Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on WHO assessment of Philippine response to pandemic

Care for, not scare, Filipinos during pandemic: Pangilinan

Sabi ng WHO, tayo sa Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng kaso ng COVID. Yan ang diplomatic na paraan ng pagsabi na tayo sa Pilipinas ang pinakamalala sa buong Western Pacific region. Yan ang pagbubukod tangi ng Pilipinas: pinakapalpak na pagtugon sa pandemya.

Nakakahiya sana sa mga kapit-bansa, pero mas nakakahiya sa kapwa Pilipino, sa mga doktor at nars at med tech at lahat ng nagbuwis at nagbubuwis ng buhay para masugpo ang sakit. Sa lahat ng sumunod at sumusunod sa sari-sari at madalas magulong mga guidelines tulad ng pagbubukas pero walang public transport.

Matagal na po nating sinasabi, pinapapanukala, pinapakiusap, sinasama sa Bayanihan2, mag mass testing at contact tracing. Hindi po nakukuha sa porma ng militar o pulis yan, o papirma sa Cha-cha, o pederalismo.

Sabay-sabay po dapat ginagawa ang lockdown at mass testing at contact tracing. Parang sa pagtatanim, hindi pwedeng iisang gawin lang tulad ng magbungkal ng lupa, kailangan ding magpunla at magdilig. Kailangang mag-alaga.

Mag-alaga, yan ang pinaka-esensya ng dapat ginagawa ng anumang pamahalaan lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Alagaan ang kapakanan ng lahat pero lalong-lalo na ng pinaka-bulnerable, ang walang-wala. Huwag balewalain. Huwag manakit. Alagaan.