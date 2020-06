Radyo Singko interview ni Senator Win Gatchalian kasama si Cheryl Cosim at Orly Mercado ukol sa employment rate ng bansa at online sellers

Q: Kamusta po yung employment rate at underemployment rate natin ngayon sa kasagsagan ng Covid-19?

SEN WIN: Ngayon malala, dahil nga makikita natin by observation na dahil sa ECQ maraming negosyo ang nagsara, yung mga no work, no pay, mga daily wage earners hindi nakapagtrabaho kaya yung ating unemployment rate natin nag shoot-up. Before the ECQ, nasa around four to five percent ang ating unemployment rate, ngayon, pumalo na siya by 17 percent. Ang ibig sabihin halos nadagdagan na nawalan ng trabaho ay 5 million on top of 2 million na existing na walang trabaho. Sa kasalukuyan, more or less 7 million na kababayan natin ang walang trabaho and that's an additional of 5 million na nawalan ng trabaho.

Q: Sabi ni Sec. Bello, 69,000-

SEN WIN: I think iba yung data nila, I think yung data nila iyon ang kumpanya na nag-register sa kanila. Dito sa PSA (Philippine Statistics Authority) report ay nationwide survey ibig-sabihin nakikita nila all the way hanggang sa BARMM area sa ibang regions. Sa DOLE, if I believe, ito yung mga kumpanyang nasu-survey nila na nakaregister sa kanila kaya mas maliit yung kanilang scope. That's why importante tignan yung PSA dahil mas malawak ito at mas madaming industriya ang nakasulat dun. In fact ang hardest hit ay yung entertainment and arts industry dahil maraming tao ang nawalan ng trabaho doon.

Q:Medyo mahirap na ganun ang pagkita o pagtingin ho ng DOLE kasi syempre kung titgnan mo yung 69,000 eh baka hindi ganun kalaki ang tingin na problem pero ang sabi niyo nga po Senator Win, malala so what should we do?

SEN WIN: Just go around metro manila, impossible na 69,000. Sa Valenzuela alone we have a population of almost 700,000. 69,000 usually ma-absorb namin dun dahil marami kaming daily wage earners doon. Impossible na 69,000 lang po yan. There's a big debate ngayon on the stimulus package. Ano ba dapat ang stimulus package natin? ang sa akin, isa lang ang dapat tutukan ng stimulus package, heto yung job preservation. Dahil kung ito ay tatagal, dahil nga nag-declare na ng GCQ sa Metro Manila, importante na ang ating mga manggagawa ay manatili sa kanilang trabaho at mayroon silang tulong na nakukuha sa kanilang kumpanya. Pero yung mga kumpanya, wala naman silang kita. So dito papasok ang gobyerno, tutulong sa kumpanya na ibibigay nila sa empleyado para hindi sila matanggal. Importante makatawid tayo hanggang maging normal ang sitwasyon. Importante ngayon na ang mga empleyado ay manatili sa kanila pinagtatrabahuhan.

Q: Meron suggestion na i-tax ang online sellers. Ano ba dapat natin gawin?

SEN WIN: Ka Orly, yung nasabi nating nawalan ng trabaho. Marami doon ay pumasok sa online selling. Ako, I know for a fact na, iyong mga ordinaryong nanay nagtayo sila ng maliliit na negosyo. Nagbebenta sa Facebook, nagbebenta sa Viber. They become entrepreneurs kaya hindi tama yung timing na i-tax sila ngayon dahil dito nga sila kumikita at dito lang sila nakakakuha ng pondo para magsurvive. I-target natin yung mga malalaking negosyo na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ito yung POGO na umaabot ng P50 to P70 billion na hindi nababayaran sa atin. Dito dapag maging aggressive ang BIR at hindi lang puro press statements. Dapat habulin talaga para magbayad.

Q: ano na po ba ang nangyari? May report na ba ang BIR?

SEN WIN: Tama ka, every hearing namin naririnig namin ang BIR na may utang na P50 billion, may utang na P70 billion. Madalas na po yan naririnig pero wala yung aksyon. Kung may utang talaga, habulin natin. Kasuhan. Ipakulong ang dapat ipakulong dahil tax evasion yan, para magbayad sila. Ako naniniwala na ang nago-operate na POGOs dito y 20 to 30 na habulin natin sila para magbayad. Pero kung itatax nating ang close 1 million na MSMEs, imagine mo hahabulin natin mga maliliit ng negosyante na magbabayad sayo ng 10,000 kesa 20 na POGO industry na isang bagsak 50 billion na kaagad. My point of the matter here is habulin natin hindi lang press statement dapat may action na kung kakasuhan, kasuhan para magbayad.

Q: Atsaka ipahinto yung operations kungdi nagbabayad Sen?

SEN WIN: Balansehin nila, kaya ang sinasabi nila mag-operate para magbayad pero ang nangyari operate ng operate pero hindi nagbabayad. Meron tayong mga legal arsenal, may mga legal remedies ang gobyerno para habulin to. At alam natin gusto nila mag-operate dito. Yung mga POGO na yan kung alam nila na malaki yung kikitain dito at hindi maganda yung environment aalis at aalis yan papunta sa iba pero andito sila dahil alam nila kumikita sila. so habulin natin sila at magbayad ng tax. Ang gusto lang naman natin yung dapat para sa gobyerno.