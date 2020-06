GRACE POE ON TRANSPORT:

Safety and well-being should be a top-of-mind matter as more transit options become available.

Our commuters, drivers and enforcers should not forsake social distancing, wearing face mask, regular disinfection and other protocols against COVID-19.

Gawin nating ligtas ang bawat biyahe at tiyakin nating makakauwi sa tahanan ang lahat nang walang dalang sakit.

We call on transportation officials to continually make a data-driven assessment on the demand for transportation as businesses slowly reopen with the easing up of quarantine.

'Wag nating hayaan na lamang na walang kitain ang ating mga kababayan sa kawalan ng masasakyan o mapunta ang kanilang mas maliit na kita sa mas mahal na uri ng transportasyon sa gitna ng kawalan nila ng pagpipilian.

Public transportation should complement the increasing number of economic activities so as not to leave the burden on commuting workers.