga negosyo kundi magbibigay-direksyon rin sa 'di pumapalyang internet). Among the legislative initiatives she is considering are the amendments to the Public Services Act and the approval of the Open Access in Data Transmission bill, which she co-authored with Senate President Pro Tempore Ralph Recto (Kasama sa mga inisyatibong itutulak ni Poe ay ang pag-amyenda ng Public Services Act at ang pagpasa ng panukalang Open Access in Data Transmission, na iniakda niya at ni Sen. Ralph Recto). During the hearing, Poe's panel discussed Senate Resolution No. 435 on the availability and accessibility of cell sites for internet connectivity across the country by Sen. Manny Pacquiao and Senate Bill No. 471 requiring internet service providers to deliver a minimum standard for internet speed by Sen. Ralph Recto (Sa pagdinig, tinalakay ng komite ni Poe ang Senate Resolution No. 435 ni Sen. Manny Pacquiao ukol sa pagkakaroon ng mga cell site para sa konektibidad sa buong bansa at ang Senate Bill No. 471 ni Sen. Ralph Recto na nag-aatas sa mga internet service provider na magbigay ng pamantayan pagdating sa bilis ng internet). "For now, we must capitalize on the current consensus that we need better internet ASAP. Humanap po tayo ng paraan para maikunekta sa internet ang mga unserved at underserved communities sa lahat ng sulok ng Pilipinas (Sa ngayon, samantalahin natin ang pagkakaisa ng lahat na kinakailangan ang internet sa lalong madaling panahon. Humanap tayo ng paraan para maikunekta sa internet ang mga komunidad na hindi pa naabot nito saan mang sulok ng Pilipinas)," Poe said. The Department of Education (DepEd) previously announced that it will make use of blending learning for the upcoming school year. According to the data from DepEd 15,223,315 students have enrolled in public schools and 672,403 in private schools compared with last year's 27.2 million total enrollees (Nauna nang inanunsyo ng Department of Education na ipapatupad nila ang blended learning ngayong taon dahil sa pandemya. Ayon sa DepEd, may 15,223,315 na estudyante ang nakapag-enroll sa mga pampublikong paaralan at 672,403 sa mga pribadong paaralan, kumpara sa 27.2 milyong mag-aaral noong nakaraang taon).