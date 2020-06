Press Release

June 17, 2020 STATEMENT OF SEN. MANUEL "LITO" M. LAPID ON THE PASSING OF EDUARDO "DANDING" COJUANGCO, JR. Ipinaabot ko ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay na naiwan ng aming pinuno sa Nationalist People's Coalition (NPC), na si Eduardo "Danding" Cojuangco Jr. Napakalungkot para sa akin na malamang pumanaw na ang isang lider hindi lamang sa mundo ng pulitika kung hindi maging sa larangan ng negosyo at public service. Bilang chairman at CEO ng San MIguel Corporation, isa ako sa napakaraming humahanga sa kanyang galing bilang isang lider na may konkretong plano at pangarap hindi lamang para sa kanyang sarili kung hindi sa lahat ng miyembro ng kanyang kumpanya. Isang malaking utang na loob din ang aking tinatanaw kay Boss Danding dahil miyembro ako ng NPC nang una akong tumakbo bilang Vice Governor ng Pampanga noong taong 1992. Si Boss Danding kasama ng buong pwersa ng NPC ang tumulong sa akin para maipanalo ang unang sabak ko noon sa pulitika. Isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Sa aking muling pagsabak sa pulitika at sa laban para bumalik sa Senado, si Boss Danding ang naging malaking pwersa sa aking pagkapanalo kasama ng lahat ng aking kapartido sa NPC at mga kababayan nating nagtiwala sa akin. Si Boss Danding ay hindi lamang lider ng isa sa pinakamatatag at malaking partido sa buong bansa. Siya rin ay isang tunay na kaibigang malalapitan sa lahat ng pagkakataon. Kaya ganun na lamang ang taas ng aking respeto at lalim ng aking pagpapahalaga sa aming pagkakaibigan. Maraming salamat Boss Danding. Mananatili kang inspirasyon sa aming lahat.