DZBB interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Nimfa Ravelo ukol sa pagbubukas ng klase at Meralco bill shock

[start recording]

Pagbubukas ng klase

Q: Sa inyo pong assessment pagdating sa pasukan ng August 24, kakayanin ho ba yung preparasyon?

SEN WIN: Talagang mahigpit at malaking hamon po ang hinaharap po ng DepEd dahil nga first time in our history na gagawin itong distance learning, blended learning dahil nga sa lawak ng pandemya at yung tinatawag nating uncertainty, di natin alam kung anong mangyayari eh kaya nga minarapat ng ating Pangulo at ng DepEd na wala munang face to face learning hanggang humupa itong sitwasyon na ito. Ganumpaman, naghahanda ang DepEd at binibigyan natin sila ng oras at sapat na panahon para tuluyan na maging handa yung pagbibigay ng edukasyon sa pamamagitan ng distance learning. Yung mga importante sa paghahanda, yung una yung teacher's training dahil yung mga teacher's natin dapat alam kung paano gagamitin itong distance learning dahil yung mga guro natin magagaling yan pagdating sa face to face pero pagdating sa distance iba talaga yung sistema neto. Pangalawa yung modules dahil nga marami sa mga bata, halos lahat, halos majority ng ating mga bata walang access sa internet ang gagamitin dito ang self-learning module, ibig-sabihin mag-aaral sila ng sarili. So ipri-print yan at kasalukuyan hong ginagawa yung modules at ipri-print pa. so pinaguusapan natin dito ay 23 million na mga estudyante talagang malaking hamon mag-imprenta neto at pangatlong bagay na dapat bigyan diin yung pag-gragrado ng bata, yung assessment ng bata dahil ang gusto natin pagtapos netong sistema, halimbawa nag distance learning na tayo, dapat natututo din yung bata na kung saan pwede na siyang umakyat sa susunod na hakbang. Pag grade 1 siya pwede siyang mag grade 2, pwede siya mag grade 3. Ang ayaw natin ay hindi sila matuto at gusto natin masigurado na natututo siya para sa susunod na baitang.

Q: Gusto natin malaman kung may natutunan.

SEN WIN: Correct. Kasi ang ginagawa natin ito para matuto sila at gusto natin masigurado na yung modules ay epektibo sa kanyang pag-aaral at natututo sila.

Q: Sa training ng mga teachers, 40% pa lang ang nate-train. Sa ngayon hanggang August 24, nakikita niyo ho ba magiging prepared yung mga teachers? Nag we-webinar sila pero di rin daw nila alam ano mangyayari sa August 24? Yung 60% po ba nakikita niyo ba makukuha nila yung training na kailangan?

SEN WIN: Magandang gumawa ka ng sarili mong interview, inquiry, dahil iba nga yung tine-training, iba yung na-absorb o naiintidihan ng ating mga guro dahil nga paspasan itong training nito via Webinar, yung panahon para ma-absorb nila, para magamit nila yung kanilang pinagaralan, ibang bagay yun dahil importante na ang alam ng mga guro kung paano gawin ang distance learning at maging epektibo sila sa pag gamit netong distance learning. talagang malaking hamon, hindi ko dine-deny yan at sa ngayon mukhang online, or on-track ang pagtuturo ng teachers pero nasabi ko nga sa ibang panayam na binibigyan natin ng hanggang July 15 para magkaroon tayo ng honest to goodness assessment kung asan na tayo at kung kakayanin ilunsad itong distance learning pagdating po ng August 24.

Q: Sir yung July 15 doon niyo tatansyahin kung kakayanin yung mga sinasabi nilang paghahanda. Anong percentage po yung gusto niyong makita doon?

SEN WIN: Ito po ay personal assessment ko dahil sa mga hearings natin at paguusap kasama ang DepEd. Ang tinitginan natin by July 15, tapos na ang 80% ng training, 80% ng mga modules at higit sa lahat yung tv at radyo. Nabanggit last hearing na by July 15 meron na tayong tv at radyo modules at ito ay mahalaga rin dahil wala ngang internet ang mga bata lalo na sa kanayunan. Yung tv at radyo importante din sa pagbibigay ng edukasyon at July 15 ang takdang araw na ilulunsad itong tv at radyo.

Q: Importante ang visuals sa pagtuturo online dahil pag nakita mo puro mukha lang ang nakikita?

