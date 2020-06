Press Release

June 15, 2020 Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on taxing online sellers: "Imposing taxes amidst a pandemic, joblessness, and poverty is insensitive, unjust, and heartless. Bago mag-isip ang gobyerno kung ano ang makukuha nito sa mga maliliit na nagnenegosyo gaya ng mga online seller, isipin sana muna nito kung ano'ng tulong na ang naibigay nito sa kanila. Bakit pagdidiskitahan pa yung mga nagsusumikap mabuhay nang marangal sa gitna ng pandemya? Government should instead train its sights on smugglers and big tax evaders such as POGOs. Mali ang timing. Patong-patong na ang hirap na dinaranas ng mga tao, huwag nang dagdagan pa."