Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on NTC order to stop ABS-CBN subsidiaries from operating

"We hope the Supreme Court puts on the brakes on this madness. Libu-libong mga empleyado ng stasyon ang mawawalan ng trabaho at milyon-milyon naman na manunuod ang mawawalan ng access sa impormasyon sa kahibangan na ito.

Pilit na dinidiin ang panggigipit habang kapalpakan naman ang ipinapakita sa pagsugpo sa COVID at pagbigay ng ayuda sa wala nang makain.

Ang pagkaganid sa kapangyarihan walang hangganan liban na lang kung tutulan at pigilan ng ating mga korte o di kaya ng taumbayan sa pamamagitan ng mariing pagtutol at pagkondena. Huwag matakot magsalita at punahin ang pagmamalabis at palpak na pamumuno na nagaganap sa ating bansa."