SEN WIN: Malaking hamon yan, mabuti kung yung bata merong Zoom or meron internet access. Marami neto, majority neto, sa bahay sila mag-aaral, sila mismo sa sarili nila mag-aaral. Kaya meron silang module na hawak kung saan tuturuan sila paano mag self-learning pero kailangan pa rin yan ng guide lalo na kung yung bata mahina sa isang subject. So importante rin po na meron nang magga-guide at dito malaking hamon ulit dahil sino ang mag ga-guide, kakayanin ba ng parents natin mag-guide? Kaya ba ng mga magulang natin magturo? isang hamon rin to para matutukan din yung pag-aaral ng bata.

Q: Mahina daw ang internet doon sa Laguna, so modular ang challenge ang pagmo-monitor ng pag-aaral ng bata? Lalo na yung mga hindi marunong magbasa eh hindi naman lahat magulang marunong magturo at may mga naghahanap buhay. So ano yung inyong recommendation doon?

SEN WIN: Dalawang bagay, una, itong self-learning module nakadisenyo ito para matuto ang bata sa sarili niya. Kung matutulungan siya ng parents niya napakalaking bagay ho yan. Kahit na tutukan lang at siguraduhin na nag-aaral yung bata, hindi naman ibig-sabihin yung magulang ay isa-isa tuturuan yung mga subjects, dapat siguraduhin lang nila na nag-aaral yung bata at mabigyan ng moral support yung bata. Importante ang moral support lalo na sa mga bata. Pangalawa, ako nanawagan sa mga miyembro ng ating komunidad, retired teachers natin, yung mga nag-aaral ng education sa ating komunidad na maglunsad sila ng tutoring program. ito napakahalaga dahil for example meron tayong isang retired teacher, o meron tayong isang college student na nag-aaral ng education kung makapagbigay silang ng oras magturo, magtutor sa mga bata, malaking bagay rin yan. Ito paulit-ulit nating sinasabi at ng DepEd na importante din ang komunidad dito. At dito po talaga malaking partisipasyon ang ating komunidad para masigurado ho na natututo ang bata.

Q: Napagusapan din sa Senado ang gadgets, sabi ng DepEd, 10% lang daw naman ng teachers ang walang gadget pero yung 90% personal nila yun. Sa modules, eventually mag iimprenta so itong sa mga modules at internet mabibigyan ho ba ng budget para suplayan ang mga modules at gadgets?

SEN WIN: Actually binuksan yan ni Senator Grace Poe doon sa pagdinig natin at sa ngayon merong chalk allowance na kinonvert na yan to supply allowance pero ang alam ko hindi sapat yan dahil yung 3,500 a year lang ang lumalabas 300 pesos a month lang. Ito po ay hinahanapan natin ng pondo para makatulong tayo sa guro dahil napakalaking papel ang gagampanan ng guro dito sa distance learning. marami sa ating mga guro ginagamit yung sariling computer, sariling pondo para mag download ng mga modules at magimprenta ng mga modules. Kami naman po ay nakikipagugnayan sa mga teacher group para matulungan sila mabigyan ng karagdagang pondo dito sa distance learning.

Q: Gadget plus internet? Mobile data daw nila ang ginagamit, dukot sa bulsa daw nila yun, di dapat, ang katuwiran nila bakit ang mga pulis at sundalo binibigyan natin ng baril atsaka ng bala, dapat sa teachers ibigay din natin sakanila yung kanilang version ng bala at baril.

SEN WIN: Para sa akin ang pagtuturo kasama to sa tinatawag nating recovery phase, dahil pag ang bata ay natututo, nagkakaroon po ng sense of normalcy parang bumabalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga pamilya at importante na nararamdaman nila na bumabalik na sa normal ang kanilang buhay. Napakahirap ngayon, diba nga madami nawalan ng trabaho, yung iba nawalan ng pagkikitaan tapos yung iba hindi pa makakapagaral yung kanilang mga anak so mabigat yun para sa isang magulang. Kaya, itinutulak natin matuloy ang pagtuturo, gumawa tayo ng paraan at isa nga sa mga suporta na bibigay natin sa ating mga guro ay yung kanilang karagdagang allowance dito sa distance learning. papasok na yung Bayanhian 2.0, so dito natin tinitignan kung paano natin ipapasok yung karagdagang tulong sa ating mga guro at kung magkano. Aminado tayo malaking hamon ito, napakinggan mo naman sa mga hearing natin na napakahirap sagutin yung mga katanungan ng ating mga senador dahil nga first time na mangyari ito, malawak at marami pong bagay na hindi natin pwedeng gawin. Like for example itong pandemya hindi naman pwedeng lumabas ang ating mga anak, o ating mga magulang kaya marami tayong mga problema na nahaharap dito. Kaya kung titignan mo tuloy-tuloy yung pagdinig natin para, kumbaga sa basketball man-to-man.

