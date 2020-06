Press Release

June 18, 2020 Pangilinan to DILG: Focus on contact tracing, not promoting anti-terror bill "Sa panahon ng pandemya, kung ano-ano ang inuuna. Ganyan ba ang palakad ng gobyernong nagseserbisyo sa masa? Kesa bigyang pokus ng DILG ang mas maigting at malawakang contact tracing at pagtulong sa mga locally stranded individuals, kasama pa rin sa pinagtuunan ng pansin ng DILG at ni DILG Secretary Año ang pagkalap ng malawakang suporta mula sa mga LGU ukol sa anti-terror bill. Kung kailan abala ang mga lokal na pamahalaan sa pagtulong sa kanilang mga kababayan, nagawa pa ng DILG isingit ang usapin ng anti-terror bill. Suporta nga ba, o "loyalty check" para sa mga kaalyado ng administrasyon? Contact tracing kesa anti-terror bill. Iuwi ang mga LSIs kesa anti-terror bill. Suportahan ang mga LGU kesa papirmahin para sa anti-terror bill."