Press Release

June 29, 2020 Transcript of Interview of Senator Imee R. Marcos (Part 1) Q: May mga seniors na gustong mag join, pero under the IATF guidelines, discourage ung mga 60 years old above na lumabas, hndi po ba magiging in conflict yun? Senator Imee R. Marcos: That's why we have to clarify. We are at the lowest risk category na sa Region 1 at Cordillera so we need to clarify that pero yung binabanggit ko lang yung seniors kasi they are the ones we need to keep safe as the most vulnerable sector and if we can make it safe for them then it will be safe also to the other age groups. Pero hndi sila ang uunahin namin, mag experiment pa kami para sa mga bata at school kids. Q. Ma'am kelan ng target date launch nitong buklod? talang ilalaunch per province? SIRM: Sa totoo lang hindi pa kami naglalaunch ng buong buo. Wala pa amang target pero naguumpisa na ung ibang operators namin na mag experiment ng iilan na kahit smapu o kinse na tourist within the province lang. Dito lang sa Ilocos Norte for the meantime para ma fine tune namin ng husto para walang problema like isang pamilya muna o magkakapitbahay para sigurado Q: Online application sa website? SIRM: Yes, online booking muna. Tapos book kayo ng isang bus tapos idedecide kung aling ruta ang gusto kasi di pwwede hintuan lahat. Malamang iisa lang hintuan sa pagkain o kaya kung mag shopping naka staggard din ang oras sa mall, sa windmill pero kaya namin ikutin ung iba. Malaking bagay yun. Q: Assisted by the Tourism office ng probinsya? SIRM: Oo naman nakatutok kaming lahat kasi ninenerbyos kami. We're trying to think of ways and means talaga just to get them ganun nga ung online. Yung ibang tourist buses namin naging delivery na eh. Delivery ng pagkain nang kung ano ano para lang tuloy tuloy ang kanilang negosyo. ginawa na rin anong shuttle service sa ibang mga opisina at BPO para tulong tulong para lang tuloy tuloy ang kita. kasi inaasahan namin napakalaki ng darating na number ng OFW. We have so many OFW's here kasi 61% of families are relaying on foreign aid kasi galing sa Hawaii, Hongkong, Saudi kaya puspusan ang paghahanda tungkol sa OFW dahil marami ang umaasa sa dollar remittance nila. Q: Kasama ba yung Baguio? Kasi kanina ininterview si Mayor Magalong sa radyo, sabi nya marami requirements sila na hihingiin bago sila papasukin? SIRM: That's right. Dun kami medyo nagkakatalo eh talagang napakaraming requirements. Inuumpisahan pa lang namin dito domestic. Domestic pa lamang. Saka yung iba merong nagumpisa na rin from San Fernando. So within the region lang or within the province for the mean time as we clarify kung ano ba talaga ang mga requirements, kung sobrang dami naman ng requirements baka ma-hassle naman lahat at eh ayaw na magpunta. Q: Hindi naman kailangan magparpid test kung gusto magpa book? Requirement ba ung rapid test muna to be sure? SIRM: Yes, may nagsasabi na kailangan yun kung galing sa lugar na high risk pa rin, pero ung galing sa low risk katulad dito sa amin sa Region 1 at Cordillera palagay ko we can discuss the modes kung anong gagawin. Magulo pa eh. Pero kailangan talaga mag umpisa. Di kakayanin na tuloy tuloy itong qaurantine Q: Difference nitong bagong set up parang limited lang? kasi dati in the past ung isang bus puno yun ngaun target lang ay limited para lang magsimula ang economic activities? SIRM: That's right. dati halimbawa 42 ang nakasakay, ngayon siguro yung sasakay ay kalahati na lamang o even less pa tapos fini-fit out pa yung ibang bus na andun sa loob, lilinisin ng todo at kung ano anong sanitazion, ung iba fini-fit out na may kainan, may lalagyan ng pagkain para puwede kumain sa loob kung hindi bababa at hindi kailangan. Q: Kung taga Region 1 at Cordillera no need fpr rapid test? SIRM: We're discussing it kasi may nagrereklmao rin na may insidente sa OFWs sa La Union. Nagkaroon ng outbreak sa Abra noon so pinaguuspaan pa namin kasi nasa level front kami ng province, so within the province lang muna so we can get it right. Q: Kelan bubuksan sa NCR? kasi andun ung bulk ng tourist nyo diba? SIRM: Yes, that's right. Marami na rin ang nagtatawag na. Marami na rin Ilocano na stuck sa Maynila nagtatanong kung kelan makakapasyal. So ito ung pinag aaralan namin maigi malang magpapa rapid test tignan natin pero dahan dahan lang kami rito kasi natatakot ang lahat kasi napakarami ng lolo at lola namin rito. So tiis tiis lang muna sa mga nagpaplano na magpunta sa Ilocos. Dahan dahan lang muna kasi maingat tayo at the same time, you can make sure we'd start it up, all your ideas welcome para lang maka umpisa ulit. Q: Tuloy ba special session? SIRM: Para sa akin napakadali ng special session pero mag decide muna ang Cabinet kung ano ba tlaga ang kaya, kasi kung ibang department kauspain mo may karadgaan sa DOLE, may karagdgan sa DA, sa iba't ibang department, sa DTI para sa MSMEs, pero pag kinausap mo naman ang DOH sasabihin nasa 130 bilyon, tapos naglagay ka ng 130 bilyon ssbhin may capital infusion and buy out ay naku! Sana isang version lang tignan natin ng maigi, amyendahan at tapusin ng mabilis. handang handa naman, walang magamit, Walang nangyari this semester, so clearly everyone is here. Everyone is available for special session. Walang problema mag special session kung maliwanag ang agenda. Q: Trilyon ung House budget na inapprove tas kayo bilyon lang so napakalaki ng discrepencies pano un? SIRM: Pero meron din silang version ng Bayanihan two na nasa 130-140 rin so baka ang sinasabi uunahin muna yun tapos yung mismong stimulus, hindi ko alam kasi hindi naman talaga stimulus ung 130-140 pagka liit liit, kinakabahan nga ako dahil tanging maaasahan na lang ung GAA 2021 kasi paplapit na rin yung diskusyon doon. We know that will be the prime topic starting August. Sana eh mapaspasan natin itong lahat na ito. Legislatures are rushing to get help out, but we need to get a unified signal, unified and clear cut signals from the executives, from the cabinet what exactly we can afford and at the same time how to distribute and give the assistance effectively. Q: Roughly ilan ang business establshments nyo dyan sa Norte? SIRM: Small time lang kami rito. Nabubuhay kami sa remittance eh. Ang karamihan dito remittance, may agriculture. Malakas naman ung transport and communication at higit sa lahat ang pinakamalaking foreign direct investment namin dito syempre ung windmil. Yung power sector namin, meron kaming matinding FDI's na hundreds of millions. So yun ang contribution namin kaya na eelectric shock kami sa mga Meralco bills sa Maynila sabay ng ibat ibang water companies.