Meralco bill shock

Q: Yung sa Meralco, yung sa electricity bill, anong gagawin ninyo dito sa Energy committee?

SEN WIN: Tanggalin ko muna yung basic education hat natin, talagang nagulat kami in fact nung nagusap last Friday kahit ako nagkaroon ng bill shock dahil nga yung bill ko mababa nung March, April, May biglang sumipa ng June halos triple more than the May amount. Doon sa huling pagdinig namin talagang mahigpit na sinabi na importante na maintidihan ng tao kung ano yung binabayaran nila, basic yan. Ang tao gusto magbayad pero gusto nila maintindihan kung ano yung binabayaran nila. At tinignan ko yung bill, at tinignan ko yung website at yung pagbibgay ng explanasyon ng Meralco at talagang napakahirap intindihan. Kung ikaw ay ordinaryong tao at hindi mo naman nasusundan itong electricity bill, talagang napakahirap intindihin. Nasabi ko rin na gagawa kami ng sulat para ipaalam sa Meralco na hindi po kami satisfied at hindi ho tayo natutuwa sa kanilang pagbibigay ng unawa at explanasyon dito ho sa electricity bill on the month of June. Nangyari na yan for the month of May pero naulit na yan sa month of June at hindi ho tayo satisfied doon sa explanation. Iintayin namin yung kanilang reply pero kung hindi ho tayo satisfied, magkakaroon tayo ng pagdinig at iimbitahan ho natin ang ERC para bigyan linaw itong mga nangyayari.

Q: Hindi malinaw ang konsumo ng April and May at dapat hiwalay ang June billing at yung mga na-accumulate po during the ECQ period?

SEN WIN: Basic diyan ay dapat maintidihan natin ang binabayaran natin at ako tinignan ko talaga yung aking bill this May at kahit ako hindi ko maintindihan kung ano yung computation kaya nga ang aming immediate na gagawin ay hingan ng mas malinaw na explanasyon ang Meralco at yung naman ang kanilang responsibilidad dahil hindi naman pwedeng papadalan tayo ng bill at i-expect nila na magbayad na lang ho tayo. Kaya ang gagawin na lang natin dito ay kakausapin ang Meralco, susulatan at hihingi rin tayo ng explanasyon sa ERC para maging malinaw ito sa ating kababayan. Kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng aberya talaga, March, April, May pero hindi yung ang dahilan biglang tayong singilin tapos hindi natin naiintindihan.

Q: Sir pwede ba habang hindi pa klaro yung billing natin wag muna silang maningil?

SEN WIN: During the last hearing ang sabi ng Meralco wag muna magbayad hanggang ilalabas namin yung explanasyon, yung pagpapaliwanag sa atin mga kababayan. Ito ay sa pamamagitan ng isang sulat o sa website. Tinignan ko yung website talagang ang hirap intindihin yung sulat na pinadala nila parang ang intensyon wag natin maintindihan at magbayad na lang. so importante na simple ang pagpapaliwanag para maintindihan ng tao yung kanilang binabayaran. Yung objective natin, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo magbabayad dahil kung talagang na-konsumo yan, talagang magbabayad ho tayo pero ako hindi ako sangayon sa paniningil na hindi naiintidihan ng ating mga kababayan lalo na pagdating sa panahon na ito dahil nagkaroon talaga ng aberya, aminado tayo diyan. More so na dapat ipaliwanag ng maayos.

Q: Paano yung inyong recommendation? Huwag munang maningil hanggang hindi klaro yung billing?

SEN WIN: Yun naman po yung usapan natin last hearing na hindi muna sila maniningil hanggang maglalabas sila ng sulat na magpapaliwanag yung kanilang paniningil at yung computation. Yung simpleng pagpapaliwanag, huwag naman yung scientist pa yung magpapaliwanag talagang hindi natin maiintindihan yun, may mga formula formula pa talagang kahit kami hindi naman maiintindihan yan. So hangga't hindi malinaw ang pagpapaliwanag ang usapan ay wag muna maningil dahil paano magbabayad ang mga tao kung hindi nila naiintidihan ang kanilang binabayaran.

Q: At pag hindi nagbayad walang putol dapat ngayon?

SEN WIN: Correct. So pwede naman magpaliwanag kaagad, pwede sa telebisyon, may radyo may tv. Ang Meralco nakita ko kung gusto, gagawin nila kaagad at trabaho talaga nila magpaliwanag.

[end recording]