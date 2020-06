DZBB interview ni Senator Win Gatchalian kasama si Mike Enriquez ukol sa pagbubuwis sa POGO bago online sellers

[start recording]

Q: Tama ba ito pitong pung bilyon piso yung hindi nababayaran na buwis ng mga POGO sa gobyerno natin?

SEN WIN: Doon sa latest count namin umaabot na sa 70 billion pero nung huling hearing namin bago ECQ pumapatak na ho ng mga 50 billion yun eh. So every time nago-operate sila obviously nagkakautang sa atin at ito po yung matagal nang nagiging issue dahil maraming palusot ang ginagawa ng mga POGO na yan kaya hindi makoleta ng BIR yung dapat bayaran sa ating bansa.

Q: Hindi makolekta ng BIR o ayaw kolektahin ng BIR? Ano sa dalawa Senator?

SEN WIN: Yun nga ang hindi namin matignan ng mas malaliman dahil marami ho silang ginagamit na iba't-ibang pamamaraan para ho hindi magabayad sa atin. Well-established facts na ho yan na hanggang hindi ho nagbabayad ng buwis sa atin. Ang binabayaran lang nila ang franchise tax sa PAGCOR na nagkakahalaga ng 7 billion pero sa BIR kung makikita natin ang records wala hong nakukuha ang BIR.

Q: Pero napatunayan niyo na ba, kumpirmado ba sa batas natin obligado sila magbayad? Yung franchise tax binabayaran nila?

SEN WIN: Yung franchise tax kasi dalawa ho yan, isa sa BIR isa sa PAGCOR. Yung sa PAGCOR ho yung franchise, ito po yung kanilang nababayaran pero yung sa BIR ito po yung buwis, ito po yung kulang-kulang ang pagbabayad kaya lumalaki po yung kanilang utang sa ating bansa.

Q: Tapos ngayon ang gusto ng BIR eh taxa-an yung mga online, yung mga negosyo, yung mga nagbebenta ng mga iba't-ibang produkto at serbisyo Senador? Yan nga ay mariin ninyong tinututulan?

SEN WIN: Alam mo marami talagang naging innovative dahil sa pandemya na ito dahil marami sa ating mga kababayan lalo na yung mga 'no work, no pay' ang nawalan ng trabaho, nawalan sila ng kita kaya ang ginawa nila nag-aral sila via Youtube kung pano magluto at ngayon nagbebenta online. Kumikita ho sila pero hindi maganda yung timing at insensitive na bubuwisan natin sila ngayon dahil nga dito lang sila kumikita, dito lang sila nakakakuha ng pambili araw-araw at bubuwisan pa natin kaya hindi ho maganda yung timing at insensitive po ang lumalabas ang BIR.

Q: Senador pero kung batas ang masusunod, yung mga online na yan dapat magbayad yan ng buwis diba?

SEN WIN: Ang importante sa taxation is timing eh at marami ho talaga nakapaloob sa batas ng taxation, sa mga tax laws ho natin nakapaloob po diyan pero hindi naman lahat yan iniimplement, pinagaaralan po ng mabuti at tinitignan kung tama ang timing. Kaya ang sinasabi naman natin, dahil marami hong kumikita ngayon dito sa online lalo na yung maliliit, bigyan muna natin sila ng oras para makapagnegosyo para makalikom ng onting pondo para sa kanilang pamilya at kung matapos na po yung pandemya talaga ho dapat buwisan. Pero sa ngayon marami ho sa ating kababayan ito lang po yung pinagkikitaan.

Q: Sandali Senador hindi lahat ng online maliliit ah? May mga online na katerba ang laki papano po yung mga yun? Bubuwisan?

SEN WIN: Yung mga malalaki tulad ng Amazon, dapat ho dati pa nga yun, hindi na dapat inintay ang panahon ng pandemya dapat noong una pa lang binubuwisan na mga yan katulad ho ng Lazada dapat noong una pa lang. Ang ayaw natin ang mabuwisan yung mga maliliit, mga micro entrepreneurs, maliliit na negosyante na ngayong pandemya ay nagtayo ng sariling online business na maliit lang po at sa aking computation kung hahabulin natin itong maliliit, paparehistro natin, papa-audit natin baka mas malaki pa ang ang gastos ng gobyerno at administrative kesa sa buwis na makokolekta natin. Yun po ang nakikita ho namin.

Q: Tapos ang dami niyan kailangan sa tanggapan ng BIR para magparehistro?

SEN WIN: Actually sinubukan namin sa BIR kung magpaparehistro ng online, hindi daw kaya dapat daw pumunta daw talaga ng BIR. Halos isang milyon na ho ang ating MSMEs at lahat ho to ay talagang online na po ang pamamaraan dahil kung sa mall, hindi naman pwedeng pumunta doon. Kaya marami nang nagbebenta online, maganda para yan sa akin dahil kung yan ay uusbong at lalawak, pagdating ho ng panahon pwede na ho natin silang buwisan pero sa ngayon na umuusbong pa lang tapos papatayin na natin baka wala nang mag-transition to online.

Q: Bilang isang miyembro po ng Senado, may nakikita kayong paraan para tulungan ng mga mambabatas itong maliliit na negosyante na ito? Yung mga pa online-online lang sa puntong ito Senador?

SEN WIN: Para sa akin ang pinakamahalaga ang trabaho. Marami rin dito sa maliliit na negsoyante, may isa o dalawang trabahador na pinapasweldo ho nila at ang pinakamahalaga para matulungan ang MSMEs at tulungan ho yung kanilang mga trabahador. Kaya isa po sa aking minumungkahi mabigyan ng subsidiya ang maliliit na negosyo para matulungan nila ang kanilang mga trabahador dahil makikita natin ang unemployment rate sumipa, nadagdagan ng halos 3 milyon ang walang trabaho at pataas pa ng pataas. Ang importante ho dito may trabaho ang tao at may kinikita.

Q: Sige po antabayanan na lang natin pare-pareho kung pakikingan ng BIR na huwag muna i-timing yung pangongolekta doon sa maliit na negosyo ngayon at may pandemic pa Senador?

SEN WIN: Para sakin naman ang taxation timing talaga ho yan. Yung mga ganitong panahon na naghihirap ang tao, nagbibigay nga tayo ng subsidiya, ang pinaguuspan ngayon sa Kongreso kung gaano kalaking subsidiya ang dapat ibigay sa negosyo at dapat ibigay sa taong bayan. Kung kokolektahan natin sila buwis pero bibigyan naman natin ng subsidiya edi parang ibinalik lang natin ang kinuha natin sa kanila.

Q: At syempre hindi natin nakakalimutan yung kahalati ng sinabi ninyo ang habulin natin yung mga POGO?

SEN WIN: Yun po ang tuloy-tuloy na nagnenegosyo eh.

Q: Ang laking pera niyan para sa gobyerno.

SEN WIN: Malaki ho talaga at kagaya nga ng sinabi natin ang gusto natin mga namumuhunan dito ay matapat at honest. Namumuhunan na sumusunod sa ating batas. Dapat magbayad ang mga POGO ng buwis para magamit natin yung pondo pangbili po ng gamot.

[end recording]